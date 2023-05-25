США и Германия сыграют в полуфинале ЧМ-2023. Команды не играли в финале при системе розыгрыша плей-офф
Сборные США и Германии встретятся в полуфинале ЧМ-2023.
Американская команда победила сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче турнира.
Немцы в своей четвертьфинальной игре обыграли сборную Швейцарии (3:1).
Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Сборная Германии вышла в 1/2 финала во 2-й раз за 3 последних турнира.
Добавим, что американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года. Немцы ни разу не побеждали на чемпионате мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей.
Кроме того, при системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введен с 1992 года, обе страны ни разу не играли в финале.
Победа на ОИ 80 года считается победой на ЧМ. Как к слову, и победу в 60 году.
Только в 1933 году была чисто на ЧМ золото.