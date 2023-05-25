Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы «Локо» боролся за самые высокие места. Других для меня не существует»

Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

Стороны заключили соглашение до 2024 года с опцией продления на один сезон.

«Рад подписать новый контракт с « ». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие!

Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует.

Обещаю, еще пошумим!» – написал нападающий.

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