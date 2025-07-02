Жиру перешел в «Лилль». Лучший бомбардир сборной Франции подписал контракт на год

Оливье Жиру вернулся во Францию.

Нападающий покинул «Лос-Анджелес » в качестве свободного агента и заключил контракт с «Лиллем ». Соглашение рассчитано на год.

Лучший бомбардир в истории сборной Франции будет выступать под девятым номером.

Жиру играл в Лиге 1 за «Монпелье». В «Арсенал» в 2012 году он переходил в статусе чемпиона Франции.

Статистику 38-летнего форварда можно изучить здесь .

Изображение: losc.fr