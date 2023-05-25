«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов
«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов.
Команда Эрика тен Хага разгромила «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировала себе место в первой четверке по итогам сезона.
«Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице за тур до конца, набрав 72 очка. «Ливерпуль», идущий 5-м, уже не сможет догнать манкунианцев.
«МЮ» вернулся в Лигу чемпионов спустя один год. В сезоне-2022/23 команда не принимала участия в этом турнире. В сезоне-2021/22 «красные дьяволы» дошли до 1/8 финала ЛЧ.
Теперь стали известны все команды, которые представят Англию в следующем розыгрыше ЛЧ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
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играли же не так давно
вроде же ещё даже в чемпионской гонке были
Следующий сезон в Лч.
Наладил игру коллектива, попутно избавившись от престарелой истерички, при этом успевая заигрывать молодежь. Думаю, следующий сезон цели минимум 1/2 ЛЧ и Топ 2 АПЛ