Павелски забросил 73-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 1-е место среди действующих игроков, обогнав Овечкина

Джо Павелски вышел на чистое 1-е место по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.

Форвард « » забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против « » (3:2 ОТ, 1-3).

Всего в 12 матчах текущего розыгрыша Павелски набрал 13 (9+4) очков.

В активе 38-летнего американца стало 73 шайбы в плей-офф в 180 играх за карьеру.

Он стал единоличным среди действующих игроков по этому показателю, опередив капитана « » (72 в 147).

В истории лиги делит 13-е место с (73 в 141), на 12-м идет (76 в 107).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).