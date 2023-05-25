Лидия Иванова о нейтральных атлетах на ОИ: «Это станет сродни бегству артистического мира. Они начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России ОКР Сергей Карякин Лидия Иванова Гимнастика

Лидия Иванова сравнила поездку россиян на Олимпиаду с бегством артистов за рубеж.

– Лидия Гавриловна, вы одна из ярых противниц поездки на Олимпиаду и участия в международных соревнованиях на основе критериев МОК (Международного олимпийского комитета). Я говорил с разными атлетами, и критерии, может, многим и не нравятся, но не все готовы отказаться от Игр из-за них.

– Я спортсменов очень понимаю и величайше сочувствую. К сожалению, они попали в такой период жизни. Ну, трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени. И как так можно – соглашаться?

В спорте задействованы особые люди. С момента, когда ты заходишь в зал маленькой девочкой, тебя формируют как сильную, ловкую, непреклонную. Человека, заточенного на конкуренцию. И вот такая, самая мощная прослойка в обществе «ляжет». Скажет: а мы поедем. Без флага, как серые мыши.

Понять это еще могу, но согласиться – нет. Вижу глаза ребят, взять нашу родную гимнастику – больших мастеров, волейболистов, шахматистов, понимаю их настроения.

Преклоняюсь перед Карякиным, который сразу отказался участвовать (в турнирах под нейтральным флагом – Sports.ru). Когда узнала, что он из Крыма, то поняла, что в него изначально заложена принципиальная позиция, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

Иванова также высказалась о планах Олимпийского комитета России (ОКР), который озвучит спортсменам свои рекомендации по участию в турнирах.

– В ближайшее время состоится Олимпийское собрание, на котором выработают отношение к критериям. Вы за то, чтобы сверху сказать: «Никто не едет»? Или «решайте у себя в федерациях»? Или «решайте в головах, спортсмены»?

– Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира.

Самое мерзкое – они будут понимать, что по возвращении у них нет перспектив здесь. И начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Там же тоже понимают, что такие продались. Думаете, у кого-то много уважения из тех, кто сбежал сейчас? – ответила Иванова.

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62 комментария

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Злобный Конь
В Германии антигит-ев тоже считали предателями..
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sancho81
Видимо, чтобы жить мирно, должно полностью уйти поколение, которому с детства внушали, что Запад - это зло. Иначе не получается.
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арап Петра Великого
Остается менять гражданство и наслаждаться спортом и жизнью. Анастасия Кузьмина не даст соврать. А террористы и агрессоры пусть продолжают вставать с колен и орать про скрепы...
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Pikachu Pikachu
Ну да, ну да. На примере теннесистов видно как это ужасно. А вообще эту хабалку-маразматичку можно и не спрашивать
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alex6181
иванова и есть олицетворение предательства народа, страны ,во имя подлизывания задниц властьимущим. Когда человек опускается до такого по примеру третьяков, исинаев, фитисовых,газопесов и т.д. они перестают быть уважаемыми, это предатели, о которых забудут очень быстро
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Beloded2007
Лидии Ивановой 86 лет, это она на видео про отряды Путина?
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Любезный Коссутий
старые совки похоронили одну страну, и не успокоятся, пока похоронят другую.
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Pikachu Pikachu
Ответ justbored
Это вы с с таким лексиконом кого-то в "хабальстве" упрекаете? Oh the irony.
Да. Одно дело использовать такую лексику на форуме, совсем иное - в трансляции на всю страну, как это делает эта ... дама
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Евгений Соболев
Старушка давно тронулась умом..
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Николай Козлов
Лидия Иванова невероятно высокодуховна и высокоморальна за чужой счет. Она то уже стала олимпийской чемпионкой, а слить свою карьеру должны другие.
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Veld
х.з кто это, но загуглил её возраст и уже неинтересно в общем-то) звучит как маразм
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Pikachu Pikachu
Ответ justbored
"Даме" 86 лет. На право высказать свое мнение как минимум нажила.
Как говорится, иногда старость приходит одна
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Павел Мельников
"Я спортсменов очень понимаю и сочувствую, blah, blah, blah, НО... Предатели, мыши, второсортные люди! Только Сережа Карякин в белом пальто".
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Вечно в бане
« – Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира.»

А я бы ввёл категорическое разрешение. Мне бы хотелось посмотреть, как эти озлобленные восьмидесятилетние бабульки, начнут переобуваться в воздухе, в соответсвии с линией партии.
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imaxim
Ответ sancho81
Видимо, чтобы жить мирно, должно полностью уйти поколение, которому с детства внушали, что Запад - это зло. Иначе не получается.
Не поможет уже увы, к сожалению. 23-летний Максим Храмцов (ОЧ по тхэквондо) поддерживает российскую агрессию на Украине. И таких примеров много
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Вечно в бане
Ответ sancho81
Видимо, чтобы жить мирно, должно полностью уйти поколение, которому с детства внушали, что Запад - это зло. Иначе не получается.
Так новому то же самое внушают.

Я вот думал, что в стране что-то поменяется, когда на смену нынешним пенсам, придёт поколение, которое в 91 году Белый Дом защищало. Поколение потихоньку приходит, только теперь собственных детей на войну отправляет и вопит, какую страну ########.
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Янтарь
С этой старушенцией уже давно все понятно. Отлично вписалась в повестку. В её случае даже верю, что искренне.
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DenSpM
Ну, трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени.(с)

М-да.... Новый синоним - трудная ситуация.
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Гуго Капет
Знаете, плюсы есть всегда. В данном случае, с олимпиадой, он точно есть - мы не услышим комментатора Иванову. Бабульке давно пора отдыхать на заслуженной пенсии, а не комментировать гимнастику.
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Prokuror Prokurorov
Бабка снова забыла выпить таблетки.
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RWMen
Что это за женщина, с завышенной самооценкой? Рассуждает о том, как будут поступать другие! За себя думай лучше, как ты будешь поступать, подруга Терешковой!
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expertmer2020
Концептуальная метафорическая модель Спорт это война - уже всех утомила.

Россия должна защитить право спортсменов на труд на международной арене.
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justbored
Ответ Вечно в бане
« – Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира.» А я бы ввёл категорическое разрешение. Мне бы хотелось посмотреть, как эти озлобленные восьмидесятилетние бабульки, начнут переобуваться в воздухе, в соответсвии с линией партии.
И много вы знаете "переобувающихся" бабулек за 80? Так, для примера. Риторика власти - Матыцина и проч. - принципиально иная, кстати.
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Sevan87
дичь несет
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Вечно в бане
Ответ Владимир Астраханцев
Сколько вас здесь живых существ которые продались Западу за еврики.
Я хоть за еврики продался, а кто-то глупости вообще бесплатно пишет, подумай об этом.
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