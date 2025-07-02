«Спартак» сделал новое предложение по Сергееву, почти идентичное предыдущему. Возможно, красно-белые затягивают переход форварда «Крыльев» в «Динамо» («СЭ»)

«Спартак» предпринял новую попытку приобрести Ивана Сергеева.

«Спорт-Экспресс » утверждает, что красно-белые направили «Крыльям Советов» еще одно предложение о трансфере нападающего. При этом оно почти не отличается от предыдущего.

«Можно сделать предположение, что спартаковцы просто затягивают переход Сергеева в «Динамо», в котором футболист уже прошел медосмотр. Ведь по контракту нападающего с самарцами у «Зенита » есть три дня на повторение последнего предложения, чем они готовы воспользоваться. Теоретически такая ситуация может продолжаться бесконечно», – говорится в статье.

Ранее сообщалось , что Сергеев перейдет в «Динамо » за 350 млн рублей и подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год.