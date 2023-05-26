Павелски забросил 73-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 1-е место среди действующих игроков, обогнав Овечкина
Джо Павелски вышел на чистое 1-е место по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.
Форвард «Далласа» забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).
Всего в 12 матчах текущего розыгрыша Павелски набрал 13 (9+4) очков.
В активе 38-летнего американца стало 73 шайбы в плей-офф НХЛ в 180 играх за карьеру.
Он стал единоличным среди действующих игроков по этому показателю, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (72 в 147).
В истории лиги Павелски делит 13-е место с Дино Сиссарелли (73 в 141), на 12-м идет Марио Лемье (76 в 107).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).
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