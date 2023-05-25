Ролан Гаррос. Медведев попал в половину с Руудом и Руне, Рублев – в четверть с Джоковичем и Хачановым, Циципас – в четверть Алькараса
В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль пропускает турнир.
Первый сеяный Карлос Алькарас стартует против квалифаера или лаки-лузера, а Стефанос Циципас (5) сыграет с Иржи Веселы
В этой четверти Александр Шевченко сыграет с Оскаром Отте.
Во второй четверти топ-сеяным стал Новак Джокович (3), который сыграет с Александром Ковачевичем. В эту четверть попал Андрей Рублев (6), стартующий матчем с Ласло Дьере. Кроме того, Карен Хачанов (11) поборется с Констаном Лестьенном.
Чемпион-2015 Стэн Вавринка встретится с Альбертом Рамосом.
В третьей четверти самый высокий номер посева получил Каспер Рууд (4), соперником которого станет квалифаер или лаки-лузер. Хольгер Руне (6) поборется с Кристофером Юбэнксом.
Даниил Медведев (2) попал в нижнюю часть сетки и сыграет с квалифаером или лаки-лузером. Янник Синнер (8) стартует против Александра Мюллера.
Двукратный финалист Доминик Тим сыграет с Педро Качином.
Полностью сетка здесь.
«Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе. Почему?
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Сравните с Руне, которому во 2-м круге с Баесом играть.