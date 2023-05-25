Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хоккей

Сборная Латвии вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера Харийса Витолиньша победила сборную Швеции (3:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Таким образом, на домашнем турнире сборной Латвии впервые в своей истории удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.

Прежде латвийская команда пять раз участвовала в 1/4 финала ЧМ, но ни разу не смогла преодолеть эту стадию.

В полуфинале ЧМ-2023 сборная Латвии сыграет с командой Канады.

Швеция – Латвия 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Дата проведения
25 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Лоцмелис (Букартс, Цибульскис)
1:1 – 29 Лильегрен (Рэймонд, Линдхольм)
1:2 – 45 Индрашис (Букартс, Якс)
1:3 – 53 Якс (Букартс, Индрашис)

132 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SupoStats
Ай красота,трибуны в Риге просто космос. Мои поздравления
+104
-7
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Получается, что Знарок физрук, а все это время гением был Витолиньш. Поздравляю латышей!!
+88
-8
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slanselap
Докладываю: Йозе Марино улетел уже за пределы стратосферы.
+61
-3
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnp165
Молодцы какие. Буду в 1/2 за них болеть
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
вот и колхозлига не нужна, если играть умеешь, Шведы просто клоуны
+46
-11
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DniweFC
Люблю такие истории. Крепкая команда у Витолиньша, прекрасные болельшики в Риге. Lielisks darbs puiši.
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варвар27
Третьяк и Ротенберг скоро скажут,это все на базе советской школы
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sovagr
Шведам не привыкать сливать матчи за выход в полуфинал не самым сильным сборным. В свое время их прокоптили беларусы.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ушли из КХЛ и результат на лицо.
+30
-11
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Guretsky
Что тут творится! Рига будет гулять до утра!
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dem
Даёшь финал Латвия - Германия
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Ответ SupoStats
Ай красота,трибуны в Риге просто космос. Мои поздравления
Да, стадион волшебный!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergejs K
Когда то это должно было случиться! Когда как не дома!! С 1997 года Латвия играет в "вышке". К слову, единственная из стран бывшего Союза, не пропустила ни одного ЧМ. Ждём медалей! 🏒✌️🇱🇻
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
afganskymak
Я ждал этого 20 леет после того как посмотрел первый матч сборной! Наконец-то это произошло! SARAUJ!!!!
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Веровский
Мои поздравления!🇱🇻 Витолиньш - красавчик!💪🏻 Искренне верю, что они возьмут медали - хотя бы, ту же бронзу🥉 Удачи латышам в полуфинале
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SPRKT
браво, латвия! витолиньш шикарную команду сколотил
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabur_31
Латышей с победой! Красавцы! Шилов-стена!!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrewxyz
А сколько народу на улицах Риги! Латыши молодцы, рад за них!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Ответ Under
так а отменили по делу или нет? и при каком счёте?
По делу отменили
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Харийс Витолиньш,что ты творишь? Как,что -ИСТОРИЮ !!!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#31
Серия с Беларусью сильнее, г-н Третьяк? 😂😂
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Якутов
Родился в Вентспилсе (в задницу политику)!
Буду "топить" и дальше за Латвию)
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SupoStats
Ответ Under
по делу или за уши вытянули?
По делу
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nobleman
Sarauj!!!
С Победой!
С историческим выходом в 1/2!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#31
ЧМ по хоккею смотрю с 1977 года, но такого, как сегодня болела Латвия за своих хоккеистов не видел, эта победа и болельщиков, которые заряжали команду всю игру! 👍👍👍
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий