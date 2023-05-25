Бывшая жена Матвея Сафонова заявила, что он хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь.

Также экс-супруга вратаря « » сообщила, что футболист намерен взыскать с нее алименты на содержание дочери – 13 386 рублей в месяц.

«Вчера мой адвокат ознакомился с делом в Ленинском районном суде г. Краснодара по иску моего бывшего супруга Матвея Сафонова ко мне, об определении места жительства нашей двухлетней дочери Майи с отцом.

Фактически Матвей Сафонов хочет отобрать у меня нашу грудную дочь. Я опасаюсь, что влияния, которое способны оказывать его кураторы, более чем достаточно для удовлетворения такого абсурдного иска, так как все его заявления ко мне рассматриваются Ленинским районным судом г. Краснодара с грубыми нарушениями закона.

Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает.

Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго!

Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. По всей видимости, родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия…

Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

После рождения Майи вместо того, чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе.

Одного не могу понять, как он будет ухаживать за Майей со своей «тяжелой» работой? Это его не волнует, он просто хочет уничтожить меня. Более того, ему хватило наглости, при том, что он зарабатывает более 150 млн в год, просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше… Взыскивать алименты у матери своей дочери, которая до трех лет находится в отпуске по уходу за ребенком и в полной мере не могла трудиться все это время, так как воспитывает дочь! Матвей, приезжай в Москву, я отсыплю тебе мелочи!

Я довольно длительное время проживаю в г. Москве, здесь у меня достаточный заработок и моя дочь ни в чем не нуждается, также мне помогают мои родители.

Я не доверяю коррумпированным судам Краснодарского края, потому вынуждена просить помощи у общественности, предавать огласке то беззаконие, которое уже произошло и, возможно, произойдет в будущем. Я буду бороться за свою дочь!» – написала в инстаграме Анастасия Сафонова, приложив скриншоты исков.

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