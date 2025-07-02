Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» – стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с «Ювентусом» мы это сделали. Растем от матча к матчу»

Хаби Алонсо доволен адаптацией «Реала» к ходу матча против «Ювентуса» (1:0).

«Мы растем от матча к матчу. Сегодня мы прибавляли по ходу игры, поняли, где искать свободное пространство, и от этого наш футбол стал лучше. Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» – стиснуть зубы, делать то, что требуется. И сегодня мы это сделали.

Я слышал, как Карло Анчелотти говорил, что в прошлом сезоне команде не хватало баланса. Мастерство у нас есть, и чем больше осмысленности в плане коллективных действий мы привнесем в игру, тем лучше. Это тот путь, который нам нужен на клубном чемпионате мира и для новой эры», – сказал главный тренер «Реала».