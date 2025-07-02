Гарсия после 1:0 с «Юве»: «Забить в футболке «Реаал» – счастье. Сравнения с Раулем – огромная честь, я многому у него научился»
Мадридцы одолели туринский клуб (1:0) в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и в 1/4 финала встретятся с «Боруссией» или «Монтерреем».
Гонсало Гарсия стал автором гола после передачи Трента Александера-Арнолда.
«Очень рад, но еще больше – из-за победы команды. То, как мы сражались – просто невероятно.
Мы понимали, что матч будет напряженным. Начали не слишком уверенно, но прибавляли по ходу. Удерживали мяч, утомляли соперника».
О своем голе головой после паса Трента
«Можно сказать, это одно из моих сильных качеств. Я всегда стараюсь находиться в штрафной. Не важно, как забивать – главное использовать момент».
О сравнениях с Раулем от Хаби Алонсо
«Сравнения с Раулем – это огромная честь. Он был моим тренером два года, и я многому у него научился».
О праздновании гола
«Это счастье – забить еще один мяч в этой футболке», – сказал полузащитник «Реала» Гонсало Гарсия.
Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас
«Гонсало Гарсия напоминает Рауля – всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала»