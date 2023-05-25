«Локомотив» и Дзюба подписали новый контракт до 2024-го с опцией продления на год

«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Фото: fclm.ru

перешел в « » зимой 2023 года. В этом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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