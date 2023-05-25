Васильев о заявлении ОКР: «Наконец-то мы стали проявлять какую-то харизму. До этого момента были чересчур толерантными»

Теги Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев считает правильной позицию ОКР о недопустимости подписания деклараций.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

«В этой части я поддерживаю Позднякова. Наконец-то мы стали какую-то харизму проявлять.

До этого момента мы были чересчур толерантными ко всему, что касалось нашего спорта со стороны МОК и других федераций. Надо уже достойно отвечать.

Рассчитывать на то, что нас пустят на равноправных основах со всеми остальными, не приходится – это миф, иллюзия. Раз это так, тогда надо по-настоящему отвечать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

4 комментария

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Olga.t
Термин "харизма" в данном случае вообще не в тему)
Наверное, правильно сказать "характер", но видимо хотел как лучше))
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Pikachu Pikachu
Баба с возу, кобыле легче
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Ярик01
"по-настоящему отвечать" это рекомендовать своим федерациям не допускать своих же спортсменов на условиях подписании нейтральной бумажки.

Классические "бомбим родной Воронеж, чтобы враг боялся".
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Viks
Поздняков согласен с нейтральностью и с белым флагом, то есть признаёт обоснованность таких санкций.
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