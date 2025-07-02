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Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» доволен игрой и выходом в следующий раунд КЧМ. Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда»

Хаби Алонсо рад победе над «Ювентусом» (1:0) на клубном чемпионате мира.

«Мы довольны результатом, игрой и выходом в следующий раунд. В первые 15 минут было сложно, надо было нащупать свою игру. Я сказал парням держаться вместе в центре и искать свободные зоны на флангах, откуда мы могли доставить «Юве» неприятности.

Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время.

Мбаппе не был готов на 100%, но у него будет время на восстановление. Для нас он очень важен», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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