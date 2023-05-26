Тейтум, Браун, Уайт и Смарт набрали 89 очков в 5-м матче с «Майами»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

«Бостон» в четверг сократил отставание в финальной серии Восточной конференции с «Майами» – 110:97, 2-3.

Игроки стартовой пятерки «Селтикс» Джейсон Тейтум (21 очко), Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23) в сумме набрали 89 очков.

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2 комментария

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Лотерейный Пик
Ответ Мурзин Ринат
Уайт, Смарт и Браун трешки 13 из 19 , залетело конечно знатно, но надо Бостону что-то другое придумывать, а то эта тактика полетит не полетит уже который год их тащит на дно
Всем бы такое "дно")) Команда регулярно в финалах конфы играет
+8
0
+8
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Мурзин Ринат
Уайт, Смарт и Браун трешки 13 из 19 , залетело конечно знатно, но надо Бостону что-то другое придумывать, а то эта тактика полетит не полетит уже который год их тащит на дно
0
0
0
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