Эдерсон о Гвардиоле: «Только Холанд уже был звездой, переходя в «Сити», пожалуй. Остальные прогрессировали благодаря Пепу – он выжимает максимум из каждого»

Эдерсон отметил заслугу Пепа Гвардиолы в прогрессе игроков «Манчестер Сити».

«Был один матч – против «МЮ» или «Ливерпуля», не помню точно, – когда мы всю неделю тренировались, чтобы играть в определенном стиле, но перед матчем тренер полностью изменил свое мнение и решил, что мы будем играть по-другому. И мы все равно выиграли тот матч!

Это показывает, что игроки доверяют ему и его процессу. Он очень требователен, но в то же время дает нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Удивительно, сколько игроков добились прогресса, работая с ним в «Сити». Это безумие.

, возможно, единственный игрок в нашей команде, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, , , Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звездами футбола, когда переходили в «Сити». Мы значительно улучшились, работая с , потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определенно одна из его сильных сторон», – сказал вратарь « ».

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