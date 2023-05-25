США вышли в полуфинал ЧМ-2023, победив Чехию. Команда выиграла 8 из 8 матчей на турнире

Теги Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею ЧМ по хоккею Дэвид Куинн Хоккей

Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера Дэвида Куинна победила сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Американская сборная выиграла все восемь игр на турнире. Команда продлила победную серию после семи побед подряд на групповом этапе.

Сборная США добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд.

В 2021 году выиграли бронзовые медали, в 2022 году – уступили в матче за третье место.

20 комментариев

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Serge Vendino
АХЛовцы с физруком Куинном разрывают ЧМ
+11
-1
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_Абырвалг_
Звездно -полосатая машина проходится по всем катком ! По игре лучшие! И это при ср. возрасте 25 лет. Впечатляет !
+7
0
+7
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Melnikov1968
Приятно смотреть как американцы играют, быстрота, скорость принятия решений, форчекинг, игра на пятаке, броски шикарные. Будет интересный полуфинал с немцами.
+4
0
+4
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Эд..19
США - явный фаворит на титул ЧМ нынче. Как никогда близки к золоту, которого не видели 63 года. Осталось второй раз обыграть Германию, и потом кого-то из северян.
+3
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+3
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Авл Агерий
Ответ andrej shabanov
а прикинь Канада будет в полуфинале)
У меня предчувствие, что в этот раз финны отправят Канаду домой. Они более мотивированы.
+3
0
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Al561
Американская U-25))
Ротерберг: - на их месте должны быть мы))
+4
-2
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Slanselap
Ну что как никогда за десятилетия реальный шанс выйти в финал - снова победив Германию.
+2
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Авл Агерий
Давно я такой классный ЧМ не смотрел! США очень радуют.
+3
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andrej shabanov
хуже сборной у Чехии я не видел давно
где командная игра? где игра в пас? где командный дух?? даже в большинстве ничего не придумали! а играть от обороны, ВЫ СЕРЬЁЗНО???

и критика совершенно обоснованная, сорян, их хвалить? Играют хуже некуда!
Поражения от Швейцарии и Канады не случайны были...

а бронза 2022 просто липовая, спасибо ИИХФ за отсуствие России, иначе бы уже 11 лет были без медалей...

Чехия середняк, грустная констатация факта...
+2
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Марина Игнатьева
Ответ _Абырвалг_
Звездно -полосатая машина проходится по всем катком ! По игре лучшие! И это при ср. возрасте 25 лет. Впечатляет !
США-25
+1
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andrej shabanov
Ответ Авл Агерий
У меня предчувствие, что в этот раз финны отправят Канаду домой. Они более мотивированы.
я был бы рад
финнов не выношу, но задолбал этот канадский фарт, уж лучше Суоми...
полуфинал это ещё не гарантия победы...
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andrej shabanov
Ответ Эд..19
США - явный фаворит на титул ЧМ нынче. Как никогда близки к золоту, которого не видели 63 года. Осталось второй раз обыграть Германию, и потом кого-то из северян.
а прикинь Канада будет в полуфинале)
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andrej shabanov
Ответ Al561
Американская U-25)) Ротерберг: - на их месте должны быть мы))
мы должны были быть на месте 6 команды группы А, то бишь Франции
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Фёдор Кузнецов
Ответ andrej shabanov
Чехия, Швеция...
У чехов 6 игроков игравших в этом сезоне в НХЛ, швеция 9
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andrej shabanov
Ответ Фёдор Кузнецов
Кроме Канады нхловцев почти никто и не привёз
Чехия, Швеция...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Serge Vendino
Да, НХЛовцев мало, но кажется, что европейские чемпионаты должны быть сильнее АХЛ
КХЛ и швейцарская лига на уровне или даже чуть лучше, остальные послабее
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Serge Vendino
Ответ Фёдор Кузнецов
Кроме Канады нхловцев почти никто и не привёз
Да, НХЛовцев мало, но кажется, что европейские чемпионаты должны быть сильнее АХЛ
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Serge Vendino
АХЛовцы с физруком Куинном разрывают ЧМ
Кроме Канады нхловцев почти никто и не привёз
0
0
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andrej shabanov
США просто размазали "бронзовых медалистов" 2022
звучит просто дико...
Чехия и медали в современном хоккее антонимы

Ялонен посредственный тренер, которому в прошлом году просто упали удачно все карты

лёгкий соперник в плей-офф, ради которого они финнам в поддавки сыграли, фактор Пастрняка, отсутствие России...
без него бы та Чехия могла и из группы не выйти...
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