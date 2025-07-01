Гендиректор «Спартака»: «Результатами сезона неудовлетворены. Рассчитываем, что Станкович сможет их улучшить»
Гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе неудовлетворены результатами сезона.
Московский клуб занял 4-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25, набрав 57 очков в 30 матчах.
«Результатами сезона неудовлетворены, но мы рассчитываем, что Деян сможет улучшить их в следующем сезоне», – заявил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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