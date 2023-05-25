Швейцария вылетела в четвертьфинале ЧМ во второй раз подряд после первого места в группе. Это 4-е поражение подряд в 1/4 финала

Сборная Швейцарии завершила выступление на ЧМ по хоккею.

Команда тренера проиграла (1:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

На втором чемпионате мира подряд занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале.

В прошлом году на ЧМ-2022 швейцарцы уступили сборной США (0:3) в 1/4 финала.

На этом турнире Швейцария набрала 19 очков в 7 матчах и заняла первое место в группе B.

В общей сложности сборная Швейцарии проиграла четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2023, на ЧМ-2022, на ЧМ-2021 и ЧМ-2019. ЧМ-2020 не проводился из-за коронавируса.