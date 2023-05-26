Тейтум, Браун, Уайт и Смарт набрали 89 очков в 5-м матче с «Майами»
«Бостон» в четверг сократил отставание в финальной серии Восточной конференции с «Майами» – 110:97, 2-3.
Игроки стартовой пятерки «Селтикс» Джейсон Тейтум (21 очко), Джейлен Браун (21), Деррик Уайт (24) и Маркус Смарт (23) в сумме набрали 89 очков.
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