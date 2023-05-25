«Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов впервые в полноценном сезоне Клоппа
«Ливерпуль» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Мерсисайдский клуб потерял шансы догнать «Манчестер Юнайтед» в таблице и пробиться в топ-4 АПЛ.
«МЮ» сегодня разгромил «Челси» (4:1) и, набрав 72 очка в 37 турах, стал недосягаем для команды Юргена Клоппа (66 очков).
Немецкий тренер впервые не смог вывести «Ливерпуль» в ЛЧ в свой полноценный сезон в клубе.
Клопп принял «красных» по ходу сезона-2015/16, в котором мерсисайдцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте.
После этого «Ливерпуль» шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов.
На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.
Англию в следующем розыгрыше ЛЧ представят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
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