Эдерсон о Гвардиоле: «Только Холанд уже был звездой, переходя в «Сити», пожалуй. Остальные прогрессировали благодаря Пепу – он выжимает максимум из каждого»
Эдерсон отметил заслугу Пепа Гвардиолы в прогрессе игроков «Манчестер Сити».
«Был один матч – против «МЮ» или «Ливерпуля», не помню точно, – когда мы всю неделю тренировались, чтобы играть в определенном стиле, но перед матчем тренер полностью изменил свое мнение и решил, что мы будем играть по-другому. И мы все равно выиграли тот матч!
Это показывает, что игроки доверяют ему и его процессу. Он очень требователен, но в то же время дает нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Удивительно, сколько игроков добились прогресса, работая с ним в «Сити». Это безумие.
Эрлинг Холанд, возможно, единственный игрок в нашей команде, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звездами футбола, когда переходили в «Сити». Мы значительно улучшились, работая с Пепом, потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определенно одна из его сильных сторон», – сказал вратарь «Манчестер Сити».
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И он был не первым защем Сити с таким ценником.
Гвардиола хороший тренер, но без неограниченных финансов и соответствующих игроков не было бы никакой доминации
а вот говорить ,что все эти игроки не были звёздами это бред )) за 50-70 млн не покупают средних игроков
канселу , гюндоган ,де брюйне уже показывали уровень в Европе.
грилиша не просто так за 100 брали . Махрез делал чемпионом Лестер
А потом перепродают в топ-клубы типа Баварии (Сане, Канселу), Челси (Стерлинг), Арсенал (Жезус). Смешно.
Все же по делу сказано, никто не говорил, что у Сити игроки слабые, говорят об отсутствии звезд и настоящих топов. Говорят о прогрессе. Это всё правда. Реальных звезд до Холанда в Сити ноль, а Де Брюйне стал звездой только в Сити, но мы найдем к чему докопаться. Если Гвардиола и ЛЧ выиграет, то с такими тратами любой из комментов спортс стал бы чемпионом. Вот если с Факелом ЛЧ выиграет, а так физрук и шарлатан, никто у него не развивается
Уйдя из Сити они быстро превратятся в тыкву, как это было со Стерлингом и Ферраном, например)
Забрали лидера чемпионсткого Лестера.
Забрали вторую звезду после Мбаппе из Монако.
Забрали молодую английскую звезду Ливерпуля - Стерлинга.
Почти каждый год забирают топов из Португалии.
И в довесок увели у Реала Холанда.
Также кстати с Браво получилось. Ему залетало все.
Теперь они на этом играют, когда уделывали рынок молодых звёзд кошельком.
Силва разрывал в Монако, не хуже мбаппе.
Стерлинг с 17 лет звезда.
Сане тоже самое.
Грилиш за 100 мультов.
Это только вингеры.
Волкер несколько лет в ТТХ считался одним из лучших в мире.
КДБ лучший ассистент Европы в Вольфсбурге.
Все защитники за 50+ мультов .
Сумасшедшие с этим пепом.
Даже Реал, который всегда скупает сливки... Вырастил карвахля, Вальверде, выцепили винисиуса, милитао, каземиро, которые принесли трофеев, которые сити и за 20 лет не пробьет.
Как же будет смешно, если все таки Интер победит.
А Полуяхтов?