«Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов впервые в полноценном сезоне Клоппа

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ливерпуль» пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Мерсисайдский клуб потерял шансы догнать «Манчестер Юнайтед» в таблице и пробиться в топ-4 АПЛ.

«МЮ» сегодня разгромил «Челси» (4:1) и, набрав 72 очка в 37 турах, стал недосягаем для команды Юргена Клоппа (66 очков).

Немецкий тренер впервые не смог вывести «Ливерпуль» в ЛЧ в свой полноценный сезон в клубе.

Клопп принял «красных» по ходу сезона-2015/16, в котором мерсисайдцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте.

После этого «Ливерпуль» шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов.

На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.

Англию в следующем розыгрыше ЛЧ представят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

73 комментария

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Cruel Snake
Какой же Клопп без ЛЧ
+63
-5
+58
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ОттоДракула
Ответ Александр Смирнов
Комментарий удален пользователем
Лигоевропейский
+34
0
+34
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Andrey Andreev
Прямо сейчас форма у Ливерпуля отличная, но слишком много очков слили зимой. В целом команда отнюдь не выглядит безнадежно, так что этот сезон нужно просто пережить. Так бывает
+35
-3
+32
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Михаил Белов
Нуньес будет покорять ЛЕ
+12
0
+12
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QWertY
Где Арманчик Мартиросян, который тут ванговал, что Ливер в итоге попадет в 4ку, а не МЮ?🤣
+17
-7
+10
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Алексей Тарасюк
Поработают над ошибками, подзакупятся, и в след году вернутся в топ
+11
-4
+7
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Lord Baium
Ответ Алексей Тарасюк
Поработают над ошибками, подзакупятся, и в след году вернутся в топ
Ливерпуль после победы в ЛЧ и АПЛ не особо-то закупался по сравнению с другими клубами big six. В полузащиту только Тьяго взяли, а он в лазарете вечно сидит. Остальные пассажиры много лет бессменно играют. Вейналдума так и не заменили, хотя он капец какой важный был в системе Клоппа.
+10
-3
+7
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QWertY
Direc free kick, шо с лицом🤡🤣
+13
-7
+6
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Today I feel Qatari
Ответ поколение пепси
117 за деревяшку санчо и 110 за красивого антони
Все правильно. Сделали грамотные инвестиции и попали в ЛЧ. В отличие от кое-кого
+9
-4
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SERYOGA K
Ответ Иван Новожилов
Лигу Европы для коллекции надо взять, все остальные Клопп брал.
Лигу конференций следующий))) , так что вперёд вниз по таблице)))
+4
0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Иван Косяков
С Нуньесами-Гакпами и унылым Салахом и это кажется более чем хорошим результатом.
унылый Салах? ок, посмеялся :))))
+4
0
+4
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
85 мегаевро за Санчу, не гони
Но ван дейка он на задницу на все 117 усадил
+4
0
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поколение пепси
Ответ Today I feel Qatari
100 миллионов за красивого Кэролла и 50 за деревяху Гакпо просто спущены в унитаз
117 за деревяшку санчо и 110 за красивого антони
+15
-11
+4
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Today I feel Qatari
Даже Милнер сбежал из нынешнего пуля ради Брайтона. Говорит Лига Европы там та же самая, а проект намного интереснее
+8
-4
+4
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Today I feel Qatari
100 миллионов за красивого Кэролла и 50 за деревяху Гакпо просто спущены в унитаз
+12
-8
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RealJericho
Какой же Клопп ЛигаЕвропеец
+4
0
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Любезный Коссутий
Ответ поколение пепси
117 за деревяшку санчо и 110 за красивого антони
85 мегаевро за Санчу, не гони
+4
0
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Vitalijus Bilevicius
где собиратель окурков Манся? неужели пропустит такую возможность набросить? :)
+3
0
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Иван Косяков
С Нуньесами-Гакпами и унылым Салахом и это кажется более чем хорошим результатом.
+7
-4
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ГенералКовальски
Ответ Витя Арахес
Клопп хорош, смог мотивировать игроков под конец сезона но не фортануло как позапрошлом году а Лэмпард окончательно сгубил карьеру тренера, нет тактики стратегии не может мотивировать игроков сам немотивированный, По-моему можно нормально жить без работы тренера как Дрогба
Лэмпард мне Аленичева напоминает. Они даже внешне похожи чем-то. Ну и как пример, что не каждый бывший топовый футболист способен стать хорошим тренером.
+3
0
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Direct free kick
Ответ Lord Baium
Зато некоторые болельщики Ливерпуля 3-4 тура назад такой слепой бред писали. "Значит так! Мы побеждаем во всех матчах, а МЮ и Ньюкасл все матчи проигрывают и есть шанс даже в топ-3 попасть!" Дети, просто дети.
7:0
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-1
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jordy
Без ЛЧ будут еще опаснее в гонке за титул чемпиона.
+2
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Kerndl
Ответ Vonaburt
А разве в случае если Ман Сити возьмет ЛЧ, то у Англии не появится право 5 команд в ЛЧ отправить?
Нет, победитель ЛЧ автоматически участвует в следующем розыгрыше. Дополнительное место для страны-представителя не предоставляется. Вот если бы МС занял 5ое место и выиграл ЛЧ - тогда да, 5 команд.
+1
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grinch
Ответ jordy
Без ЛЧ будут еще опаснее в гонке за титул чемпиона.
это да, преимущество 🔞
+1
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TaR
Ответ Vadim Medvedev
давно пора чемпионату-лидеру рейтинга уефа дать дополнительный слот в лч
С чего бы это?))) 4 клубов мало?))))
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