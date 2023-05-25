Крылов объявил об уходе из «Авангарда»: «Курьянов должен стать у руля омского хоккея и возглавить клуб в роли президента»

Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

«Авангард» – в надежных руках. В руках моей команды, которая все эти 5 лет вместе с вами делала «Авангард» самым сильным брендом не только в российском хоккее, но и одним из самых сильных во всем нашем спорте. Команды, которая не боится самых сложных преград.

Нам удалось стереть все стереотипы, каким должен быть маркетинг хоккейного клуба, и стать примером для многих, «Авангард» сегодня – это тренд. Когда еще на хоккей приедет Жозе Моуринью или про Омск будут говорить в Дубае?

Спортивное будущее нашего клуба сейчас остается в руках человека, который не понаслышке знает, что такое «Авангард». В руках человека, который живет хоккеем и всем сердцем болеет за «ястребов» 24 часа в сутки. Он один из символов омского хоккея. Верю, что справится с этим вызовом.

Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он? А вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой.

Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что «Авангард» вернулся в элиту российского хоккея и стал его флагманом. За 4 полноценных сезона мы три раза завоевывали медали . Это лучший результат в истории « ».

Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу – и это Антон Курьянов. Теперь он поведет «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду.

Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!» – говорится в заявлении Крылова.

Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда выиграла Кубок Гагарина-2021.