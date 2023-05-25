Ролан Гаррос. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Кудерметова – со Швентек

В Париже прошла жеребьевка женского « ».

Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка в первом круге сыграет с Кристиной Букшей, а (6) – с Ребеккой Машаровой.

(11) стартует против Анна-Каролины Шмидловой, а встретится с Эммой Наварро.

Во второй четверти сетки топ-сеяной стала (4), которая сыграет с квалифаером или лаки-лузером. (7) стартует против Люции Бронцетти.

(23) сыграет с Викторией Томовой, встретится с Ребеккой Марино.

В третьей четверти самый высокий номер посева у (5), стартующей против . (8) встретится с .

(15) сыграет с , (24) – с квалифаером или лаки-лузером, а – с .

Вторая сеяная попала в нижнюю часть сетки и стартует против . (5) встретится с Ван Сиюй.

(9) поборется с Юле Нимайер. стартует против Исалин Бонавентюр, а – с Далмой Галфи. Соперницей Камиллы станет квалифаер или лаки-лузер.

Полностью сетка появится здесь.

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