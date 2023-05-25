Латвия впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, победив Швецию

Сборная Латвии вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера победила (3:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

Таким образом, на домашнем турнире сборной Латвии впервые в своей истории удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.

Прежде латвийская команда пять раз участвовала в 1/4 финала ЧМ, но ни разу не смогла преодолеть эту стадию.

В полуфинале ЧМ-2023 сыграет с командой Канады.