Ролан Гаррос. Медведев попал в половину с Руудом и Руне, Рублев – в четверть с Джоковичем и Хачановым, Циципас – в четверть Алькараса

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В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль пропускает турнир.

Первый сеяный Карлос Алькарас стартует против квалифаера или лаки-лузера, а Стефанос Циципас (5) сыграет с Иржи Веселы

В этой четверти Александр Шевченко сыграет с Оскаром Отте.

Во второй четверти топ-сеяным стал Новак Джокович (3), который сыграет с Александром Ковачевичем. В эту четверть попал Андрей Рублев (6), стартующий матчем с Ласло Дьере. Кроме того, Карен Хачанов (11) поборется с Констаном Лестьенном.

Чемпион-2015 Стэн Вавринка встретится с Альбертом Рамосом.

В третьей четверти самый высокий номер посева получил Каспер Рууд (4), соперником которого станет квалифаер или лаки-лузер. Хольгер Руне (6) поборется с Кристофером Юбэнксом.

Даниил Медведев (2) попал в нижнюю часть сетки и сыграет с квалифаером или лаки-лузером. Янник Синнер (8) стартует против Александра Мюллера.

Двукратный финалист Доминик Тим сыграет с Педро Качином.

Полностью сетка здесь.

«Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе. Почему?

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45 комментариев

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Rus1an
Вот будет интересно, если Медведеву в 1-м круге выпадет Карацев в качестве квалифаера :)
+27
-1
+26
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N.S.A.8.5
Сетка удачная для Медведева
+15
0
+15
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Ben Shelton
снова Рубль и Карен в одной четверти..
+13
0
+13
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Istianoff
Дядя Тони не спал всю ночь, думал над раскладами и дал Новаку тяжелейшую сетку.
+13
-2
+11
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ofc
Ответ Евгений Фабиянчук
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По привычке сделали адскую сетку Новаче и дикую халяву бычку, но забыли, что его не будет…
+11
-2
+9
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Maratik1982
финал : Алькарас - Медведев
+10
-1
+9
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Sawka-promakawka
Ответ Rus1an
Вот будет интересно, если Медведеву в 1-м круге выпадет Карацев в качестве квалифаера :)
Только не это! 🤞🏻
+9
-1
+8
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ariete
Алькарас, Джокович и Циципас в одной половине
+8
0
+8
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Tarkovski
Прям тяжёлых сеток ни у кого из топов нет, кстати Джоковичу может и удобней с Алькарасом будет чем с Медведевым - будет выводить на анфорсы, с Даней физически так не потянет. А у Дани опасность не Синнер а возможный Зверев
+7
0
+7
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Alex Morhan
Ответ Squadala
Куда ж без нытья про сетки-то, ага. Нет в это худое время сложных сеток. Вся интрига была в том, встретятся ли Нувас с Карлушей до финала. В остальном ничего интересного.
Вот вернутся бы в период 2004-2007 ... Там то адские сетки и доминатор, коих свет не видел прежде)
+7
-2
+5
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Другая_
Ответ Rus1an
Вот будет интересно, если Медведеву в 1-м круге выпадет Карацев в качестве квалифаера :)
Ужасно будет.
+6
-1
+5
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Valery24
Ответ Alexander2022
Там Зверев. Если дойдут друг до друга, немец будет костьми ложиться
Звереву нужно Янника пройти сначала,что будет очень трудно
+5
0
+5
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Valery24
Орги РГ так не хотят Новаку 23 чашку,еще и на территории Рафы.
+5
-1
+4
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бизе
Сам факт , что в половине Даниила нет Джоковича , Алькараса , Циципаса уже прекрасно . С Руне , Руудом или Зверевым можно встретиться только в полуфинале . Есть приличные соперники , как Де Минаур или Борна Чорич , но непроходимых нет , остальное зависит от физической формы и удачи .
+4
0
+4
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nicckk
я конечно не хочу сглазить, но у Медведева вроде не трудная сетка
+3
0
+3
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Лёля Иванова
Ответ Tarkovski
Прям тяжёлых сеток ни у кого из топов нет, кстати Джоковичу может и удобней с Алькарасом будет чем с Медведевым - будет выводить на анфорсы, с Даней физически так не потянет. А у Дани опасность не Синнер а возможный Зверев
Синнер захочет размочить счёт личных встреч однозначно. Возможен очень трудный поединок. Главное чтоб не Аслан к Медведеву, он у него выигрывал на грунте пару раз
+3
0
+3
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imaxim
Хорошая сетка у Медведева - в полуфинал можно запросто, если по здоровью все хорошо будет
+3
0
+3
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MUthebest
Ответ Maratik1982
финал : Алькарас - Медведев
Финал Карацев Медведев же
+2
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Tarkovski
Зверев в четверти Синнера и Медведева
+2
0
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Денис Шмелев
Ответ Kazanest
У Медведева тяжёлая сетка, не дойдет до полуфинала
Обычная у него сетка - если только Карацев не попадается в 1-м круге. Во 2-м и 3-м круге серьезных соперников не предвидится.
Сравните с Руне, которому во 2-м круге с Баесом играть.
+2
0
+2
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acr
Ответ Евгений Фабиянчук
У Алькараса полная халява, у НОЛЕ - ад
До встречи в 1/2 я не вижу большую халяву у Карася чем у Джока.
+3
-1
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MWLR
Медведев идёт за Гарросом
+3
-1
+2
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Alexander2022
Ответ N.S.A.8.5
Сетка удачная для Медведева
Там Зверев. Если дойдут друг до друга, немец будет костьми ложиться
+1
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Railway/
Ответ Ben Shelton
снова Рубль и Карен в одной четверти..
В очной встрече будет очередь Рублева побеждать.
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Nike Borzov
Ответ ProLL
Все про Зверева пишут, я уж испугался, что он опять в первых кругах мешаться будет Медведеву, а он потенциально только в четвертьфинале - это нормально же. В четвертьфинале в любом случае сильные соперники были бы и Зверев/Синнер - нормальный для Медведева вариант. Сетка очень неплохая. Легко можно было получить Зверева в 3 круге, а в четвертьфинале Руне или Циципаса, это было бы куда хуже.
Зверев 22-ой, в третьем круге топ-8 играют с категорией 25-32, так что зверева можно было получить в 1/8, но никак не в 1/16
+1
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