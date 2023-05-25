Лидия Иванова о нейтральных атлетах на ОИ: «Это станет сродни бегству артистического мира. Они начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей»

Лидия Иванова сравнила поездку россиян на Олимпиаду с бегством артистов за рубеж.

– Лидия Гавриловна, вы одна из ярых противниц поездки на Олимпиаду и участия в международных соревнованиях на основе критериев МОК (Международного олимпийского комитета). Я говорил с разными атлетами, и критерии, может, многим и не нравятся, но не все готовы отказаться от Игр из-за них.

– Я спортсменов очень понимаю и величайше сочувствую. К сожалению, они попали в такой период жизни. Ну, трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени. И как так можно – соглашаться?

В спорте задействованы особые люди. С момента, когда ты заходишь в зал маленькой девочкой, тебя формируют как сильную, ловкую, непреклонную. Человека, заточенного на конкуренцию. И вот такая, самая мощная прослойка в обществе «ляжет». Скажет: а мы поедем. Без флага, как серые мыши.

Понять это еще могу, но согласиться – нет. Вижу глаза ребят, взять нашу родную гимнастику – больших мастеров, волейболистов, шахматистов, понимаю их настроения.

Преклоняюсь перед Карякиным, который сразу отказался участвовать (в турнирах под нейтральным флагом – Sports.ru). Когда узнала, что он из Крыма, то поняла, что в него изначально заложена принципиальная позиция, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Иванова также высказалась о планах Олимпийского комитета России (ОКР), который озвучит спортсменам свои рекомендации по участию в турнирах.

– В ближайшее время состоится Олимпийское собрание, на котором выработают отношение к критериям. Вы за то, чтобы сверху сказать: «Никто не едет»? Или «решайте у себя в федерациях»? Или «решайте в головах, спортсмены»?

– Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира.

Самое мерзкое – они будут понимать, что по возвращении у них нет перспектив здесь. И начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Там же тоже понимают, что такие продались. Думаете, у кого-то много уважения из тех, кто сбежал сейчас? – ответила Иванова.

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