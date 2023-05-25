Хлусевич о главном дерби России: «Спартак» – ЦСКА. Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют»

Даниил Хлусевич считает ЦСКА самым принципиальным соперником «Спартака».

«Важные игры и с « », и с ЦСКА. Но основное дерби страны всегда было между « » и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в . Это ничего не значит.

Главным дерби страны остается матч «Спартак» – », – сказал полузащитник «Спартака».

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