«Делим ромб на семь частей». «Зенит» сделал отсылку к разгрому «Спартака» в видео о 98-летии

«Зенит» сделал отсылку к разгрому «Спартака» в видео в честь 98-летия клуба.

Петербургский клуб выложил музыкальный клип о Санкт-Петербурге с участием футболистов команды. В видео поучаствовали Александр Ерохин, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан.

В одном из эпизодов девушка танцует на фоне стены, где написано «Делим ромб на семь частей». Надпись отсылает к матчу «Зенита» со «Спартаком» в октябре 2021 года, когда питерцы выиграли 7:1.

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