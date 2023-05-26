Тен Хаг вывел «МЮ» в Лигу чемпионов, выиграл Кубок лиги и сыграет в финале Кубка Англии в дебютном сезоне
«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага пробился в Лигу чемпионов.
После победы над «Челси» в перенесенной игре 32-го тура АПЛ (4:1) «МЮ» гарантировал себе место в топ-4 и путевку в ЛЧ.
Тен Хаг, возглавивший «Юнайтед» перед стартом нынешнего сезона, вернул команду в главный еврокубковый турнир.
В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли в чемпионате 6-е место и квалифицировались в Лигу Европы.
Также нидерландец в своем дебютном сезоне в Англии выиграл с «МЮ» Кубок английской лиги и вывел команду в финал Кубка Англии, в котором она 3 июня встретится с «Манчестер Сити».
такой финал точно пропускать нельзя, должно быть весело
Но первый год в ужасен по многим вопросам, за исключением редких вспышек.
От перегрузки основы до невнятной игры.
Надеюсь, что за лето что-то поменяется, ибо ожиданий у меня даже на первый год было куда больше.
Даже если бы не вышли в ЛЧ, но на поле были видны изменения, то я был бы больше рад, чем выхожу в ЛЧ и двум кубкам.