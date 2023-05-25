Васильев о заявлении ОКР: «Наконец-то мы стали проявлять какую-то харизму. До этого момента были чересчур толерантными»
Дмитрий Васильев считает правильной позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций для допуска к стартам.
«В этой части я поддерживаю Позднякова. Наконец-то мы стали какую-то харизму проявлять.
До этого момента мы были чересчур толерантными ко всему, что касалось нашего спорта со стороны МОК и других федераций. Надо уже достойно отвечать.
Рассчитывать на то, что нас пустят на равноправных основах со всеми остальными, не приходится – это миф, иллюзия. Раз это так, тогда надо по-настоящему отвечать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Наверное, правильно сказать "характер", но видимо хотел как лучше))
Классические "бомбим родной Воронеж, чтобы враг боялся".