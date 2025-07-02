Хавьер Тебас: «Барса» не может зарегистрировать Уильямса на сегодняшний день»
Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не может зарегистрировать Нико Уильямса.
Ранее сообщалось, что переговоры между клубом и агентом вингера «Атлетика» Уильямса зашли в тупик в последние дни. Игрок хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, а каталонцы недовольны его позицией.
Руководство «Атлетика» ранее уведомило Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны», чтобы помешать переходу Уильямса.
«На сегодняшний день «Барса» не может заявить Нико Уильямса.
Про «людей в черном» мне ничего не известно. Не думаю, что «Атлетик» будет кого-то ставить для контроля», – сказал президент Ла Лиги.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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