Васильев о заявлении ОКР: «Наконец-то мы стали проявлять какую-то харизму. До этого момента были чересчур толерантными»

Дмитрий Васильев считает правильной позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

«В этой части я поддерживаю Позднякова. Наконец-то мы стали какую-то харизму проявлять.

До этого момента мы были чересчур толерантными ко всему, что касалось нашего спорта со стороны МОК и других федераций. Надо уже достойно отвечать.

Рассчитывать на то, что нас пустят на равноправных основах со всеми остальными, не приходится – это миф, иллюзия. Раз это так, тогда надо по-настоящему отвечать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?