Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы «Локо» боролся за самые высокие места. Других для меня не существует»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

Стороны заключили соглашение до 2024 года с опцией продления на один сезон.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие!

Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует.

Обещаю, еще пошумим!» – написал нападающий.

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20 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ masterwolw
Дам рисковый прогноз, в следующем сезоне Дзюба сильно сдаст, будет тм 9.5 голов, сядет на скамейку, возможно будет конфликт внутри клуба или с руководством или с тренером или с игроками. Перечитал, не такой уж и рисковый прогноз
Он по прогнозам, приехав сильно сдавшим, уже контракт не должен был продлевать и со скандалом и позором уже покинуть Локо.
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+13
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Vatikan
Ответ Quiet Dad
Всё в руках твоих, Артём!
Почему минусят! Ведь истина!
+12
-5
+7
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Quiet Dad
Всё в руках твоих, Артём!
+16
-11
+5
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Иван Егурнов
Лучший форвард РПЛ прямо сейчас. Если будет всё в порядке со здоровьем и физ подготовкой, будет им и в следующем сезоне
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free_walker
Главное руки не прикладывай
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dreamstep
Сколько дзюбу не ругай, свои 10-15 голов за сезон отгрузит. Так что для Локо это хорошо.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Spartakus1984
Опять государство, будет платить за это у кловуну
Ну вы же платили) Лучше расскажи как государственный Лукойл был приватизирован за бесценок на мутных аукционах.
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hulk&boloto
Ответ Вячеслав Речапов
Выиграй чемпионат для Локо, команда с хорошими игроками и тренер что надо, покажи всем своим многочисленным хейтерам,что ты ещё по ностаящему классный футболист, а мы неприхотливые фанаты Локо будем за тебя горой!
С каких это пор неприхотливые фанаты Локо за Дзюбу, совсем надежды нет?
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hulk&boloto
Ответ Вячеслав Речапов
Надежда есть всегда, а Дзюба в Локо демонстрирует классный футбол, он молодец и мы его приняли. у вас фанатов Спартака и зенита от него бомбит, у вас есть с ним свои счёт, а для нас он нейтральный человек и нас он радует!)
Ну ок, ваше право, потом не жалуетесь...
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