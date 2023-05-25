Хлусевич о главном дерби России: «Спартак» – ЦСКА. Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют»
Даниил Хлусевич считает ЦСКА самым принципиальным соперником «Спартака».
«Важные игры и с «Зенитом», и с ЦСКА. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит.
Главным дерби страны остается матч «Спартак» – ЦСКА», – сказал полузащитник «Спартака».
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В свою очередь дерби Спартак-ЦСКА ничего не меняют в РПЛ.
Чем чаще это повторяешь, тем больше сам себя в этом убеждаешь ))
Имбицил-медицинский диагноз. Позавчера диагноз "имбицил" Соболеву поставил доктор-психиатр. Вопрос: Модер-Вы доктор или хотите поспорить с диагнозом профессионала?...
Сложите из знамён "чемпионств" им. Джорджа Есауленко костерок. Сожгите на нём ведьму Зарему и имбецила Дельфина! Снесите Тарасовку. Землю продайте. Вырученные средства направьте на излечение Аликиваныча от алкоголизьма! Возможно прогрессивная фудбольная опчественность выдаст вам прощение...)))
Видать мало вас Зенит драл?
Продолжим перевоспитывать в следующем сезоне.