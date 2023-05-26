У «Челси» 8 поражений, 1 ничья и 1 победа при Лэмпарде. Общий счет – 8:20
«Челси» потерпел восьмое поражение после возвращения Фрэнка Лэмпарда.
Лондонская команда уступила «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:4).
Это был десятый матч «синих» после назначения Лэмпарда временным главным тренером. Под руководством 44-летнего специалиста «Челси» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Общий счет этих матчей – 8:20.
Следующую игру лондонцы проведут 28 мая – против «Ньюкасла».
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Молодец, так развести Боули.
Это ж надо так поизвращаться над 2-кратным победителем ЛЧ,...
Его уже не доигрывают а доходят просто
В межсезонье будет тренер будет чистка состава и там уже можно что то говорить,а сейчас это пустой звук либо злорадство хейтеров