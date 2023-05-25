США вышли в полуфинал ЧМ-2023, победив Чехию. Команда выиграла 8 из 8 матчей на турнире

Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера победила (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Американская сборная выиграла все восемь игр на турнире. Команда продлила победную серию после семи побед подряд на групповом этапе.

добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд.

В 2021 году выиграли бронзовые медали, в 2022 году – уступили в матче за третье место.