ОКР считает недопустимым подписание российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам
ОКР считает недопустимым подписание россиянами каких-либо деклараций для допуска к стартам.
Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Сегодня провели заседание исполкома Олимпийского комитета России. Обменялись мнениями с коллегами относительно наших общих актуальных задач.
Главная из них – восстановить справедливость. В том числе, не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.
Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.
Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо.
Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», – написал Поздняков в телеграм-канале.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.
Ряд международных федераций сделал условием допуска россиян подписание деклараций о том, что они не выступали в поддержку боевых действий, а также не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами и органами государственной безопасности.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
При этом, если спортсмен искренне не поддерживает СВО, ему не даст выступить уже родной ОКР.
Но для квасных патриотов "Это другое"
Но если мышление - крепостное, то и методы - из тех же времен. Завалить мясом - старая добрая русская тактика.
Плевать им на спортсменов, своя рубашка ближе к телу.
Или #этодругое?