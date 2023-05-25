«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов.

Команда Эрика тен Хага разгромила « » в перенесенном матче 32-го тура (4:1) и гарантировала себе место в первой четверке по итогам сезона.

«Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице за тур до конца, набрав 72 очка. « », идущий 5-м, уже не сможет догнать манкунианцев.

«МЮ» вернулся в Лигу чемпионов спустя один год. В сезоне-2022/23 команда не принимала участия в этом турнире. В сезоне-2021/22 «красные дьяволы» дошли до 1/8 финала ЛЧ.

Теперь стали известны все команды, которые представят Англию в следующем розыгрыше ЛЧ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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