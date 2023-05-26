Феликс забил 4-й гол за «Челси» в 19-м матче. У Мудрика 0+2 в 17 играх

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Жоау Феликс Михаил Мудрик Футбол

Жоау Феликс забил четвертый гол за «Челси».

Полузащитник лондонской команды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:4). 

Это была 19-я игра Феликса за «Челси» после зимнего перехода из «Атлетико» на правах аренды. Португалец отличился 4 забитыми мячами в составе «синих». 

Еще один игрок, присоединившийся к «Челси» зимой – Михаил Мудрик – не отличился результативными действиями в игре против «Юнайтед». Он вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 64-й минуте. 

В 17 матчах за «Челси» украинец отличился двумя результативными передачами. 

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20 комментариев

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QWertY
Мудрик хорошо играет роль ложного футболиста)
+31
-4
+27
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CriminalJoint62
Мудрик только может издеваться над полными людьми. А перед воротами, сам спускает коричневые штаны
+12
-2
+10
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Kerndl
Куда интереснее статистика Кепы - единственный, кто старался из всего состава
+6
-1
+5
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Роман
Ответ Алексей Тарасюк
Мудрику надо уходить. В попроще куда-нибудь. Мальорка, Осасуна... А, лучше во Францию. В Англии сложно. Не его уровень. Надо признать
А оттуда и в Сегунду перебраться можно.
+5
-1
+4
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**Iscander**
Ответ Юрий Поляков
Челси превратили в полневший цирк !!!! Даже трудно представить кто может изменить все это в этой команде 🥱 скамейка переполнена игроками разного уровня и возраста , нет целостности ,сыгранности , полный хаус !!! Печально , что хороший , качественной клуб превратили в это ДНО (((
Тв забыл ещё одно. В раздевалке места нет, в коридоре некоторые чалятся, при этом не зная друг друга.
+3
0
+3
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Мыкола
Михаилу бы о игре думать, а он всё на дедовские опы засматривается
+2
0
+2
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**Iscander**
Ну как обычно. То у них жинки сами наикращи свиту. то мудрик.
+3
-2
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Artem89S
Ответ GuruFutbola
Ждем топарей через 2 сезона в лиге конференций)
Туда еще надо попасть))
+1
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Зизуха
Зато делает фотки романтичные в соцсетях
+1
0
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Юрий Поляков
Челси превратили в полневший цирк !!!! Даже трудно представить кто может изменить все это в этой команде 🥱 скамейка переполнена игроками разного уровня и возраста , нет целостности ,сыгранности , полный хаус !!! Печально , что хороший , качественной клуб превратили в это ДНО (((
+1
0
+1
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GuruFutbola
Ждем топарей через 2 сезона в лиге конференций)
+3
-2
+1
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atomio
у Симеоне хотя бы будет ЛЧ :)
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Алексей Тарасюк
Мудрику надо уходить. В попроще куда-нибудь. Мальорка, Осасуна... А, лучше во Францию. В Англии сложно. Не его уровень. Надо признать
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Artem89S
Ничего страшного, мудрик зарешает в ле стопудов, набьет стату 25/25 и заберет трофей, ой, в какой ле, что это я)))))
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Artem89S
Этот клуб совсем недавно (1,5 года назад) выиграл ЛЧ🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Роман
Феликс будет тащить в следующем сезоне.
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Kerndl
Ответ Albert Rrahmani
Сразу видно человек даже матч не смотрел, ибо как ты проглядел Холла иначе не объяснить.
Не в счет, ибо на счет никак не повлиял. Его голевой пас запорол Мудрик, свой выход на Де Хея он сам не реализовал. В чем старание ?
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trick00
Уровень нынешнего эдена азара он достиг 💪
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