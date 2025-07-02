«Наполи» предложил 28 млн евро за Бекему. «Болонья» просит 30 млн за защитника

Сам Бекема может перейти в «Наполи».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что неаполитанцы рассчитывают усилить оборону и обратили внимание на 26-летнего нидерландца.

Утверждается, что «Болонья» в последнее время снизила свои запросы и готова расстаться с защитником за 30 млн евро. «Наполи» предложил 28 млн.

В минувшем сезоне Бекема провел 35 игр в Серии А и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .