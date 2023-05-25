Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию
Сборная Латвии вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.
Команда тренера Харийса Витолиньша победила сборную Швеции (3:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.
Таким образом, на домашнем турнире сборной Латвии впервые в своей истории удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.
Прежде латвийская команда пять раз участвовала в 1/4 финала ЧМ, но ни разу не смогла преодолеть эту стадию.
В полуфинале ЧМ-2023 сборная Латвии сыграет с командой Канады.
- Дата проведения
- 25 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Буду "топить" и дальше за Латвию)
С Победой!
С историческим выходом в 1/2!