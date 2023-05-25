Ролан Гаррос. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Кудерметова – со Швентек
В Париже прошла жеребьевка женского «Ролан Гаррос».
Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Ига Швентек в первом круге сыграет с Кристиной Букшей, а Кори Гауфф (6) – с Ребеккой Машаровой.
Вероника Кудерметова (11) стартует против Анна-Каролины Шмидловой, а Анна Калинская встретится с Эммой Наварро.
Во второй четверти сетки топ-сеяной стала Елена Рыбакина (4), которая сыграет с квалифаером или лаки-лузером. Онс Жабер (7) стартует против Люции Бронцетти.
Екатерина Александрова (23) сыграет с Викторией Томовой, Диана Шнайдер встретится с Ребеккой Марино.
В третьей четверти самый высокий номер посева у Джессики Пегулы (5), стартующей против Даниэль Коллинс. Мария Саккари (8) встретится с Каролиной Муховой.
Людмила Самсонова (15) сыграет с Кэти Волынец, Анастасия Потапова (24) – с квалифаером или лаки-лузером, а Анастасия Павлюченкова – с Линдой Фрухвиртовой.
Вторая сеяная Арина Соболенко попала в нижнюю часть сетки и стартует против Марты Костюк. Каролин Гарсия (5) встретится с Ван Сиюй.
Дарья Касаткина (9) поборется с Юле Нимайер. Анна Блинкова стартует против Исалин Бонавентюр, а Варвара Грачева – с Далмой Галфи. Соперницей Камиллы Рахимовой станет квалифаер или лаки-лузер.
Полностью сетка появится здесь.
Кто вообще придумал играть в теннис на грунте? И почему глина так популярна в южных странах?
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Азаренко - Андрееску
Пегула - Коллинс
Саккари - Мухова омг 😬
У россиянок вроде у многих более-менее, Павлюченкова - Самсонова вероятно во 2ом круге уже встретятся(
Джокович Рублёв
Руне Рууд
Медведев Синнер