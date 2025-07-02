Панченко о банкротстве «Химок»: «Зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране. Клуб достойно закончил сезон, в РПЛ остался по спортивному принципу»

Кирилл Панченко призвал не злорадствовать над «Химками» из-за банкротства.

«Химки », занявшие 12-е место в Мир РПЛ и не получившие лицензию на следующий сезон в связи с невыполнением финансовых критериев, 18 июня объявили о приостановке деятельности.

– Расформирование «Химок» вызвало неоднозначную реакцию, некоторые болельщики были рады этому событию, вы понимаете, почему это так?

– Недавно мой хороший друг Сергей Терехов сказал такие слова: «А почему все смеются над «Химками»? Тут, наоборот, надо искать, в чем проблема.

Если мы будем смеяться над каждым клубом, то можем потерять их очень много. Клуб достойно закончил сезон, остался по спортивному принципу в лиге.

Да, были вопросы по финансам. Но зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране, – сказал экс-форвард «Химок» Кирилл Панченко .