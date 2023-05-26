«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага пробился в Лигу чемпионов.

После победы над « » в перенесенной игре 32-го тура (4:1) «МЮ» гарантировал себе место в топ-4 и путевку в ЛЧ.

Тен Хаг, возглавивший « » перед стартом нынешнего сезона, вернул команду в главный еврокубковый турнир.

В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли в чемпионате 6-е место и квалифицировались в .

Также нидерландец в своем дебютном сезоне в Англии выиграл с «МЮ» Кубок английской лиги и вывел команду в финал Кубка Англии, в котором она 3 июня встретится с « ».