ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

ОКР считает недопустимым подписание россиянами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Сегодня провели заседание исполкома Олимпийского комитета России. Обменялись мнениями с коллегами относительно наших общих актуальных задач.

Главная из них – восстановить справедливость. В том числе, не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.

Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.

Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – написал Поздняков в телеграм-канале.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Ряд международных федераций сделал условием допуска россиян подписание деклараций о том, что они не выступали в поддержку боевых действий, а также не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами и органами государственной безопасности.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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89 комментариев

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Savardus
Урапатриоты смешные. Прикрываясь якобы равными возможностями для всех, говорят о том, что декларации это ужасно, не нормально и вообще фи.

При этом, если спортсмен искренне не поддерживает СВО, ему не даст выступить уже родной ОКР.

Но для квасных патриотов "Это другое"
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Ничего Нового
Боятся, что все увидят, какой на самом деле уровень поддержки СВО в обществе
+56
-21
+35
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Олег Кузнецов
Ответ estoico
значит, в мире прибавится нероссийских спортсменов, делов-то
Как хорошо,например, что наши теннисисты не входят в федерации, которыми командует Поздняков и мы имеем возможность болеть за Медведева ,Рублеву или Кудерметову с Касаткиной....С такими друзьями -чиновниками нам и врагов не нужно.
+37
-9
+28
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estoico
значит, в мире прибавится нероссийских спортсменов, делов-то
+37
-14
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Ковид 07.10.52
А вчера говорили. что никаких решений принимать не будут, а сегодня единогласно приняли...мечатся . как что-то в проруби...нет постоянства тьфу...завтра скажут. что не так поняли и поменяют мнение...тьфу еще раз....
+17
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dimkaa1
Ответ Олег Андронов
Элемент прекрасной демократии. Хочешь на наши ОИ- предай свою страну. Не будет этого.
Если вы даже подменяете понятия страна и царь и его свита, то следуя этой логике, не предала ли страна своих граждан?
+17
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Лена Самойлова
да пусть подписывают желающие, но только пусть едут за свой счёт, собирала же Хендрикс себе на поездку в Пекин. Вообще пора перестраивать систему, бесплатными нужно делать детские секции, а профессионалы за свои деньги, судя по поездкам они у них есть, пусть слезают с шеи государства и едут куда хотят.
+11
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+7
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pont77
Ответ IrbIS
смешные это те кто в очереди в верхний ларс стоял, даже их дети будут над ними смеяться
Да, у тех кто стоял у Ларса дети будут и они будут смеяться.
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Koulmann
Ответ Ivan Balashov
Казалось бы, на дворе XXI век, эра высоких технологий и повсеместной компьютеризации. Эра, где образ жизни человечества задают IT-гиганты вроде Google, Apple и Microsoft. Ан нет, ещё находятся дикари, которые считают "умение стучать по клавишам" чем-то позорным.
Ага, с учётом, что даже война сейчас ведётся, стуча по клавишам и тыкая в смартфоны.
Но если мышление - крепостное, то и методы - из тех же времен. Завалить мясом - старая добрая русская тактика.
+7
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Olga.t
Ну вот и определились, "не пущать никого"...
Плевать им на спортсменов, своя рубашка ближе к телу.
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Koulmann
Ответ IrbIS
смешные это те кто в очереди в верхний ларс стоял, даже их дети будут над ними смеяться
Смешные, точнее очень грустные крепостные, это те, кто идёт умирать непонятно за что, на чужой земле и убивая своих родственников. Вот это ненормально.
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Ирина С
Я думаю так: если спортсмен тренируется за свои кровные, то он сам и решает где и как он будет выступать. И никто ни в праве ему указывать - он сам за себя. А вот если ему не зазорно брать деньги от страны ли, от федерации ли или от власти, которую тут так все отделяют от, собственно, страны, то извини, дорогой - тебе придётся подчиняться общему решению: кто деньги платит, тот музыку и заказывает. Вы все неужели устанавливаете руководству свои правила? Или, если сам кто руководитель, потерпите диктат со стороны того, кому деньги платите? То-то и оно, что нет в обоих случаях. И это нормально. Так почему в спорте должно быть по другому?
+7
-2
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Ковид 07.10.52
Ответ Олег Андронов
Элемент прекрасной демократии. Хочешь на наши ОИ- предай свою страну. Не будет этого.
Вам же объяснил Шевчук разницу между страной и пятой точкой...которую , если не лижут. то предатели...Почитайте историю и поймите, что власть сменится и предатели по вашему станут героями..., а Родина так и останется Родиной....
+13
-8
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Лена Самойлова
Ответ Ирина С
Я думаю так: если спортсмен тренируется за свои кровные, то он сам и решает где и как он будет выступать. И никто ни в праве ему указывать - он сам за себя. А вот если ему не зазорно брать деньги от страны ли, от федерации ли или от власти, которую тут так все отделяют от, собственно, страны, то извини, дорогой - тебе придётся подчиняться общему решению: кто деньги платит, тот музыку и заказывает. Вы все неужели устанавливаете руководству свои правила? Или, если сам кто руководитель, потерпите диктат со стороны того, кому деньги платите? То-то и оно, что нет в обоих случаях. И это нормально. Так почему в спорте должно быть по другому?
Вот и я об этом, а то как плюшки от государства получать -они первые, как какая ситуация, то мы вообще не с Россией. Пусть возмещают все затраты на них и катаются под нейтральным флагом куда хотят.
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C_l
Ответ IrbIS
бедорус рассказывает про крепостных...ты хоть в польшу сбежать успел?
С фронта пишешь, вояка диванный?
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pont77
Ответ IrbIS
хорошо что эти дети не будут иметь никакого отношения к РФ, сколько новых грузин, казахов и прочих они нарожают - не интересно
Не переживай, место их детей - голубоглазых, светловолосых, русских по национальности, займут дети Мастурбеков и замотанных Улугбеков. Свято место пустовать не будет
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Gelios77
Всем согласным ехать (ой ползти на брюхе) куда либо без гимна, флага и поддержки страны необходимо выдать билет до Верхнего Ларса и пусть едут. Билет в один конец. При получении такого билета русский паспорт пусть сдают там же. И свободны, как известная субстанция в проруби.
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sintenced
Ну и правильно! Неча к этим трансформером ездить! Мы организуем свои игры, с талибами и Северной Кореей!
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Виталий Чунихин
Ответ IrbIS
смешные это те кто в очереди в верхний ларс стоял, даже их дети будут над ними смеяться
А в таких, как вы, дети будут плеваться.
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Честный контроль
Ответ Savardus
Урапатриоты смешные. Прикрываясь якобы равными возможностями для всех, говорят о том, что декларации это ужасно, не нормально и вообще фи. При этом, если спортсмен искренне не поддерживает СВО, ему не даст выступить уже родной ОКР. Но для квасных патриотов "Это другое"
Не поддерживает СВО? А тех которые поддерживали АТО с их "урапатриатизьмом" надо допускать?
Или #этодругое?
+15
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Toplady
Ответ Лена Самойлова
да пусть подписывают желающие, но только пусть едут за свой счёт, собирала же Хендрикс себе на поездку в Пекин. Вообще пора перестраивать систему, бесплатными нужно делать детские секции, а профессионалы за свои деньги, судя по поездкам они у них есть, пусть слезают с шеи государства и едут куда хотят.
Давно пора, а то из ОАЭ на Мальдивы катаются, но содержи и вози их государство. Даже в США за свой счёт занимаются, а они побогаче нашей страны.
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Strong
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Ответ Soned
Какое то сборище иноагентов и терпил на спортсе.Я бы ФСБ посоветовал обратить на этот сайт и многих его участников пристальное внимание.
Хорошоший совет о пристальном внимании.
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VovaKotof
Сделайте всеобщую декларацию, для допуска всех спортсменов на международные стандарты и успокойтесь!!! А то этому дала, а этому не дала...
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eyeballerswow
Ответ IrbIS
смешные это те кто в очереди в верхний ларс стоял, даже их дети будут над ними смеяться
у них дети будут,да.
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Krammark1971
<<Приказываю Сидельниковой Марии Григорьевне пожертвовать свой частно сваренный холодец в фонд общественного питания. Председатель Тищенко».
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