Мудрик, Антони, Ришарлисон и Кукурелья – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

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Переход Михаила Мудрика в «Челси» вошел в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ от Goal.com.

22-летний украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в зимнее трансферное окно за 70+30 млн евро. Мудрик провел за лондонцев 14 матчей, отдав два ассиста.

На первом месте в списке худших трансферов АПЛ Ришарлисон, перешедший из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 млн. Вторым идет Марк Кукурелья. Третий – Кэлвин Филлипс.

Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ:

1. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 млн евро)

2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн)

3. Кэлвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 млн)

4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 70 млн)

5. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно)

6. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 млн)

7. Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда)

8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», 12 млн)

9. Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси», 38 млн)

10. Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», 56,2 млн)

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90 комментариев

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QWertY
Половина из Челси. Мастеркласс от Боули!
+121
-10
+111
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VERBLYUD
Можно было весь топ-10 составить из игроков Челси))
+82
-8
+74
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Мистер Уайт
Антони не так уж и плохо сезон провёл, хотя понтов у него больше, чем игры. Но на фоне Мудрика - он гений.
+66
-14
+52
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U
Боули в этом сезоне кубок конструкторов забирает без шансов.
+34
-3
+31
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EnzoAmatera
Ответ Пули Снегопада
Антони это развод тысячелетия, такого посредственного бегунка продали как праймового Салаха
Мудрик развод тысячилетия
+37
-7
+30
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fenix3020
Лингард конечно умудрился залететь в ТОП худших будучи бесплатным игроком
+19
-1
+18
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London.is.blue
А в чем провальность Кулибали? Защита у Челси не так плоха, как атака.
+27
-11
+16
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Dmitry Orlov
Ответ U
Боули в этом сезоне кубок конструкторов забирает без шансов.
Деструкторов.
+17
-2
+15
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Serge Vendino
Ответ U
Тоже не понимаю особых претензий вот конкретно к нему. А что не Фернандес, например?
К Фернандесу есть претензии? По-моему единственный на топовом уровне играет в этом Челси
+12
-2
+10
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Пули Снегопада
Антони это развод тысячелетия, такого посредственного бегунка продали как праймового Салаха
+21
-13
+8
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Мыкола
Смесь Мбаппе и Азара в числе худших? А нет ли здесь руки Кремля?))
+12
-4
+8
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PamcuK
Ответ Мистер Уайт
Антони не так уж и плохо сезон провёл, хотя понтов у него больше, чем игры. Но на фоне Мудрика - он гений.
Ну он и не возглавляет этот список. 6 голевых действий от вингера за 100 миллионов это сильная заявка и заслуженное место в топ-10 фэйлов. Может в будущем исрпавится, но оценка за дебютный сезон идет.
+9
-1
+8
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Astella Guccio
Ответ Дмитрий Турецкий
всё мы знаем, кто должен быть на первом месте!
Кто?
+7
0
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Никита Воронин
Теперь челси официально - фк мем))
+11
-4
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Roman Bukhantsov
Первый раз вижу, чтобы в списке худших трансферов был человек, перешедший свободным агентом. Ниже падать уже некуда, абсолютное унижение
+7
-1
+6
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U
Ответ London.is.blue
А в чем провальность Кулибали? Защита у Челси не так плоха, как атака.
Тоже не понимаю особых претензий вот конкретно к нему. А что не Фернандес, например?
+11
-5
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Алёшка Беленок
Ответ VERBLYUD
Можно было весь топ-10 составить из игроков Челси))
Топ-10,да это же целый основной состав,получился бы только вратарь,единственный кто пользу приносит)
+5
-1
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Манковский
Ответ Supreme Allah
Дебютный матч
Там где он сыграл аж целых 35 минут? Сильно. Куда там Антони с голами Арсеналу, Сити и Барселоне до 35-минутного Мудрика.
+6
-2
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fenix3020
Ответ savik-A.M.
Лингард бесплатно и Артур аренда , бред а этом списке
та не бред, Лингарду отвалили з/п на уровне ТОПов премьер лиги. 200 т.фунтов в неделю. А играет как фуфло.
+3
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+3
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cektor
Мудрик тот еще трансфер , то в коридоре стоит , то голых мужиков снимает ...
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Футбольный экспертъ
Можно было составить список только игроками Челси)
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donatodonatore
Не в бровь а в глаз. Особенно Мудрик. Полный ноль.
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Shuller18
Ответ Блуждающий странник
Кукурелья, Мудрик, Филипс и Антони. Затем уже все остальные, эти четверо полный провал, особенно первые двое. Им цена край это 15 миллионов. Если второго за паспорт купили, то за какие заслуги купили Кукурелью вообще неясно. А Филипс ещё может заиграет
Кукурелья это вообще худшее, что было с Челси на левом фланге защиты
+1
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EnergyStyle
Лингард за бесплатно - провал? Я конечно понимаю про подписной бонус, но там ведь не 50 миллионов условных...
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Манковский
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
"Параметры" огласите пожалуйста. И покажите хоть одну игру, где Мудрик был силен.
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