Семак о «Зените»: «Титулы – это только видимая часть азимута. Мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы город гордился командой»
Сергей Семак рассказал, к чему стремится «Зенит».
«Титулы – это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой.
Такого отношения к команде, как есть в Санкт-Петербурге к «Зениту», сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб.
Надо стараться добиваться максимальных спортивных результатов, а еще важнее всегда оставаться людьми, уважать соперника, коллег, всех, кто занимается футболом.
Надо уважать друг друга, ценить друг друга, любить жизнь, любить футбол, любить город», – сказал Семак, выступая на открытии интерактивной выставки в честь дня рождения «Зенита».
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1. Угол между горизонтальной плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта (служит для определения местоположения светил, летательных аппаратов и др.).
2. Угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север.
"Двигаться по азимуту"
Покажите мне его, хоть какую часть!)))
— Титулы важны всегда, но титулы — это только видимая часть айсберга.
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1894135_Tituly_vazhny_vsegda_no_tituly__eto_tolko_vidimaja_chast_ajsberga_a_my_khotim_chtoby_gorod_gordilsa_komandoj__Semak
колхозе.
понял