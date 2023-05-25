Ротенберг о матчах с Беларусью: «Самый сложный турнир, а я прошел много ЧМ, ОИ. Вся страна говорит о сборной, ребята – патриоты, эти игры вывели их на новый уровень»

Роман Ротенберг назвал серию матчей с командой Беларуси самым сложным турниром.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

«Отличная, тяжелая серия, много перелетов. Опираясь на свой опыт, а я прошел много чемпионатов мира, Олимпийские игры, самым сложным был этот турнир.

Потому что много перелетов, мало времени на восстановление, было тяжело держать команду так, чтобы ребята не уставали, пришлось давать максимальные эмоции игрокам.

Всегда были нужны положительные эмоции, чтобы они могли выходить и играть, потому что у соперника состав постоянно менялся, вводили новых и свежих ребят постоянно. У нас такой возможности не было.

Те, кто у нас приехал, настоящие патриоты своей страны России. Они отдали все, что у них осталось в концовке сезона – эти ребята герои. Заключительный матч был тяжелейшим.

Огромная благодарность сборной Беларуси – сильный соперник. Эти матчи вывели наших ребят на новый уровень. В следующем сезоне все они будут играть сильнее.

Огромная благодарность всем клубам, которые делегировали своих хоккеистов – «Локомотиву», «Нефтехимику», тульской «Академии Михайлова», «Адмиралу» и всем остальным, кто дал ребят.

Важно было завершить это турне победой, мы отдали все, что у нас имелось.

Эта серия дает огромный положительный опыт всем ребятам. Всегда приятно завершить сезон победой, завоеванным кубком – это мечта каждого хоккеиста и тренера.

Важно выиграть последнюю игру сезона, что у нас получилось. Благодарен команде, штабу, болельщикам и всем, кто нас поддерживал в этой Суперсерии с белорусами. За этим будущее – это даёт нам возможность развиваться, работать, вся страна говорит о сборной.

Это замечательно, когда все ребята, которые были в сборной по ходу этой серии, все Россия говорит о них. Они настоящие герои.

Повторюсь: еще раз благодарен ребятам, тренерскому штабу, докторам, техническому персоналу, потому что проделана огромная работа», – сказал главный тренер сборной «России 25».