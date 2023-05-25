Переход Михаила Мудрика в «Челси» вошел в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ от Goal.com.

22-летний украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в зимнее трансферное окно за 70+30 млн евро. Мудрик провел за лондонцев 14 матчей, отдав два ассиста.

На первом месте в списке худших трансферов АПЛ Ришарлисон, перешедший из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 млн. Вторым идет . Третий – .

Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ:

1. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 млн евро)

2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн)

3. Кэлвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 млн)

4. (из «Шахтера» в «Челси», 70 млн)

5. (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно)

6. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 млн)

7. Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда)

8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», 12 млн)

9. (из «Наполи» в «Челси», 38 млн)

10. Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», 56,2 млн)

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