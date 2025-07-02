Шнякин о «Спартаке»: «Рассказывали о Дзюбе в лонг-листе на позицию центрфорварда. Вот где имиджевая катастрофа нас ждала»

Дмитрий Шнякин сообщил, что «Спартак» думал о подписании Артема Дзюбы.

«А мне нравится трансфер Заболотного. Уж как 3 недели со всеми спорю на эту тему. Мне зачем-то напоминают о прошлом Антона – оно якобы плохо склеивается со спартаковской реальностью.

Хм, а Заболотный в вашем сознании всерьез с «Зенитом » ассоциируется? Или с ЦСКА ? Или с «Сочи »? По-моему, никакой привязки клубной нет.

Мне вот рассказывали, что в лонг-листе «Спартака » на позицию центрфорварда притаился… Артем Дзюба! Вот где имиджевая катастрофа нас ждала. Но не случилась», – написал комментатор «Матч ТВ».