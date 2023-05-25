Ролан Гаррос. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Кудерметова – со Швентек

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Каролин Гарсия Джессика Пегула Онс Жабер Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Анастасия Потапова Анна Блинкова Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Марта Костюк Елена Рыбакина Каролина Мухова Коко Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Варвара Грачева Камилла Рахимова Кэти Волынец Линда Фрухвиртова Диана Шнайдер Теннис

В Париже прошла жеребьевка женского «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Ига Швентек в первом круге сыграет с Кристиной Букшей, а Кори Гауфф (6) – с Ребеккой Машаровой.

Вероника Кудерметова (11) стартует против Анна-Каролины Шмидловой, а Анна Калинская встретится с Эммой Наварро.

Во второй четверти сетки топ-сеяной стала Елена Рыбакина (4), которая сыграет с квалифаером или лаки-лузером. Онс Жабер (7) стартует против Люции Бронцетти.

Екатерина Александрова (23) сыграет с Викторией Томовой, Диана Шнайдер встретится с Ребеккой Марино.

В третьей четверти самый высокий номер посева у Джессики Пегулы (5), стартующей против Даниэль Коллинс. Мария Саккари (8) встретится с Каролиной Муховой.

Людмила Самсонова (15) сыграет с Кэти Волынец, Анастасия Потапова (24) – с квалифаером или лаки-лузером, а Анастасия Павлюченкова – с Линдой Фрухвиртовой.

Вторая сеяная Арина Соболенко попала в нижнюю часть сетки и стартует против Марты Костюк. Каролин Гарсия (5) встретится с Ван Сиюй.

Дарья Касаткина (9) поборется с Юле Нимайер. Анна Блинкова стартует против Исалин Бонавентюр, а Варвара Грачева – с Далмой Галфи. Соперницей Камиллы Рахимовой станет квалифаер или лаки-лузер.

Полностью сетка появится здесь.

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6 комментариев

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Anush15
Соболенко и Костюк .. вот это игра . Надеюсь Арина 6-0 ; 6-0 победит
+5
-1
+4
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IrbIS
Костюк - Соболенко ЖАРА
+4
-1
+3
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antonanton_
Некоторых жестко посеяли:
Азаренко - Андрееску
Пегула - Коллинс
Саккари - Мухова омг 😬

У россиянок вроде у многих более-менее, Павлюченкова - Самсонова вероятно во 2ом круге уже встретятся(
+3
0
+3
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свободу попугаю
Ответ IrbIS
Костюк - Соболенко ЖАРА
вынос Костюк и вся жара
+3
-1
+2
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N.S.A.8.5
Алькараса Цицикар
Джокович Рублёв
Руне Рууд
Медведев Синнер
+1
0
+1
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Jefri AG
Мда, Касатику хана: Нимайер, потом Вондрушева, потом Остапенко.
0
0
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