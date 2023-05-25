Семак о «Зените»: «Титулы – это только видимая часть азимута. Мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы город гордился командой»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак рассказал, к чему стремится «Зенит».

«Титулы – это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой.

Такого отношения к команде, как есть в Санкт-Петербурге к «Зениту», сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб.

Надо стараться добиваться максимальных спортивных результатов, а еще важнее всегда оставаться людьми, уважать соперника, коллег, всех, кто занимается футболом.

Надо уважать друг друга, ценить друг друга, любить жизнь, любить футбол, любить город», – сказал Семак, выступая на открытии интерактивной выставки в честь дня рождения «Зенита». 

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39 комментариев

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Beloded2007
Т9 – это только видимая часть азимута
+11
-3
+8
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ks1923
Теперь я знаю, что у азимута есть видимая и невидимая части.
+9
-3
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Dizzod
Азимут:
1. Угол между горизонтальной плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта (служит для определения местоположения светил, летательных аппаратов и др.).
2. Угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север.
"Двигаться по азимуту"
+6
-4
+2
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Alex Chernov
Ответ Dizzod
Азимут: 1. Угол между горизонтальной плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта (служит для определения местоположения светил, летательных аппаратов и др.). 2. Угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север. "Двигаться по азимуту"
В ихнем колхозе такого не изучали 😁
+7
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Клирик
Он точно про азимут говорил?
Покажите мне его, хоть какую часть!)))
+3
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-DF-
Для местной, не особо умеющей в думание публики и особенно для любителей перепостить чужую дичь ради хайпа, можете ознакомится с первоисточником:

— Титулы важны всегда, но титулы — это только видимая часть айсберга.

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1894135_Tituly_vazhny_vsegda_no_tituly__eto_tolko_vidimaja_chast_ajsberga_a_my_khotim_chtoby_gorod_gordilsa_komandoj__Semak
+4
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U
Пойду спрячусь в невидимой части азимута.
+1
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Alex Chernov
Ответ La Crosse Bobcats
"ихнем" колхозе. понял
Что ты понял? На луГанском это норм 😁
+3
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La Crosse Bobcats
Ответ Циник Петербургский
Вы ждёте интеллекта от этих болтливых фантазеров? ;)
от юзера Alex Chernov я жду только смайлик после каждого сообщения)
+2
-1
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Михаил Савченко
Сергей Богданович, игра у команды великолепная, спасибо вам большое, только видимо не "азимут", а "айсберг" имелось ввиду.
+2
-2
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Колбаскер тут
Отмените фануйди. Весь город поддержит. Кроме Беглова и Ротенберга
+2
-2
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GromwuD
Азимут, это прежде всего направление движения. Все кто хотел докопаться до Семака, можете идти лесом. Возможно он оговорился, а возможно он и имел в виду, что чемпионства это только видимая часть той работы, того направления, которое выбрано
+4
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Oboronosposobnost
"Умер создатель Т9, земля ему пуховик... "
+1
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La Crosse Bobcats
Ответ Alex Chernov
В ихнем колхозе такого не изучали 😁
"ихнем"
колхозе.

понял
+5
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юра георгиевский
Ответ U
Пойду спрячусь в невидимой части азимута.
Журналисты/Idioty/неправильно написали. Не азимут, а айсберг. Дошло ...?!
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