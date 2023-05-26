Феликс забил 4-й гол за «Челси» в 19-м матче. У Мудрика 0+2 в 17 играх

Жоау Феликс забил четвертый гол за «Челси».

Полузащитник лондонской команды поразил ворота « » в перенесенном матче 32-го тура (1:4).

Это была 19-я игра за « » после зимнего перехода из «Атлетико» на правах аренды. Португалец отличился 4 забитыми мячами в составе «синих».

Еще один игрок, присоединившийся к «Челси» зимой – – не отличился результативными действиями в игре против «Юнайтед». Он вышел в стартовом составе своей команды и покинул поле на 64-й минуте.

В 17 матчах за «Челси» украинец отличился двумя результативными передачами.

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