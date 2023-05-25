Ролан Гаррос. Медведев попал в половину с Руудом и Руне, Рублев – в четверть с Джоковичем и Хачановым, Циципас – в четверть Алькараса

В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». Прошлогодний чемпион пропускает турнир.

Первый сеяный стартует против квалифаера или лаки-лузера, а (5) сыграет с

В этой четверти сыграет с Оскаром Отте.

Во второй четверти топ-сеяным стал (3), который сыграет с Александром Ковачевичем. В эту четверть попал (6), стартующий матчем с . Кроме того, (11) поборется с Констаном Лестьенном.

Чемпион-2015 Стэн Вавринка встретится с .

В третьей четверти самый высокий номер посева получил (4), соперником которого станет квалифаер или лаки-лузер. (6) поборется с Кристофером Юбэнксом.

(2) попал в нижнюю часть сетки и сыграет с квалифаером или лаки-лузером. (8) стартует против Александра Мюллера.

Двукратный финалист сыграет с Педро Качином.

Полностью сетка здесь.

«Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе. Почему?

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