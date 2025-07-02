Тудор про 0:1 с «Реалом»: «Игроки «Ювентуса» отдали все силы, 10 из них просили о замене в конце матча. Мы сделали что могли в играх против топ-команд»
Игор Тудор прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) на клубном ЧМ.
«Хочу поздравить ребят, они следовали плану на игру. У нас была определенная стратегия на матч против команды, уровень которой нам известен. Парни отдали все силы, в конце десять человек просили заменить их.
Поздравляю ребят, они сделали что могли в играх против топ-команд и сделают выводы. Нам нужно хорошо отдохнуть и продолжить работу.
Мы готовились к этому матчу не так, как к предыдущему. Та игра не имела значения, эта – имела, поэтому мы готовились иначе. Мы знали, насколько силен «Реал», но нам удалось создать не один момент. Нам было тяжело, но это нормально», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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