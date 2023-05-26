Тен Хаг вывел «МЮ» в Лигу чемпионов, выиграл Кубок лиги и сыграет в финале Кубка Англии в дебютном сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага пробился в Лигу чемпионов.

После победы над «Челси» в перенесенной игре 32-го тура АПЛ (4:1) «МЮ» гарантировал себе место в топ-4 и путевку в ЛЧ.

Тен Хаг, возглавивший «Юнайтед» перед стартом нынешнего сезона, вернул команду в главный еврокубковый турнир.

В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли в чемпионате 6-е место и квалифицировались в Лигу Европы.

Также нидерландец в своем дебютном сезоне в Англии выиграл с «МЮ» Кубок английской лиги и вывел команду в финал Кубка Англии, в котором она 3 июня встретится с «Манчестер Сити».

81 комментарий

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Penguin
очень неплохо, но тот кто сумел провернуть трансфер Каземиро в МЮ просто гений
+61
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+59
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krealpmoney
Ответ Alexander Yavriantz
Может сделать первый в истории МЮ дубль английских кубков.)
думаю МЮ будет помирать на поле, тут не только трофей взять в матче с Сити, но и не дать Сити требл сделать

такой финал точно пропускать нельзя, должно быть весело
+44
-1
+43
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Alexander Yavriantz
Может сделать первый в истории МЮ дубль английских кубков.)
+45
-2
+43
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NIRVANA
Этому мужику надо продолжать создавать условия для работы
+31
-2
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Бенисио Дель Пьеро
В первый же сезон Тен Хаг обыграл все клубы топ 6 АПЛ. Кому ещё такое удавалось в дебютный сезон ?
+21
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Алексей Тарасюк
Ответ Penguin
очень неплохо, но тот кто сумел провернуть трансфер Каземиро в МЮ просто гений
И вовремя настоял на уходе токсичного.
+22
-2
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Алексей Тарасюк
Ну, заиграли наконец-то. Состав обновили. Перезагрузились. Удачи в ЛЧ
+21
-2
+19
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Cruel Snake
Пирс Морган обо... А потом вспомнил про «Арсенал» и 😭
+13
0
+13
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munkz
Поздно, тут местные профессионалы уже сделали вывод что он физрук.
+10
-1
+9
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Kerndl
Рон и Мага, конечно, старались изо всех сил, но суперсерия Реша зарешала!
+8
0
+8
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Street Fighter
Но хейтеры после каждого поражения (которое случается раз в много матчей) все равно будут писать, что он физрук, что дело Рангника живёт, что Оле был лучше и тд
+6
0
+6
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Сергей Березин
Санчо должен был завершать игру с 4-5 ассистами, а по факту только 1)
+5
0
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Совесть Черданцева
Пирс Морган: истерично ищет оправдания
+5
0
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Мохнатый55
Оказалось, что всего лишь нужно было избавиться от Примадонны.
+5
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Игорь Климов
Тег Хаг - это топовый тренер!
+7
-2
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Александр Калашников
Ответ Alexander Yavriantz
Может сделать первый в истории МЮ дубль английских кубков.)
🤲🙏
+4
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mansur_axe
Летом нужны точечные усиления.
+4
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Гвардиола-мл.
Роналду в инстаграме: Чуваки, горжусь вами! Скучал без Лиги чемпионов, ждите меня в новом сезоне!
+4
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Balt
Если выиграет Кубок Англии то сезон для МЮ вообще суперуспешным можно назвать. А так всё равно успешный сезона у Тен Хага получился. И это после всех дрязг с фруктовой примадонной. Молодец.
+3
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Ola BP
Желаю ТенХагу долгих лет в Юнайтед.
Но первый год в ужасен по многим вопросам, за исключением редких вспышек.
От перегрузки основы до невнятной игры.
Надеюсь, что за лето что-то поменяется, ибо ожиданий у меня даже на первый год было куда больше.
Даже если бы не вышли в ЛЧ, но на поле были видны изменения, то я был бы больше рад, чем выхожу в ЛЧ и двум кубкам.
+3
0
+3
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Lavinka
Хороший результат для первого сезона в клубе .
+5
-2
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Антон Суровый
Первый сезон Хаага получился лучшее чем у Пепа и Клоппа.Еслиб кто нибудь мне сказал, после того сезона с Рагником,что мю в след сезоне займет третье место, возьмёт КЛ и выйдете в финал КА- сарказтично улыбнулся
+3
0
+3
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Руслан
Ну что братья надеюсь все довольны Тен Хагом выходя в ЛЧ. Обыграть бы фулхем и закончить третими. Но было бы супер остановить сити в финале кубка.
+3
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+3
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Руслан
Ответ mansur_axe
Летом нужны точечные усиления.
Минимум 3,но лучше 6.
+2
0
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Сослан Сохиев
Ответ Фан Рубина
Середняк прыгнул выше головы.
Ты прав,благодаря нефтяным деньгам могут требл взять,хотя ещё недавно булькали в очистных.
+2
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