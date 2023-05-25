Швейцария вылетела в четвертьфинале ЧМ во второй раз подряд после первого места в группе. Это 4-е поражение подряд в 1/4 финала
Сборная Швейцарии завершила выступление на ЧМ по хоккею.
Команда тренера Патрика Фишера проиграла сборной Германии (1:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.
На втором чемпионате мира подряд сборная Швейцарии занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале.
В прошлом году на ЧМ-2022 швейцарцы уступили сборной США (0:3) в 1/4 финала.
На этом турнире Швейцария набрала 19 очков в 7 матчах и заняла первое место в группе B.
В общей сложности сборная Швейцарии проиграла четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2023, на ЧМ-2022, на ЧМ-2021 и ЧМ-2019. ЧМ-2020 не проводился из-за коронавируса.
Только начинаешь реально верить в чемпионство, в то, что Швейцария действительно топ, и такое бездарное поражение
безыдейность, бесхребетность, без искр и огня в глазах, даже в конце штурм нормальный организовать не смогли
два года слились, ведя 2:0 и 2:1 к 60 минуте...
в прошлом году бездарно слили посредственным Штатам ВСУХУЮ, теперь немцам, которые на турнире в общем-то не сделали ничего такого...
болел за них, думал, мол ничего, щас отыграются, ДА НИХ!!!
как можно было так бездарно сыграть???