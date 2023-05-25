Ротенберг о матчах с Беларусью: «Самый сложный турнир, а я прошел много ЧМ, ОИ. Вся страна говорит о сборной, ребята – патриоты, эти игры вывели их на новый уровень»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал серию матчей с командой Беларуси самым сложным турниром.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

«Отличная, тяжелая серия, много перелетов. Опираясь на свой опыт, а я прошел много чемпионатов мира, Олимпийские игры, самым сложным был этот турнир.

Потому что много перелетов, мало времени на восстановление, было тяжело держать команду так, чтобы ребята не уставали, пришлось давать максимальные эмоции игрокам.

Всегда были нужны положительные эмоции, чтобы они могли выходить и играть, потому что у соперника состав постоянно менялся, вводили новых и свежих ребят постоянно. У нас такой возможности не было.

Те, кто у нас приехал, настоящие патриоты своей страны России. Они отдали все, что у них осталось в концовке сезона – эти ребята герои. Заключительный матч был тяжелейшим.

Огромная благодарность сборной Беларуси – сильный соперник. Эти матчи вывели наших ребят на новый уровень. В следующем сезоне все они будут играть сильнее.

Огромная благодарность всем клубам, которые делегировали своих хоккеистов – «Локомотиву», «Нефтехимику», тульской «Академии Михайлова», «Адмиралу» и всем остальным, кто дал ребят.

Важно было завершить это турне победой, мы отдали все, что у нас имелось.

Эта серия дает огромный положительный опыт всем ребятам. Всегда приятно завершить сезон победой, завоеванным кубком – это мечта каждого хоккеиста и тренера.

Важно выиграть последнюю игру сезона, что у нас получилось. Благодарен команде, штабу, болельщикам и всем, кто нас поддерживал в этой Суперсерии с белорусами. За этим будущее – это даёт нам возможность развиваться, работать, вся страна говорит о сборной.

Это замечательно, когда все ребята, которые были в сборной по ходу этой серии, все Россия говорит о них. Они настоящие герои.

Повторюсь: еще раз благодарен ребятам, тренерскому штабу, докторам, техническому персоналу, потому что проделана огромная работа», – сказал главный тренер сборной «России 25».

24 комментария

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Vasyamarch91
А он не в Финляндии живет только потому, что там его в псих больницу сразу определят?
+22
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pztpzhmx66
За чтоооооооооолоо???????????????
+12
0
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Bangal88
Я думал это уже закончилось и его отпустило
+11
0
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dm1959
Иногда мне кажется, что большего абсурда уже невозможно услышать, но Рома всегда доказывает, что я ошибался.
+11
0
+11
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psycho
отдали хоккей в руки самодура
+5
0
+5
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Kemal Gul
Я за хоккеем особо не слежу, но тут не понял че-т. Какие чемпионаты мира и ОИ он прошёл, на плейстейшн типа?
+4
0
+4
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Ничего Смешного
Ну ничего нового элита и верхушка живут в своём мире, который не совпадает с нашим.
+3
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gangstarr
Прошел через много чего ?????
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Он в каждом своем потоке сознания будет говорить про новый уровень? Его вообще не отпускает?
+2
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Вадим Абдуллин
Ответ Kemal Gul
Я за хоккеем особо не слежу, но тут не понял че-т. Какие чемпионаты мира и ОИ он прошёл, на плейстейшн типа?
как зритель прошел может
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Красно-Белый
Рома Рома, ну что с тобой делать а
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Валера Синюков
Дибилизм не лечится, это про кормчего нашего хоккея, Рома ау.
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psycho
что не смеётесь? не смешно? ©
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Михаил Ильин
Его в детстве, видимо, недохвалили, иначе непонятно, откуда растут корни этой мании величия.
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Айнур Кашаев
бла бла бла
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Костя Кот
кто это хавает?
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Oleg Olegov
"Всегда приятно завершить сезон победой, завоеванным кубком"
За эту херню ещё кубок давали что ли?
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oldgordon
Говорил, ломая руки краснобай и баламут...
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Кеша
«А я прошел много ЧМ и ОИ!» в этом месте надо поставить десять восклицательных знаков и остановиться . В качестве кого ты прошел ? Бгггг Представляю , что Роман Борисович будет говорить через двадцать лет не окрепшим умам.
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Владимири Йолкиннен
Когда ребенок наиграется уже?
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Сергей Омиго
Нужна госпитализация!срочно!
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J-12
какими же веществами он себя пичкает
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Eddie_Otto
Вода, вода, вода
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