«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировала себе место в первой четверке по итогам сезона. 

«Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице за тур до конца, набрав 72 очка. «Ливерпуль», идущий 5-м, уже не сможет догнать манкунианцев. 

«МЮ» вернулся в Лигу чемпионов спустя один год. В сезоне-2022/23 команда не принимала участия в этом турнире. В сезоне-2021/22 «красные дьяволы» дошли до 1/8 финала ЛЧ. 

Теперь стали известны все команды, которые представят Англию в следующем розыгрыше ЛЧ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». 

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63 комментария

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Бенисио Дель Пьеро
Гимн ЛЧ возвращается на Олд Траффорд, где ему самое место
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Бенисио Дель Пьеро
Всех болельщиков МЮ поздравляю с заслуженным возвращением в ЛЧ. Очень рад за команду и в особенности за Эрика Тен Хага. Просто образцовый дебютный сезон от голландца. Поздние трансферы, тяжелое начало сезона, огромное давление, ситуация с Роналду. Но Тен Хаг просто образцово со всем этим справился. Плюс выиграл первый для клуба трофей за пять лет. В начале сезона хоть кто-то ставил на такой результат от МЮ ? Впечатляющая и образцовая тренерская работа.
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Игорь Климов
МЮ с победой!
+36
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Romanian_Daddy
Скаузеры, где ваш пафос?) что с лицом, ребята?
+36
-9
+27
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CyberUnited
Ну все, на трансферный рынок за напом, а то на ромелу марсьяле далеко не уедем
+17
0
+17
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Александр Калашников
Сегодня Марсик с Мудриком соревновались, от кого мяч дальше отлетает при приеме. Марсик уничтожил Мудрика количеством 6-2.
+17
0
+17
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Слава богу! Теперь настраиваться на финал кубка Англии надо!!!
+18
-2
+16
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Uf1k
Ответ al
да нихрена там же до группового этапа ещё сыграть надо))
ты а каком веке живёшь? уже лет 7 минимум все 4 клуба из АПЛ сразу в группу
+12
0
+12
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Gaja
Всех фанатов МЮ поздравляю с возвращением в ЛЧ. GGMU
+11
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+11
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Romanian_Daddy
Ответ Direct free kick
Будут позорить АПЛ там. 7хаг аут
Тен Хаг не Ливерпуль же тренирует. Ах да, Ливерпуль же будет играть в ЛЕ аххахахахах
+14
-3
+11
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Kerndl
Ответ Romanian_Daddy
Скаузеры, где ваш пафос?) что с лицом, ребята?
Не услышим их до июля, и слава богу 😅
+14
-3
+11
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Under
Ответ Витя Арахес
Они не могут победить в лиге Европы а в ЛЧ они будут подарками для других команд, арсенала ждёт бавария а МЮ ждёт Барселона, нью кастла все хотять, только сити наводит ужас на соперников среди всех команд АПЛ следующем сезоне
и что Барселона?
играли же не так давно
+9
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muse muse
Болел с ЛЧ! GGMU! 💪🏻👹
+8
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S1rAlex
С возвращением в элиту европейского футбола, лучший клуб Англии!
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Любезный Коссутий
все заслуженно - по итогам сезона
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SERYOGA K
Ответ Romanian_Daddy
Скаузеры, где ваш пафос?) что с лицом, ребята?
Они тупо в песок забились), а вспомнить сколько от них ору было))) всë по делу, из место в ЛЕ
+9
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FortMinor
тен Хаг, порадовал на финише, очень уверенно выиграли эти 3 матча после того как лфк в плотную приблизился, МЮ теперь качественно обновить состав летом и будет хороший шаг вперед
+7
0
+7
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İnstagram Panel
Если наладят прессинг то будут представлять угрозу в ЛЧ. А так очень мало мяч контролируют . Даже Севилья разбила этот МЮ своей интенсивностью ... но тренер хороший должен наладить игру
+6
0
+6
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Артур Анадян
Очень круто! Поздравляю всех фанатов!
+5
0
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a1ber1
Ответ Kerndl
Не услышим их до июля, и слава богу 😅
до следующего июля🤣
+6
-2
+4
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Under
Ответ Cruel Snake
Кто мог в такое поверить ещё в декабре
а что в декабре было?
вроде же ещё даже в чемпионской гонке были
+4
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Goofts
Тен Хааг сделал то, что нужно клубу и его болельщикам.
Следующий сезон в Лч.
Наладил игру коллектива, попутно избавившись от престарелой истерички, при этом успевая заигрывать молодежь. Думаю, следующий сезон цели минимум 1/2 ЛЧ и Топ 2 АПЛ
+3
0
+3
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Alexander Yavriantz
И 72 очка набрали. Лучший сезон Сульшера (его третий и второй полный) был с 74 очками. Можно даже обогнать в первом же сезоне Тен Хага, который включал в себя скандал с Роналду и усаживание капитана на лавку. Но лучше делать это резервом.)
+5
-2
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Joseph Conin
Состав участников ЛЧ как в 2000, только вместо Сити был Лидс
+3
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İnstagram Panel
Прессинга нет у команды . Даде Челси проигрывают во владении но позиционную атаку тен хаг наладил с этими поленьями .
+3
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