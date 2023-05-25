Швейцария вылетела в четвертьфинале ЧМ во второй раз подряд после первого места в группе. Это 4-е поражение подряд в 1/4 финала

Теги Патрик Фишер Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Швейцарии завершила выступление на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Патрика Фишера проиграла сборной Германии (1:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

На втором чемпионате мира подряд сборная Швейцарии занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале.

В прошлом году на ЧМ-2022 швейцарцы уступили сборной США (0:3) в 1/4 финала.

На этом турнире Швейцария набрала 19 очков в 7 матчах и заняла первое место в группе B.

В общей сложности сборная Швейцарии проиграла четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2023, на ЧМ-2022, на ЧМ-2021 и ЧМ-2019. ЧМ-2020 не проводился из-за коронавируса.

47 комментариев

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Syndycate
Вот вам и Швейцария)
+43
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Руслан Х
Ответ Syndycate
Вот вам и Швейцария)
Вот вам и Германия.🤷🏻‍♂️
+22
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Rudenzik
Можете удалить статью про открытие чемпионата, сегодня они полетят домой
+16
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Геннадий Тёкин
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Вот вам и Швейцария)
Вот вам и эксперты, которые чуть ли не золото Швейцарии уже отдавали.
+7
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Slanselap
Ответ крок 58
Они не на Америку выйдут наверняка
Таки на США, впрочем Германия как обычно уедет с деревянной медалью, отлетев в двух остальных матчах.
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Cosstigan
Бесхребетная команда у Щвейцаров, наверно только Йоси бы помог , и то под вопросом, больше ожидал от Хишера и Фиалы, тренера менять надо, потому что с таким составом это фиаско...
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Trash Talking
Ответ крок 58
Они не на Америку выйдут наверняка
На ЧМ перепосев. И учитывая, что остались только одно первое и одно четвертое место групп, то первый полуфинал уже известен. США - Германия.
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Кавабунга Шреддоголовый
Нужен другой тренер. С ним они каждый раз упираются в потолок и пробить его не в состоянии
+6
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Trash Talking
У Швейцарии лучше получается, когда они выходят в плей-офф со скрипом, на флажке, как нынешняя Германия. Не удивлюсь, если немцы окажутся в финале. Обычно такие команды так и пробивают себе путь на вершину. Проблем американцам точно доставят.
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Slanselap
Сколько еще федерация будет терпеть Фишера и его команду и не отправит в отставку?
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andrej shabanov
ШВАЙЦ,КАТИТЕСЬ НАХРЕН!
Только начинаешь реально верить в чемпионство, в то, что Швейцария действительно топ, и такое бездарное поражение

безыдейность, бесхребетность, без искр и огня в глазах, даже в конце штурм нормальный организовать не смогли

два года слились, ведя 2:0 и 2:1 к 60 минуте...
в прошлом году бездарно слили посредственным Штатам ВСУХУЮ, теперь немцам, которые на турнире в общем-то не сделали ничего такого...

болел за них, думал, мол ничего, щас отыграются, ДА НИХ!!!
как можно было так бездарно сыграть???
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Милан Налим
Ответ bufyar
Это позавчера написал.: "Дог в основное время был настолько читаем, что аж подташнивало.Причем, все это заранее было шито белыми нитками.От души желаю вылета в 1/4 сегодняшним мухлевщикам.Впрочем, карма не дура - обязательно в итоге прилетает к подобным." Минусаторы - можете до посинения теперь уминосоваться))
согласен с тобой
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RembaXXX
Для Швейцарии, учитывая состав это позор конечно.
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Max Kochetkov
Карма за хозяев, нечего кого попало в плей-офф пускать
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TexasLonghorns
Ответ Slima008
Комментарий удален модератором
В итоге получили ЗОЛОТОй дождь
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Syndycate
Ответ Геннадий Тёкин
Вот вам и эксперты, которые чуть ли не золото Швейцарии уже отдавали.
Ага)
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bufyar
Ответ Милан Налим
согласен с тобой
Вот уж во истину "История никого ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." Наверняка, помните недавний ЧМ по футболу, на котором Испания так же считалась одним из главных фаворитов.И как они легли по Японию.А что такого - говорили они....Так мы убрали одного из конкурентов - Германию.Чем в итоге закончилась 1/8 для испанцев, думаю все помнят.
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Yury Tyugin
Передаю привет всем кто кричал о том что Швейцария возьмёт золото этого чм
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Camry163
Прям что Россия в 90-е.
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Wolf1960
если и есть в хоккее клоуны,так это швейцарцы...который раз укатывают всех в группе,а потом бездарно сливаются в первой же игре плей-офф...а Германия - она и в Африке Германия
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Lapkiss
сша-финляндия финал будет, не осилят немцы мощных америкосов
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гилберт
То ли лед неровный, то ли Швейцарцы были бухие. Такую тачку возили!
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Виктор Ш.
Хорошо отдохнули в последнем матче группового турнира. Зато 40-летний Амбюль видимо не устал. Результат закономерный.
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Slanselap
Ответ Direct free kick
Кому теперь халявный соперник в 1/2?
США.
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Andrew Sine
Ну не повезло и не повезло. Ничего страшного, в целом прикольно играли.. не бумага же играет
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