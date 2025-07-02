У «Реала» три победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «Боруссия» или «Монтеррей»

«Реал» еще не проигрывал под руководством Хаби Алонсо.

Мадридцы одолели «Ювентус» (1:0) в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и в 1/4 финала встретятся с «Боруссией» или «Монтерреем».

При новом тренере испанский клуб провел четыре матча. Сперва он сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержал три победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0) и «Ювентусом ».