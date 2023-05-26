Павелски забросил 73-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 1-е место среди действующих игроков, обогнав Овечкина

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Марио Лемье Александр Овечкин Джо Павелски НХЛ Дино Сиссарелли Вегас Хоккей

Джо Павелски вышел на чистое 1-е место по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.

Форвард «Далласа» забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3). 

Всего в 12 матчах текущего розыгрыша Павелски набрал 13 (9+4) очков.

В активе 38-летнего американца стало 73 шайбы в плей-офф НХЛ в 180 играх за карьеру. 

Он стал единоличным среди действующих игроков по этому показателю, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (72 в 147). 

В истории лиги Павелски делит 13-е место с Дино Сиссарелли (73 в 141), на 12-м идет Марио Лемье (76 в 107). 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208). 

15 комментариев

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Crenk
Блестяще Джо Павелски
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henry26011971@icloud.com
Ответ Buturlin
Странно, столько эмоций по поводу Павелски, ну опередил он Ови пока, но ведь это ПОКА.)) Санька ведь еще далеко не завершил карьеру, и в следующем сезоне может легко уйти вперед по очкам в плей-офф. А вот смогет ли Павелски в следующем сезоне набрать столь же очков очков в плове -сие далеко не факт. Считаю, что такая радость совсем преждевременна.
А почему бы не порадоваться за ветерана!? Возможно и придётся время ови,но пока вот так…
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commander_Shepard
Ответ Buturlin
Странно, столько эмоций по поводу Павелски, ну опередил он Ови пока, но ведь это ПОКА.)) Санька ведь еще далеко не завершил карьеру, и в следующем сезоне может легко уйти вперед по очкам в плей-офф. А вот смогет ли Павелски в следующем сезоне набрать столь же очков очков в плове -сие далеко не факт. Считаю, что такая радость совсем преждевременна.
Слушай, я как болельщик вшей могу тебе сказать, что никто не сомневается в результативности Ови как в регулярке, так и в ПО. Тут сложность в том, что Вашингтон скорее всего просто начнет пролетать мимо плей-офф. Вот и весь фокус
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See what
Всё-таки успел!
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56prost
...красавЕц!
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Артем Гладских
Блеск! МолоДеЦ!
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Адепт Суперлиги
Ответ Buturlin
Странно, столько эмоций по поводу Павелски, ну опередил он Ови пока, но ведь это ПОКА.)) Санька ведь еще далеко не завершил карьеру, и в следующем сезоне может легко уйти вперед по очкам в плей-офф. А вот смогет ли Павелски в следующем сезоне набрать столь же очков очков в плове -сие далеко не факт. Считаю, что такая радость совсем преждевременна.
Да какой Овечкин в ПО? Ты его зарплату видел? У него зарплата должна быть раза в 3 меньше, чтобы этот престарелый клоповник укрепили до уровня ПО. На востоке к тому же просто рубка, Флорида с потенциалом выиграть КС еле заползает с 8 места. Окно Вашингтона закрылось, они успели взять свой КС, честь им и хвала, но сейчас это просто место, где Овечкин и ко будут выходить на пенсию, не более.
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doktor
Рекорд пал?
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Rammstein2010
Старый конь
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Сергей Носков
А кстати, все обратили внимание ОТКУДА старик Джо забросил шайбу, побившую рекорд старика Шубского?
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Сергей Носков
Ответ NACfoRekcuF
Заметили, заметили. Старик Шубский, будь у него клуб, позволявший весь сезон лечиться и отдыхать, а потом сыграть в по не менее 16 игр безусловно свою десяточку тоже положил бы.
Ну, как говорит кумир Шубского:"Если бы у бабушки были яйца"...
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