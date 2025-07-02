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«Монцу» купил американский фонд – за 45 млн евро. Семья Берлускони останется в совете директоров до 2026-го

Американский фонд Beckett Layne Ventures стал владельцем «Монцы».

Фонд Beckett Layne Ventures – венчурная компания из Ларчмонта, штат Нью-Йорк – возглавляет консорциум, выкупивший клуб.

Общая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро, что составляет около половины от годового оборота клуба, зафиксированного в бюджете на 31 декабря 2024 года (около 85,7 млн евро). На итоговую оценку повлиял вылет команды в Серию B по итогам прошлого сезона.

В составе американской группы инвесторов – Брэндон Бергер, бывший директор по маркетингу «Челси».

Сделка структурирована следующим образом: 80% доли в клубе будут переданы уже этим летом, оставшиеся 20% – до июня 2026 года. До окончательного завершения сделки семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони через Fininvest сохранит представительство в совете директоров клуба пропорционально доле участия.

«Fininvest и Beckett Layne Ventures (BLV) подписали сегодня соглашение о продаже «Монцы». Сделка предусматривает первичную передачу 80% доли в клубе в течение лета, а оставшиеся 20% – до июня 2026 года.

До этого момента Fininvest сохранит место в совете директоров клуба, соответствующее своей доле. Возглавляемый Брэндоном Бергером фонд является стратегическим и финансовым партнером компаний, работающих в спорте, медиа и индустрии развлечений.

Команда BLV вместе с партнерами и советниками, включая [бывшего генерального директора «Ромы»] Мауро Бальдиссони, обладает значительным опытом в профессиональном спорте и особым вниманием к европейскому футболу», – говорится в заявлении клуба. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Calcio e Finanza
logoСильвио Берлускони
logoМонца
Бизнес
Мауро Бальдиссони
logoсерия А Италия
logoД2 Италия
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