Канада и Латвия встретятся в полуфинале ЧМ-2023, США против Германии
Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею.
Канада – Латвия – начало матча в 14:20 по московскому времени.
США – Германия – начало матча в 18:20 по московскому времени.
Обе игры 1/2 финала пройдут 27 мая в Тампере.
Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию
в Латвии все болеют, не отрицаю 🤷
Тяжёлый будет матч для Латвии
А вообще, давайте уже тогда финал Латвия-Германия и нового чемпиона
Финал будет Канада-Америка.