Крылов объявил об уходе из «Авангарда»: «Курьянов должен стать у руля омского хоккея и возглавить клуб в роли президента»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

«Авангард» – в надежных руках. В руках моей команды, которая все эти 5 лет вместе с вами делала «Авангард» самым сильным брендом не только в российском хоккее, но и одним из самых сильных во всем нашем спорте. Команды, которая не боится самых сложных преград.

Нам удалось стереть все стереотипы, каким должен быть маркетинг хоккейного клуба, и стать примером для многих, «Авангард» сегодня – это тренд. Когда еще на хоккей приедет Жозе Моуринью или про Омск будут говорить в Дубае?  

Спортивное будущее нашего клуба сейчас остается в руках человека, который не понаслышке знает, что такое «Авангард». В руках человека, который живет хоккеем и всем сердцем болеет за «ястребов» 24 часа в сутки. Он один из символов омского хоккея. Верю, что Антон Курьянов справится с этим вызовом.

Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он? А вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой.

Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что «Авангард» вернулся в элиту российского хоккея и стал его флагманом. За 4 полноценных сезона мы три раза завоевывали медали КХЛ. Это лучший результат в истории «Авангарда».

Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу – и это Антон Курьянов. Теперь он поведет «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду.

Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!» – говорится в заявлении Крылова.

Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда выиграла Кубок Гагарина-2021.

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14 комментариев

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цэсемьэр
наверное стоит посочувствовать Омску, все же профессиональный управленец предпочтительнее вчерашнего хоккеиста.
+14
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HockeyMan
Какой бы Курьянов не был крутой хоккеист и спортсмен, но Крылова заменить будет нереально.
Крылов был фигурой другого масштаба. Он был реально крутым топ менеджером
+12
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Ap6y3
Печально, но ожидаемо, увы
+3
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Влад Пахомов
Жаль конечно, спасибо вам за чемпионство Александр 🥇
+3
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Rakamakaf0
Очень жаль. Но это должно было произойти. Хочется только сказать спасибо за все что сделал, а сделал он не мало. Спасибо!!!
+2
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Rudenzik
Потеря потерь
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Demis Iordanov
Команда вернулась в Омск... )
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Алексей Тарлыков
Прикольно, ещё год назад Курьянов не был тренером Авангарда, в прошлом сезоне был тренером по большинству, а сейчас весь Авангард на него оставили в сложное межсезонье, без какого-либо руководящего опыта
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Михаил Матвеев
Ответ арегон
Очень во время) Пусть Курьянов теперь всю эту кашу разгребает)
Поражаюсь с таких не благодарных болельщиков...
+1
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ruslannepopsa@icloud.com
Ответ Михаил Матвеев
Поражаюсь с таких не благодарных болельщиков...
Да какие это болельщики? Гопота необразованная.
+1
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Дмитрий Цветаев
С одной стороны новость скверная,с другой стороны, Крылов часто (как мы догадываемся) слишком тянул одеяло на себя.
Перемены всегда к лучшему, пожелаем удачи Курьянову
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арегон
Ответ HockeyMan
Какой бы Курьянов не был крутой хоккеист и спортсмен, но Крылова заменить будет нереально. Крылов был фигурой другого масштаба. Он был реально крутым топ менеджером
Очень во время) Пусть Курьянов теперь всю эту кашу разгребает)
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