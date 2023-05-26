« » в четверг сократил отставание в финальной серии Восточной конференции с « » – 110:97, 2-3.

Игроки стартовой пятерки «Селтикс» (21 очко), (21), Деррик Уайт (24) и (23) в сумме набрали 89 очков.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»