Шнякин о «Спартаке»: «Рассказывали о Дзюбе в лонг-листе на позицию центрфорварда. Вот где имиджевая катастрофа нас ждала»
Дмитрий Шнякин сообщил, что «Спартак» думал о подписании Артема Дзюбы.
«А мне нравится трансфер Заболотного. Уж как 3 недели со всеми спорю на эту тему. Мне зачем-то напоминают о прошлом Антона – оно якобы плохо склеивается со спартаковской реальностью.
Хм, а Заболотный в вашем сознании всерьез с «Зенитом» ассоциируется? Или с ЦСКА? Или с «Сочи»? По-моему, никакой привязки клубной нет.
Мне вот рассказывали, что в лонг-листе «Спартака» на позицию центрфорварда притаился… Артем Дзюба! Вот где имиджевая катастрофа нас ждала. Но не случилась», – написал комментатор «Матч ТВ».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?8191 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
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