Александр Жулин: «В США все построено на лжи. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – Россия. И она же будет мир спасать»

Теги Александр Жулин Политика Р-Спорт Фигурное катание

Российский тренер Александр Жулин заявил, что в США все построено на лжи и фальши.

Жулин тренировался в США во время любительской карьеры, а также работал там тренером. В Россию вернулся в середине 2000-х годов.

«На самом деле меня еще во время проживания там начала раздражать фальшь. Улыбка, «Hi, How are you?» и все это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле все фальшивое и ложное.

Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше.

Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается – они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся.

Понимаете, это какая-то абсолютно четко выстроенная политическая история. Может, это все очень просто объясняется… Возможно, и коронавирус, и специальные операции, и трансгендеры эти – все для того, чтобы снизить численность населения планеты», – сказал заслуженный тренер РФ Жулин в рамках шоу «На два слова».

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baco85
и немедленно выпил
+64
-4
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
У них там реально соцсоревнование на более идиотское высказывание
+42
-6
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexM37
Убогий скрепыш Шизулин, изыди
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
На примере всех этих говорящих голов видно, какая катастрофа в России. Насколько люди оторваны от реальности, живут в своём, иллюзорном, мире.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Все эти огульные заявления рассчитаны на ограниченных людей. Жулинн сам лжет, когда произносит такие вещи.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Окно Овертона? Может, они ещё и погладили кота Шредингера?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
А в России вообще не говорят никогда "Привет, как дела!", просто мимо пройдёт подавляющее большинство граждан, даже если умирать будешь.

И довод "кто-то сказал" - это прям верх гениальности. Кто-то сказал что-то и поэтому я зачем-то стал делать кое-что.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Янтарь
(с гордостью) Мой организм отравлен алкоголем!
(Актер, М. Горький, «На дне»)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr_simpson
Речь пропитого алкаша с первого этажа пятиэтажки на окраине задрищинска
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Игорь Новиков
На примере всех этих говорящих голов видно, какая катастрофа в России. Насколько люди оторваны от реальности, живут в своём, иллюзорном, мире.
они живут в своем шикарном мире, но хотят, чтобы мы жили а иллюзорном. и мы вынуждены просто офигевать от наглости с того, насколько беспросветную чушь можно нести.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Россия вымирает ускоренными темпами.. самих бы себя сначала спасти.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deng777
в маршрутке утром тётка ткнула засыпающему мне в ухо бумажным полтинником, чтобы передал за проезд, без всяких там ваших "хауварю"... так захотелось ее обнять, расцеловать родненькую
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
совсем с ума съехал...
Никогда не сдавайся, позорься до конца.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колодин
"Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать"------------------------------------------------------------------------------------------Мы уже видим, как Россия спасает Украину. От такого спасения хочется бежать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fewral
Блин, да когда и почему у нас все вокруг вдруг стали плохими, а мы все хорошеем и хорошеем?
И что у нас "хоть плохонькие, но свои"?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jefri AG
В последнем предложении он что-то заговорился. Поставил специальную операцию в один ряд с трансгендерами и коронавирусом. И заявил что её цель - это утилизация населения. Статус иноагента этому господину!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gorokol4
Ответ Baco85
и немедленно выпил
принесенного санитарами галоперидолу
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григ77
а у Жулина точно нет американского паспорта ??
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полынь
А можно как-нибудь обойтись без духовноскрепного спасения Россией мира? России себя бы спасти для начала от разрухи, коррупции и нищеты.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Лисина
Но а что может еще сказать Жулин, который пригрелся при новом муже своей бывшей жены.
Спасать весь мир и умирать конечно будет кто то другой, но никак не наша элитка.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Суворов
Выперли за профнепригодность.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колодин
В России странная закономерность - чем больше человек заявляет о своем патриотизме, тем больше начинаешь сомневаться в его адекватности.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Какой ужас! Поэтому дети чиновников иипропагандистов там живут... в утробе лжи. А вот в РФ только правду говорят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
вот же докопались до как дела, когда у самих есть приветствие "здравствуйте"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
ну.. за правду..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий