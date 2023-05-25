ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам

ОКР считает недопустимым подписание россиянами каких-либо деклараций для допуска к стартам.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Сегодня провели заседание исполкома Олимпийского комитета России. Обменялись мнениями с коллегами относительно наших общих актуальных задач.

Главная из них – восстановить справедливость. В том числе, не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.

Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.

Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – написал Поздняков в телеграм-канале.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Ряд международных федераций сделал условием допуска россиян подписание деклараций о том, что они не выступали в поддержку боевых действий, а также не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами и органами государственной безопасности.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?