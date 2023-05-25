Кавазашвили о Дзюбе: «Лучший форвард в современной истории России. Хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили назвал Артема Дзюбу лучшим нападающим в современной истории России.

«В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты – большой молодец, прямо как хищник!

Артема нельзя сравнивать с Ибрагимовичем – вы можете вспомнить хоть один момент, когда он целенаправленно пытался нанести травму футболисту? Такого Артем никогда не делал. Момент с Жиго, когда у него порвались кресты? Дзюба бежал на большой скорости, он не мог остановиться тогда! Нельзя говорить, что он нанес травму специально! В любом случае, сравнивать футболистов друг с другом нельзя! Все игроки индивидуальны.

Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», – сказал бывший вратарь красно-белых. 

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22 комментария

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Arman FCSM
Ваши хотелки - ваши проблемы
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igls54
Лучший среди россиян - Малком, однозначно
+5
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Recreated
Ответ Гамарджоба Генацвале
А сборная с кем играет ближайший матч?
Да вот, с марсианами ща Дюков договаривается!
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Kenny De Schepper
Артем никогда не вернется в это шапито. И правильно сделает
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Гамарджоба Генацвале
А сборная с кем играет ближайший матч?
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Сергей Жарковский
Поют дифирамбы Дзюбе, к чему бы это?! Чтобы это значило? Оборони Господи!
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Клирик
Не помнит, что два года назад говорил)))

И вот Карпин вызвал Дзюбу, а он встал на дыбы и отказывается помочь сборной. Я, как профессионал и как советский футболист, воспитанный в духе солидарности, дружбы, ответственности, хочу сказать: за такой ответ в Советском Союзе футболиста дисквалифицировали на 2-3 года — это первое. Во-вторых, такой ответ может дать только недалекий в развитии человек. В-третьих, такой ответ может дать тот, кому абсолютно плевать на имидж своей страны. Его интересуют только те самые деньги, которые он получает в клубе.

Это ужасно. Мы сами воспитали такого футболиста, такого гражданина нашей страны. Я бы с ним в разведку не пошёл.
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Камбоджа Иванов
Кто бы что не говорил, это просто факт.
- чел выдал 3 сезона кряду с 30+ очками по системе гол+пас, а по 30 и более даже 4 сезона;
- играл хорошо в любой команде в какую бы не приходил - Томь, Ростов, Арсенал, Зенит, Локо;
- на текущий момент является лучшим российским бомбардиром в ЛЧ, перегнав Тихонова;
- является лидером в раздевалке любой команды, будь то клуб, или сборная где к нему предвзято относился Черчесов, но он это переборол и стал лидером и там.
Можно не любить Дзюбу, ныть как спартачи, обижаться на него, не любить его человеческие качества, поведение или слова, но как футболист он хорош.
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Посторонним В
Еще Анзора в ворота и Симоняна Дзюбе в пару. Уж возвращать, так возвращать.
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Владимир Дмитриев
Говорят, мудрость приходит с возрастом! Но к Кавазашвили, пришел только возраст!
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chiga
Ну вот! А по итогу, Дзюба завершит карьеру Абаскаля)
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Игорь Пичугин
Ответ Mixos Demid
Отличная парочка будет с Соболевым: дельфин и пешеход.
Подерутся сразу после мериния своих приборов.
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