У «Челси» 8 поражений, 1 ничья и 1 победа при Лэмпарде. Общий счет – 8:20

Теги Манчестер Юнайтед Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

«Челси» потерпел восьмое поражение после возвращения Фрэнка Лэмпарда.

Лондонская команда уступила «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:4). 

Это был десятый матч «синих» после назначения Лэмпарда временным главным тренером. Под руководством 44-летнего специалиста «Челси» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Общий счет этих матчей – 8:20. 

Следующую игру лондонцы проведут 28 мая – против «Ньюкасла». 

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55 комментариев

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Акира_1
Так, чисто манекен на бровке, а не тренер.
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Промах Мораты
Ответ Burel
как игрок был дуболом-ударник без техники, так и тренер такой же
🤡
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Акира_1
Ответ SergioRamos92
С карьерой тренера на топ уровне Лэмпард попрощался Это уж точно
Помнится Лэмпард первый матч тренером Челси слил 4-0 МЮ, а сегодня уже 4-1. Ну чем не положительный рост тренера?
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Cruel Snake
Вот оно грамотное управление, точечные трансферы, во всей красе
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Я всех их сделал
И смысл было увольнять Поттера тогда, раз новый тренер только летом бы пришёл, дали бы хоть доработать сезон и уйти, или кто-то верил что временный Лэмпард стабилизирует результаты пикирующего клуба, там разгребать и разгребать эти завалы из десятков ненужных игроков, благодаря Боэли сейчас Челси просто набор футболистов, многие из которых не понимают что они тут делают и как оказались, поэтому можно было на остаток сезона хоть бомжа с улицы поставить, результаты были бы не хуже, а так Лэмпард просто закопал свою и без того невыдающуюся карьеру тренера, теперь про АПЛ может забыть, дай бог в Чемпионшип бы кто позвал, или в МЛС ехать, там хоть все матчи проиграй, вылет не грозит всё равно
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</c/>
из легенды клуба в посмешище...
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Kerndl
Кепа выдал классный матч, без приколов. Даже гол от Реша почти вытащил… но, походу у пенсов появился свой Мага из Лестера…
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Rio de Janeiro
Весь Челси–один сплошной мудрик
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RiFF RAFF
Главное чтобы на смски отвечал, а остальное дела второстепенные
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Роман
Ответ Акира_1
Так, чисто манекен на бровке, а не тренер.
Только Фрэнки ещё хорошую з/п получает.
Молодец, так развести Боули.
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Artur Turik
Фофана 88 лямов! Это второй Макгуайр, просто развели боули, который реально думал, что в футболе 11 полевых игроков + вратарь.
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CriminalJoint62
Игра команды все равно налаживается, при Поттере был ужас полный. 6 голов за месяц совсем неплохо. Хотелось бы дать второй шанс легенде Лэмпсу, но тут уже Боэли решать. За Абрамовича было приятнее болеть
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поколение пепси
истинный физрук
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Алексей Тарасюк
Не, я не могу успокоиться 🙂
Это ж надо так поизвращаться над 2-кратным победителем ЛЧ,...
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Dmitry Orlov
Ответ Artem89S
Точечные трансферы на 200 лямов 🤣🤣🤣
200? Да одни только Мудрик с Энцо на 200 потянут. А ещё Фофана, Кукурелья...
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CriminalJoint62
Ответ Born is the King
Позорище
Выиграли столько же трофеев сколько и Асренал 🤣💪👍
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rtkcdgzt86
Зачем вообще что то писать про Челси в этом сезоне?
Его уже не доигрывают а доходят просто
В межсезонье будет тренер будет чистка состава и там уже можно что то говорить,а сейчас это пустой звук либо злорадство хейтеров
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YOKODZUMA
Ответ llolishe
Мудрик переходит в Челси-провальный сезон Зинченко в Арсенал-провальный сезон Лунин вернулся в Реал-Реал за долгое время не в финале ЛЧ
У арсенала точно провальный сезон?
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Алексей Тарасюк
20 пропущенных! Та лучше бы с академии ребят на поле выпускали на эти игры, ну 22 пропустили бы
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Игорь Климов
Челси ближайшие годы точно не будет выступать в ЛЧ.
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Промах Мораты
Влетели знатно опять мю при лэмпарде, но игра понравилась. Наконец-то было похоже на игру
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Роман
Фрэнки неудержимый
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Makmerfi
Сердце Челси, диспетчер Челси, тренер Челси.
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Зизуха
А есть в Англии премия "Лучший физрук сезона?"
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Алексей Тарасюк
Если б только в тренере была проблемма. Все плохо.
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