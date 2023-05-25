Александр Жулин: «В США все построено на лжи. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – Россия. И она же будет мир спасать»

Российский тренер Александр Жулин заявил, что в США все построено на лжи и фальши.

Жулин тренировался в США во время любительской карьеры, а также работал там тренером. В Россию вернулся в середине 2000-х годов.

«На самом деле меня еще во время проживания там начала раздражать фальшь. Улыбка, «Hi, How are you?» и все это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле все фальшивое и ложное.

Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше.

Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается – они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся.

Понимаете, это какая-то абсолютно четко выстроенная политическая история. Может, это все очень просто объясняется… Возможно, и коронавирус, и специальные операции, и трансгендеры эти – все для того, чтобы снизить численность населения планеты», – сказал заслуженный тренер РФ Жулин в рамках шоу «На два слова».