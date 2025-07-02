«Наполи» предложил 28 млн евро за Бекему. «Болонья» просит 30 млн за защитника
Сам Бекема может перейти в «Наполи».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что неаполитанцы рассчитывают усилить оборону и обратили внимание на 26-летнего нидерландца.
Утверждается, что «Болонья» в последнее время снизила свои запросы и готова расстаться с защитником за 30 млн евро. «Наполи» предложил 28 млн.
В минувшем сезоне Бекема провел 35 игр в Серии А и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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