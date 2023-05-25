Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова заявила, что он хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь.

Также экс-супруга вратаря «Краснодара» сообщила, что футболист намерен взыскать с нее алименты на содержание дочери – 13 386 рублей в месяц.

«Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде г. Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери Майи с отцом.

Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь. Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы, более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска, так как все его заявления ко мне рассматриваются Ленинским районным судом г. Краснодара с грубыми нарушениями закона.

Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает.

Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго!

Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. По всей видимости, родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия…

Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

После рождения Майи вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе.

Одного не могу понять, как он будет ухаживать за Майей со своей «тяжелой» работой? Это его не волнует, он просто хочет уничтожить меня. Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 млн в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше… Взыскивать алименты у матери своей дочери, которая до трех лет находится в отпуске по уходу за ребенком и в полной мере не могла трудиться все это время, так как воспитывает дочь! Матвей, приезжай в Москву, я отсыплю тебе мелочи!

Я довольно длительное время проживаю в г. Москве, здесь у меня достаточный заработок и моя дочь ни в чем не нуждается, также мне помогают мои родители.

Я не доверяю коррумпированным судам Краснодарского края, потому вынуждена просить помощи у общественности, предавать огласке то беззаконие, которое уже произошло и, возможно, произойдет в будущем. Я буду бороться за свою дочь!» – написала в инстаграме Анастасия Сафонова, приложив скриншоты исков.

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64 комментария

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might23
Бедный ребенок
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Сыр в масле
двухлетняя грудная дочь???) че она несет? пусть семейный кодекс откроет: отец и мать имеют РАВНЫЕ права на воспитание детей, а то что фактически это не так, еще не значит, что матери должно автоматом отдаваться предпочтение
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Ебздрогыч
То, что Матвей товарищ с гнильцой, было понятно и по взаимоотношению с супругой, и по ябедничеству на болельщиков, что видите ли на него матом с трибуны кричали. На требовать с жены алименты, получая миллионы и не рублей - ну это уже какое-то запредельное скотство.
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U
Ответ Сыр в масле
двухлетняя грудная дочь???) че она несет? пусть семейный кодекс откроет: отец и мать имеют РАВНЫЕ права на воспитание детей, а то что фактически это не так, еще не значит, что матери должно автоматом отдаваться предпочтение
При решении вопроса о проживании ребёнка у нас суды матери отдают предпочтение почти всегда.
+20
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Pelerin
Ответ Сыр в масле
двухлетняя грудная дочь???) че она несет? пусть семейный кодекс откроет: отец и мать имеют РАВНЫЕ права на воспитание детей, а то что фактически это не так, еще не значит, что матери должно автоматом отдаваться предпочтение
"двухлетняя грудная дочь???) че она несет?"

Что не так? ВОЗ рекомендует грудное вскармливание и дольше.
+18
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Russ Ivan
Пора делать отдельную рубрику на сайте Грязное Бельё. Будет вторая по популярности после фигурки...
+12
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Шамиль Абдулпатахов
Дочери нужны оба родителя... А они только о себе думают и деньгах
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HK Traktor
Ваши мелочные разборки никому не интересны.
+13
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maks44
По словам бывших жен все их бывшие мужья просто исчадия ада какие-то. И наоборот.
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Rudenzik
Ответ Сыр в масле
двухлетняя грудная дочь???) че она несет? пусть семейный кодекс откроет: отец и мать имеют РАВНЫЕ права на воспитание детей, а то что фактически это не так, еще не значит, что матери должно автоматом отдаваться предпочтение
В 90% случаях суд на стороне матерей, должны быть серьёзные основания, чтобы оставить ребёнка у отца, например алкоголизм или наркотики, или плохие условия для жизни ребёнка.
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nicholas_urfe.
Ответ Ебздрогыч
То, что Матвей товарищ с гнильцой, было понятно и по взаимоотношению с супругой, и по ябедничеству на болельщиков, что видите ли на него матом с трибуны кричали. На требовать с жены алименты, получая миллионы и не рублей - ну это уже какое-то запредельное скотство.
почему нельзя требовать с женщины алименты, получая миллионы?
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Клирик
Всех какашками закидали, Сафонова, его родителей, клуб и Краснодарские суды! Браво! Далеко пойдёт.
+7
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Архитектор Мендисабаль
Наконец-то пошли новости футбола, а то всё дельфиний хрен мусолят всю неделю...
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U
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На западе тоже примерно так
Это почти везде примерно так. Но там в целом ещё хоть оценивать пытаются, где лучше. У нас же, чтобы было наоборот, нужно либо чтобы мать была совсем отбитой наркоманкой, либо чтобы отец имел "рычаги воздействия". Из-за второго тут и вес этот пост.
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Петр Иванов
Ответ maks44
По словам бывших жен все их бывшие мужья просто исчадия ада какие-то. И наоборот.
могу ошибаться, но Матвей ничего негативного в ее адрес не говорил на публику... Тут односторонний говномет.
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U
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это уже гендерный стереотип. Считается ведь, что женщина лучше заботиться о детях. Вопрос, почему этот стереотип не уничтожается
Я ж не защищаю эту позицию. Я просто констатирую факт ее существования, учитывая что в самом начале человек сослался именно на закон.
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Prof1983
Почему у нас в стране с негативом вопринимают то, если отец хочет чтобы ребенок был с ним и считают, что априори он должен быть с матерью? Семейный кодекс говорит, что права равные
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TeRex
Классическая ситуация - если ребёнок останется с отцом, то ей не обломятся жирные алименты, на которые можно кайфовать и не работать. А она разве для этого замуж выходила и рожала, чтоб остаться без пассивного дохода на ближайшие 18 лет?

Ну и явно отец может здесь обеспечить ребёнку гораздо лучшие условия жизни.
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three hundred bucks
Ответ Сыр в масле
двухлетняя грудная дочь???) че она несет? пусть семейный кодекс откроет: отец и мать имеют РАВНЫЕ права на воспитание детей, а то что фактически это не так, еще не значит, что матери должно автоматом отдаваться предпочтение
"ВОЗ рекомендует мамам во всем мире кормить младенцев исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев жизни ребенка, чтобы обеспечить их оптимальный рост, развитие и здоровье. После этого им стоит давать соответствующий возрасту прикорм и продолжать грудное вскармливание до двух и более лет."

Так что да, двухлетнего ребенка вполне можно назвать грудным.
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Сыр в масле
Ответ U
При решении вопроса о проживании ребёнка у нас суды матери отдают предпочтение почти всегда.
вот и я о том же, но так быть не должно
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MIHAS
Очередная охотница за баблом, как же скучно читать ..люх, которые строят из себя жертв
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Alina_77
Ответ ЦСКА1960
Сафонов поступает плохо.
А если мамки манипулируют ребенком, сегодня дам ребенка, завтра уже не дает, вот и обращаются в суды
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rdyabin@icloud.com
Сафонов все правильно делает. А то бабы совсем берега потеряли.
Надо, как в условном Иране: не выпускать с кухни, жестко наказывать за любую провинность. Чтоб знали свое место!
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Rinat Khudayberdin
Ответ might23
Бедный ребенок
согласен! самый невиновный и самый пострадавший!
сейчас в комментариях ещё и бывшую жену Сафонова всю 💩 обольют
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Rhett Butler
хз кто в этой истории прав, всю подноготную мы вряд-ли узнаем, но требовать алименты - у меня слов нет, я даже не знаю как это назвать...
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