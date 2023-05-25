Канада и Латвия встретятся в полуфинале ЧМ-2023, США против Германии

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею.

Канада – Латвия – начало матча в 14:20 по московскому времени.

США – Германия – начало матча в 18:20 по московскому времени.

Обе игры 1/2 финала пройдут 27 мая в Тампере.

Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Удачи латышам. Все нормальные люди болеют за вас.
+56
-19
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Ivan Juniorovich
Удачи латышам. Все нормальные люди болеют за вас.
Ну и за Витолиньша) Всё-таки не чужой человек
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ivan Juniorovich
Удачи латышам. Все нормальные люди болеют за вас.
ага, конечно 😬
в Латвии все болеют, не отрицаю 🤷
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шурик Капа
финал:канада-сша.100%.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ljorke
Неужели и в этот раз США проиграет в полуфинале?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
язнаюгдеты
Перед четвертьфиналами разве что США здесь ждали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мікалай Ланец
Вперёд Латвия)! Я за вас всей душой!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
afganskymak
Ответ Rio de Janeiro
Даже в латвии большинство не будет болеть, хотя в этой стране кроме посредственного хоккея больше нет ничего)
Есть еще посредственный баскетбол и санно бобслейный спорт посредственный. Для страны с населением 1.8млн конечно посредственно, но что поделаешь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
В группе было 0:6
Тяжёлый будет матч для Латвии
А вообще, давайте уже тогда финал Латвия-Германия и нового чемпиона
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaEn
Ответ Rio de Janeiro
Даже в латвии большинство не будет болеть, хотя в этой стране кроме посредственного хоккея больше нет ничего)
Ты не устал от себя, чудик?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Сегодня погорели все экспрессы, в которых ставили на всяких "Шве" :)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaEn
Ответ afganskymak
Есть еще посредственный баскетбол и санно бобслейный спорт посредственный. Для страны с населением 1.8млн конечно посредственно, но что поделаешь.
Ты забыл про донный BMX и уж совсем отстойный баскет 3*3
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Кобяков
Ответ Ljorke
Неужели и в этот раз США проиграет в полуфинале?
Нет, слишком они уж быстрые и молодые) Прагматичных немцев должны проходить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
Ответ Rio de Janeiro
Такого отскока как сегодня 2 раз не будет.Канада должна спокойно на классе зарешать против выскочки без достижений и истории)
Латыши как в 2014 включат Сталинград и тяжко Канаде будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergejs K
Ответ Rio de Janeiro
Даже в латвии большинство не будет болеть, хотя в этой стране кроме посредственного хоккея больше нет ничего)
Конечно, нет ничего. Сборная по баскетболу сейчас готовится к ЧМ, если что. А там не каждый год! И отбор дай боже!! В НБА - два игрока. Столько же только у литовцев.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Макаров
Таких полуфиналов не было никогда: без Швеции, Финляндии, Чехии (и России).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Финал Германия-Латвия как никогда близко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Biktasev
следующий чемпионат, финал Португалия-латвия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ждем показательную порку канады)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ш
Неожиданные полуфиналы получились, даже страшно ставить на США
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ Михаил Кобяков
Нет, слишком они уж быстрые и молодые) Прагматичных немцев должны проходить
никто никому ничего не должен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Думаю сб. Латвии даст бой сб. Канады. Сб Германий - сб. США , может противопоставить только вязкую , силовую борьбу,жесткий хоккей ,на грани фола. Один финалист,для меня ясен ,это сб. США,показывающая самый зрещный хоккей на этом ч.м.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ответ _Абырвалг_
Думаю сб. Латвии даст бой сб. Канады. Сб Германий - сб. США , может противопоставить только вязкую , силовую борьбу,жесткий хоккей ,на грани фола. Один финалист,для меня ясен ,это сб. США,показывающая самый зрещный хоккей на этом ч.м.
никто не даст.
Финал будет Канада-Америка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Павлов
Ответ Rio de Janeiro
Такого отскока как сегодня 2 раз не будет.Канада должна спокойно на классе зарешать против выскочки без достижений и истории)
Пассивная агрессия) И ни разу не горит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ответ Sergejs K
Конечно, нет ничего. Сборная по баскетболу сейчас готовится к ЧМ, если что. А там не каждый год! И отбор дай боже!! В НБА - два игрока. Столько же только у литовцев.
В велоспорте один латыш есть,за Трек Сегафредо гоняет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий