Гендиректор «Спартака»: «Результатами сезона неудовлетворены. Рассчитываем, что Станкович сможет их улучшить»

Гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе неудовлетворены результатами сезона.

Московский клуб занял 4-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25, набрав 57 очков в 30 матчах.

«Результатами сезона неудовлетворены, но мы рассчитываем, что Деян сможет улучшить их в следующем сезоне», – заявил генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .