Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы «Локо» боролся за самые высокие места. Других для меня не существует»
Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».
Стороны заключили соглашение до 2024 года с опцией продления на один сезон.
«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие!
Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует.
Обещаю, еще пошумим!» – написал нападающий.
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