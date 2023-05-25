Семак о «Зените»: «Титулы – это только видимая часть азимута. Мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы город гордился командой»

Сергей Семак рассказал, к чему стремится «Зенит».

«Титулы – это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой.

Такого отношения к команде, как есть в Санкт-Петербурге к « », сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб.

Надо стараться добиваться максимальных спортивных результатов, а еще важнее всегда оставаться людьми, уважать соперника, коллег, всех, кто занимается футболом.

Надо уважать друг друга, ценить друг друга, любить жизнь, любить футбол, любить город», – сказал , выступая на открытии интерактивной выставки в честь дня рождения «Зенита».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте