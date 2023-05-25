Хлусевич о главном дерби России: «Спартак» – ЦСКА. Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич считает ЦСКА самым принципиальным соперником «Спартака».

«Важные игры и с «Зенитом», и с ЦСКА. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит.

Главным дерби страны остается матч «Спартак» – ЦСКА», – сказал полузащитник «Спартака».

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52 комментария

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Ganibale
Если быть объективным, последние дерби по уровню футбола просто дикий ужас. Матчи Спартак : Зенит и ЦСКА : Зенит интереснее смотреть. Да побеждает обычно Зенит ну желание обыграть Зенит у всех огромное, так что бредовое заявление что ничего не меняет. Говорю как болельщик Спартака
+39
-13
+26
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fil_spb
"Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют"

В свою очередь дерби Спартак-ЦСКА ничего не меняют в РПЛ.
+28
-10
+18
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Owen_the_Simple
Я не против, если Зенит продолжит выигрывать чемпионат, а Хлусевич - московское дерби. Каждому своё.
+15
-4
+11
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T622222
Он бы лучше играть начал, а не комментировать
+17
-8
+9
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Рашпель793
Наверное каждый сектант утром и перед сном повторяют "победы Зенита ничего не решают", "Зенит нам не принципиальный соперник", "Аве Зарема".
Чем чаще это повторяешь, тем больше сам себя в этом убеждаешь ))
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IceBear27
Ответ Albert58
Комментарий удален модератором
Что ж ты так про свой Спартак?
+9
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Ganibale
Если быть объективным, последние дерби по уровню футбола просто дикий ужас. Матчи Спартак : Зенит и ЦСКА : Зенит интереснее смотреть. Да побеждает обычно Зенит ну желание обыграть Зенит у всех огромное, так что бредовое заявление что ничего не меняет. Говорю как болельщик Спартака
Да одна Зарема делает такую рекламу матчу Спартак-Зенит, что нельзя быть равнодушным
+9
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СкептикК
Да ради бога. Вообще не жалко.
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werowolf-gears
Главное дерби Москвы все же
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Петр Васильев
Ага, конечно, всем же интересно, какое место лузеры после Зенита займут, бугага! Только рядовые матчи Зенита на стадионе больше людей собирают, чем вы на свой дерби всея Руси
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Kapitelman Abram
Модер...
Имбицил-медицинский диагноз. Позавчера диагноз "имбицил" Соболеву поставил доктор-психиатр. Вопрос: Модер-Вы доктор или хотите поспорить с диагнозом профессионала?...
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Kapitelman Abram
Спартаковцы, покайтесь!
Сложите из знамён "чемпионств" им. Джорджа Есауленко костерок. Сожгите на нём ведьму Зарему и имбецила Дельфина! Снесите Тарасовку. Землю продайте. Вырученные средства направьте на излечение Аликиваныча от алкоголизьма! Возможно прогрессивная фудбольная опчественность выдаст вам прощение...)))
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IceBear27
Ответ Алексей Сигаев
Всё верно. Дерби - это с ЦСКА. А с Зенитом, Шинникои и Текстильщиком - обычные игры.
Конечно! Такие обычные игры с Зенитом, что кб-сообщество месяцами после них успокоиться порой не может)
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BaltikaSPb
Я бежала за вами два квартала, чтобы сказать вам, что вы мне абсолютно безразличны (с)
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Колбаскер тут
да-да, непринципиальный
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Hong Kil
Опять из серии "а мы вот великие, хоть и постоянно боремся максимум за второе место". Скучно
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Verhovn
Кто бы сомневался... 10 лет в Питере победить не можете, но это ничего не значит конечно))
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Колбаскер тут
Ответ T622222
Он бы лучше играть начал, а не комментировать
Спартак в последние пару лет как баба. Сплетни - да. Дела - нет
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Злодей Спб
Какой снобизм! :)
Видать мало вас Зенит драл?
Продолжим перевоспитывать в следующем сезоне.
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Kapitelman Abram
Ответ Owen_the_Simple
Рискованный маневр. Они ведь могут так выступить, что уже от них внимание отвлекать придётся.
Таков путь...Ну или спартаковская Сансара...)))
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KOTOV71
Как только прочитаешь " Вся Страна"( либо говорящих за Всю Страну)- точно спартаковец. где они живут? что за " маленькая страна"?
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инок
Для Хлусевича матчи, где его команда добилась успеха, важнее тех, где они проиграли..)
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AryanPamir
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Ответ Ganibale
Если быть объективным, последние дерби по уровню футбола просто дикий ужас. Матчи Спартак : Зенит и ЦСКА : Зенит интереснее смотреть. Да побеждает обычно Зенит ну желание обыграть Зенит у всех огромное, так что бредовое заявление что ничего не меняет. Говорю как болельщик Спартака
а что Зенит показал какую-то супер игру со Спартаком? при чем не только в последней игре, а вообще весь год, болею за ЦСКА, если что, но по моему все 4 игры, которые провели Спартак и Зенит в этом году были равными как минимум.
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Илья Румянцев
Ответ Ganibale
Если быть объективным, последние дерби по уровню футбола просто дикий ужас. Матчи Спартак : Зенит и ЦСКА : Зенит интереснее смотреть. Да побеждает обычно Зенит ну желание обыграть Зенит у всех огромное, так что бредовое заявление что ничего не меняет. Говорю как болельщик Спартака
Как раз Спартак обыграть у всех желание огромное,и играют против него с запредельным настроем
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Александр Бородин
Расскажите ему пожалуйста, что дерби, это матч команд из одного города, поэтому матчи Спартака и ЦСКА против Зенита просто по умолчанию не могут быть дерби
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