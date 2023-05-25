«Делим ромб на семь частей». «Зенит» сделал отсылку к разгрому «Спартака» в видео о 98-летии

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия видео фото Александр Ерохин Матео Кассьерра Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» сделал отсылку к разгрому «Спартака» в видео в честь 98-летия клуба.

Петербургский клуб выложил музыкальный клип о Санкт-Петербурге с участием футболистов команды. В видео поучаствовали Александр Ерохин, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан.

В одном из эпизодов девушка танцует на фоне стены, где написано «Делим ромб на семь частей». Надпись отсылает к матчу «Зенита» со «Спартаком» в октябре 2021 года, когда питерцы выиграли 7:1.

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36 комментариев

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Forrest Gamp
Да не бомбит у нас, не бомбит!
+24
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+18
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Кирилл Романьков
А видео из раздевалки как Дзюба Азмуна делит будет?
+19
-4
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Дмитрий Шарапов
Провинциальные комплексы. Ничего нового.
+38
-24
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Водяра
Колхозный менталитет.
+9
-2
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Александр Тараканов
Видимо кроме этого им убогим и вспомнить то за 98лет нечего!
+8
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Russ Ivan
Вечный комплекс, его на куски не разделишь, ярко полыхает...
+11
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TowelieRU
Очень мелочно со стороны Зенита
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Павел Колесников
Вроде уже и чемпионство взяли 5 раз подряд, а все равно что-то не так
+12
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Фут.Боль
И это только на 98лет!
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Burel
Ответ Vladislav II
А то что Зарема абсолютно в каждом интервью говорит о Зените?) Предлагает перед матчем с Зенитом сделать мерч с гениталиями дельфина?) Это комплексы?) И если да, то насколько они провинциальны?
а кто такая Зарема и какая у неё должность в Спартаке ?
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Дмитрий Новиков
Ответ Павел Колесников
Вроде уже и чемпионство взяли 5 раз подряд, а все равно что-то не так
комплексы будут жить всю жизнь с ними)))
+6
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eyeballerswow
Ответ Павел Колесников
Вроде уже и чемпионство взяли 5 раз подряд, а все равно что-то не так
все так, дружок.
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Денис Погодин
Дорвались до денег и власти, а комплексы остались))
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Бухгалтер2021
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ой детский сад
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sanek_rabona
Вся суть существования этой легенды это хайп на Спартаке.
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Олег Сергеевич
Ощущение, что Зенит существует ради соперничества со Спартаком.
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lyublyu Costornaya
провинция
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А я ясные дни оставляю себе
Поздравляю от всего сердца легендарный клуб с 98-летием!

Подобных закомплексованных легенд на всём белом свете не сыскать ггг
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banchik1
По праву сильного имеют право посмеиваться.
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Ильдар Фарукшин
Обрадовался первая новость не о нас, почитаю. Хрень опять о Спартаке. Вы можете что нибудь без нас.Это похоже на маньячество. Преследуете нас 😊
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CoMoBo3
Кто ещё увидел отсылку на Оксимирон — ОЙДА? 😎
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Burel
Ответ Forrest Gamp
Да не бомбит у нас, не бомбит!
комплексы искусственного пластикового проекта без истории и постоянных болельщиков
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KOT_B_yHTAX
Клип хорош) Ерохин бы лучше играл , а не позировал
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ARIGAMI ARIGAMI
А кто на обложке косит под Петра? Ерохин что-ли
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