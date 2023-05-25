«Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов впервые в полноценном сезоне Клоппа

«Ливерпуль» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Мерсисайдский клуб потерял шансы догнать « » в таблице и пробиться в топ-4 .

«МЮ» сегодня разгромил « » (4:1) и, набрав 72 очка в 37 турах, стал недосягаем для команды (66 очков).

Немецкий тренер впервые не смог вывести «Ливерпуль» в ЛЧ в свой полноценный сезон в клубе.

Клопп принял «красных» по ходу сезона-2015/16, в котором мерсисайдцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте.

После этого « » шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов.

На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.

Англию в следующем розыгрыше ЛЧ представят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».