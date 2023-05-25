Канада и Латвия встретятся в полуфинале ЧМ-2023, США против Германии

Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею.

Канада – Латвия – начало матча в 14:20 по московскому времени.

США – Германия – начало матча в 18:20 по московскому времени.

Обе игры 1/2 финала пройдут 27 мая в Тампере.

Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию