США вышли в полуфинал ЧМ-2023, победив Чехию. Команда выиграла 8 из 8 матчей на турнире
Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.
Команда тренера Дэвида Куинна победила сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.
Американская сборная выиграла все восемь игр на турнире. Команда продлила победную серию после семи побед подряд на групповом этапе.
Сборная США добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд.
В 2021 году выиграли бронзовые медали, в 2022 году – уступили в матче за третье место.
Ротерберг: - на их месте должны быть мы))
где командная игра? где игра в пас? где командный дух?? даже в большинстве ничего не придумали! а играть от обороны, ВЫ СЕРЬЁЗНО???
и критика совершенно обоснованная, сорян, их хвалить? Играют хуже некуда!
Поражения от Швейцарии и Канады не случайны были...
а бронза 2022 просто липовая, спасибо ИИХФ за отсуствие России, иначе бы уже 11 лет были без медалей...
Чехия середняк, грустная констатация факта...
финнов не выношу, но задолбал этот канадский фарт, уж лучше Суоми...
полуфинал это ещё не гарантия победы...
звучит просто дико...
Чехия и медали в современном хоккее антонимы
Ялонен посредственный тренер, которому в прошлом году просто упали удачно все карты
лёгкий соперник в плей-офф, ради которого они финнам в поддавки сыграли, фактор Пастрняка, отсутствие России...
без него бы та Чехия могла и из группы не выйти...