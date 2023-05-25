Эдерсон о Гвардиоле: «Только Холанд уже был звездой, переходя в «Сити», пожалуй. Остальные прогрессировали благодаря Пепу – он выжимает максимум из каждого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джон Стоунз Эмерик Лапорт Эдерсон Бернарду Силва Рубен Диаш Эрлинг Холанд Футбол

Эдерсон отметил заслугу Пепа Гвардиолы в прогрессе игроков «Манчестер Сити».

«Был один матч – против «МЮ» или «Ливерпуля», не помню точно, – когда мы всю неделю тренировались, чтобы играть в определенном стиле, но перед матчем тренер полностью изменил свое мнение и решил, что мы будем играть по-другому. И мы все равно выиграли тот матч!

Это показывает, что игроки доверяют ему и его процессу. Он очень требователен, но в то же время дает нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Удивительно, сколько игроков добились прогресса, работая с ним в «Сити». Это безумие.

Эрлинг Холанд, возможно, единственный игрок в нашей команде, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звездами футбола, когда переходили в «Сити». Мы значительно улучшились, работая с Пепом, потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определенно одна из его сильных сторон», – сказал вратарь «Манчестер Сити».

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81 комментарий

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Dart_Yoda
Ответ QWertY
Так то прав. Уровень условных Стоунза и Аке -это максимум середняк АПЛ. Но благодаря системе Пепа они выглядят солидными игроками) Уйдя из Сити они быстро превратятся в тыкву, как это было со Стерлингом и Ферраном, например)
А Гюндоган, Грилиш и Махрез, так и вовсе приходили в статусе нонеймов.
+92
-7
+85
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MaxB
Ответ QWertY
Так то прав. Уровень условных Стоунза и Аке -это максимум середняк АПЛ. Но благодаря системе Пепа они выглядят солидными игроками) Уйдя из Сити они быстро превратятся в тыкву, как это было со Стерлингом и Ферраном, например)
Хорош форсить муть про средних игроков, Стоунз в 16 году стоил 50 млн фунтов, защитник.
https://m.sports.ru/football/1042793083.html

И он был не первым защем Сити с таким ценником.
Гвардиола хороший тренер, но без неограниченных финансов и соответствующих игроков не было бы никакой доминации
+76
-12
+64
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Крыс Пол
Ага, скромные ноунеймы, каждый из которых стоил не менее 50млн.
+67
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LosBlancos
Пеп крутой тренер . При нем игроки сильно прокачиваются и становятся топами , но у них должен быть талант и уровень.Говорить ,что они не были звёздами или ноунеймами бред . он не делает из сережняков топов ,он развивает талантливых и делает это круто . Пример Стерлинга, вроде талантливый бегунок ,но Пеп сделал из него монстра и первые 3 сезона его стата была бешеная
а вот говорить ,что все эти игроки не были звёздами это бред )) за 50-70 млн не покупают средних игроков
канселу , гюндоган ,де брюйне уже показывали уровень в Европе.
грилиша не просто так за 100 брали . Махрез делал чемпионом Лестер
+35
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Aggrrist
Т.е. 5-й по дороговизне трансфер вратаря в истории - Эдерсон. Это они так ноунеймов покупают и делают из них звёзд. Вот оно че.

А потом перепродают в топ-клубы типа Баварии (Сане, Канселу), Челси (Стерлинг), Арсенал (Жезус). Смешно.
+39
-13
+26
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Tun
Ответ LosBlancos
Пеп крутой тренер . При нем игроки сильно прокачиваются и становятся топами , но у них должен быть талант и уровень.Говорить ,что они не были звёздами или ноунеймами бред . он не делает из сережняков топов ,он развивает талантливых и делает это круто . Пример Стерлинга, вроде талантливый бегунок ,но Пеп сделал из него монстра и первые 3 сезона его стата была бешеная а вот говорить ,что все эти игроки не были звёздами это бред )) за 50-70 млн не покупают средних игроков канселу , гюндоган ,де брюйне уже показывали уровень в Европе. грилиша не просто так за 100 брали . Махрез делал чемпионом Лестер
Стерлинг не был бегунком, он у Роджерса в 17 лет в команде с Суаресом, Старриджем и Коутом не терялся
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Aggrrist
Ответ LosBlancos
Пеп крутой тренер . При нем игроки сильно прокачиваются и становятся топами , но у них должен быть талант и уровень.Говорить ,что они не были звёздами или ноунеймами бред . он не делает из сережняков топов ,он развивает талантливых и делает это круто . Пример Стерлинга, вроде талантливый бегунок ,но Пеп сделал из него монстра и первые 3 сезона его стата была бешеная а вот говорить ,что все эти игроки не были звёздами это бред )) за 50-70 млн не покупают средних игроков канселу , гюндоган ,де брюйне уже показывали уровень в Европе. грилиша не просто так за 100 брали . Махрез делал чемпионом Лестер
Согласен. Из всей этой когорты только Зинченко выбивается. В остальном Сити высасывал самый сок с рынка.
+20
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+18
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Блуждающий странник
Ответ Aggrrist
Т.е. 5-й по дороговизне трансфер вратаря в истории - Эдерсон. Это они так ноунеймов покупают и делают из них звёзд. Вот оно че. А потом перепродают в топ-клубы типа Баварии (Сане, Канселу), Челси (Стерлинг), Арсенал (Жезус). Смешно.
В голосину, конечно, с комментов на спортс. Чего не придумают для обесценивания успеха. Трансфер Эдерсона это типичный трансфер игрока из португальского чемпионата. С каких пор Эдерсон стал звездой тоже непонятно, даже сейчас как по мне средний вратарь, который хорош исключительно в системе Пепа, а за её пределами проиграет конкуренцию любому добротному киперу. Мудрика купили почти втрое дороже чем Эдерсона. Мудрик это звезда? Как ценник вообще коррелирует со звездностью. За Диого Кошту хотят 100 миллионов Порту. Это звезда? А как он сыграл на ЧМ многие помнят

Все же по делу сказано, никто не говорил, что у Сити игроки слабые, говорят об отсутствии звезд и настоящих топов. Говорят о прогрессе. Это всё правда. Реальных звезд до Холанда в Сити ноль, а Де Брюйне стал звездой только в Сити, но мы найдем к чему докопаться. Если Гвардиола и ЛЧ выиграет, то с такими тратами любой из комментов спортс стал бы чемпионом. Вот если с Факелом ЛЧ выиграет, а так физрук и шарлатан, никто у него не развивается
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QWertY
Так то прав. Уровень условных Стоунза и Аке -это максимум середняк АПЛ. Но благодаря системе Пепа они выглядят солидными игроками)
Уйдя из Сити они быстро превратятся в тыкву, как это было со Стерлингом и Ферраном, например)
+48
-33
+15
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NartApsua
Ответ Крыс Пол
Ага, скромные ноунеймы, каждый из которых стоил не менее 50млн.
Всяких Мудриков тоже по 100 млн покупают. Но это не делает их звёздами. Когда уже люди поймут, что если за футболиста дают 50-80-100 млн - это совсем не значит, что он реально готовая звезда. Просто рынок такой сумасшедший! Или реально думате, что все эти Магуайеры, Антони, Феликсы и прочие прямо такие нереальные топы только по причине неадекватно потраченных на них денег?
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Aggrrist
А вообще МС первый из богатейших клубов в мире, который покупает середняков. Всякие Уокеры, Стерлинги, Силвы, Диаши это средние игроки. Просто Сити накидывает на трансферный чай другим клубам. Робин Гуды.
+13
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Aggrrist
Ответ Tristan...
Стойте. Но ведь ему покупают только лютых топарей. Каждое лето подписывают игроков уровня Месси, Роналду... Нет?
Вспомнил как они пришли в Тоттенхэм и просто забрали двух лучших крайков АПЛ, а может и Европы на тот момент.
Забрали лидера чемпионсткого Лестера.
Забрали вторую звезду после Мбаппе из Монако.
Забрали молодую английскую звезду Ливерпуля - Стерлинга.
Почти каждый год забирают топов из Португалии.
И в довесок увели у Реала Холанда.
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Marcus-light
Ответ zzzeeerrrooo
Стерлинг и Жезус бегунки В больших матчах просто пропадали
Жезус, когда приехал, разрывал АПЛ и казался игроком монструозного таланта. Прошёл предсезонку - и всё, стал бегунком.
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Konstantin Meerov
Зинченко и Аке - ноунеймы. Все остальные были известными и дорогими футболистами. Еще Пеп купил дровосека Филлипса. В каком он пабе прячется?
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Aggrrist
Ответ DolJun
а клаудио браво - на тот момент сильнейший кипер в истории барсы? а де брейне футболист года в германии? а бернарду силва, который уже выкидывал тот же сити из лч в составе монако? лапорт и стонз были супер перспективными по меркам своих лиг. едерсон и диаш были двумя середняками, это правда - ну так с тех пор ничего не изменилось. марез разве не получил игрока года в апл? волкер и данни роуз разрывали за шпоры и считались сильнейшими флагами на острове на тот момент, когда про робертсона-трента еще не слышали. едерсон о футболе знает походу меньше, чем местные кулес, что топят за сити.
Очевидно что успешный трансфер - если урвать звезду на этапе роста. В Сити понимают, что купив звезду а-ля Азара можно просто ему оплачивать абонемент в Мак и пенсию.
Также кстати с Браво получилось. Ему залетало все.
Теперь они на этом играют, когда уделывали рынок молодых звёзд кошельком.
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Marcus-light
Ответ VERBLYUD
Холанд показал настоящий уровень распиаренной АПЛ. В этом сезоне у лучшего бомбардира бундеслиги 16 голов, а у лучшего снайпера апл - 36. Это говорит о том, что в бундеслиге намного сложнее забивать.
Ага, а в Испании, судя по Левандовски, сложнее чем в Бундеслиге. Может, разные команды, не?
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Диер Ташкент
Ответ Marcus-light
И да, и нет. Уровень Стоунза может и был на уровне середняка, но он как до перехода в Сити, так и остаётся сильнейшим английским защитником (разве что Гарри из Манчестера не согласен). Гюндоган, Марез, Грилиш, Де Брюйне переходили в статусе звёзд, всё уже показавших. Тут скорее важно, что Пеп потрясающе умеет удерживать уровень игроков на высшем уровне весь сезон. А так, лично я, разве что Зинченко, Родри, Сильву и Альвареса могу приписать к большим прогрессам под руководством Пепа в Сити. При этом тех же Стерлинга и Жезуса Пеп фактически и закопал)
Бернарду в Монако зажигал. Он по сути приходил готовым хорошим игроком в Сити.
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выходец из убежища
Ответ Aggrrist
Т.е. 5-й по дороговизне трансфер вратаря в истории - Эдерсон. Это они так ноунеймов покупают и делают из них звёзд. Вот оно че. А потом перепродают в топ-клубы типа Баварии (Сане, Канселу), Челси (Стерлинг), Арсенал (Жезус). Смешно.
А разве Эдерсон был супер популярным и топовым вратарём на момент покупки? За него много заплатили, потому что был перспективным и идеально подходил стилю Пепа.
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Young Hefner
🤡
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AllInMePls
Да... Марез был то всего лишь лучшим игроком апл ( я конечно понимаю что лига слабая , но все же)
Силва разрывал в Монако, не хуже мбаппе.
Стерлинг с 17 лет звезда.
Сане тоже самое.
Грилиш за 100 мультов.
Это только вингеры.

Волкер несколько лет в ТТХ считался одним из лучших в мире.
КДБ лучший ассистент Европы в Вольфсбурге.
Все защитники за 50+ мультов .

Сумасшедшие с этим пепом.

Даже Реал, который всегда скупает сливки... Вырастил карвахля, Вальверде, выцепили винисиуса, милитао, каземиро, которые принесли трофеев, которые сити и за 20 лет не пробьет.

Как же будет смешно, если все таки Интер победит.
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Владимир Самсонов
Марез - один из главных творцов чемпионства Лестера точно был звездой, когда переходил в Сити.
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Дай Бог каждому таких неизвестных )
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Tun
Ответ Aggrrist
А вообще МС первый из богатейших клубов в мире, который покупает середняков. Всякие Уокеры, Стерлинги, Силвы, Диаши это средние игроки. Просто Сити накидывает на трансферный чай другим клубам. Робин Гуды.
40 за Мангаля - там и на чай, и на другую траву, и на что покрепче)
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bevooch
Холанд у местных экспертов был тем, кто: "только в плюшевой БЛ и может забивать, в АПЛ забьет пять максимум". Теперь превратился в: "забивает с метра в пустые и растворяется в топ-матчах".
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Oleg Olegov
Всмысле только Холанд?
А Полуяхтов?
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