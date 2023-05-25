«Локомотив» и Дзюба подписали новый контракт до 2024-го с опцией продления на год

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Фото: fclm.ru

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой 2023 года. В этом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альтависта
Ну с той статой что он выдал, было бы глупо не продлить.
Главное, чтобы мотивацию не потерял. Злой и мотивированный Дзюба, конечно, хорош.
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Удачи Артему в Локо. Хорошо, что продлили контракт.
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Этого следовало ожидать, Локо и Дзюба нашли друг друга!👏
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Альтависта
Ну с той статой что он выдал, было бы глупо не продлить. Главное, чтобы мотивацию не потерял. Злой и мотивированный Дзюба, конечно, хорош.
Поэтому и 1+1, а не сразу на два года. Пусть не теряет мотивацию.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Артем Гладских
Поздравляю тебя с 100000 тысячами плюсиков !)
Считать чужие плюсики это моветон, Артёмушка ))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lampo
Молодцы, будут бороться за тройку в след сезоне
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Правильно зделали , что продлили! АРТЁМ очень хорошо сейчас играет ,удачи ему в будущем !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Заслуженно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Gunkin
в РПЛ Артем еще может погудеть. Своими голами помог Локо выйти из кризиса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Ну если Локо будет бороться за медали, мотивацию терять не должен. 1+1 как страховка для клуба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Плинь
Вот человек! Везде успевает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Поддерживаю это решение. Артем нам пригодится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сунчилиев
Всё хорошо. Правильно сделали что продлили Дзюбу. Пока у него есть мотивация, Дзюба феерит. Что бы такое придумать чтобы у Артёма была мотивация лет на пять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
а справа господина еще не выгнали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ Lampo
Молодцы, будут бороться за тройку в след сезоне
Третья тройка игроков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий