Жиру перешел в «Лилль». Лучший бомбардир сборной Франции подписал контракт на год
Оливье Жиру вернулся во Францию.
Нападающий покинул «Лос-Анджелес» в качестве свободного агента и заключил контракт с «Лиллем». Соглашение рассчитано на год.
Лучший бомбардир в истории сборной Франции будет выступать под девятым номером.
Жиру играл в Лиге 1 за «Монпелье». В «Арсенал» в 2012 году он переходил в статусе чемпиона Франции.
Статистику 38-летнего форварда можно изучить здесь.
Изображение: losc.fr
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лилля»
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