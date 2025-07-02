У «Реала» три победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «Боруссия» или «Монтеррей»
«Реал» еще не проигрывал под руководством Хаби Алонсо.
Мадридцы одолели «Ювентус» (1:0) в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и в 1/4 финала встретятся с «Боруссией» или «Монтерреем».
При новом тренере испанский клуб провел четыре матча. Сперва он сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержал три победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0) и «Ювентусом».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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