США и Германия сыграют в полуфинале ЧМ-2023. Команды не играли в финале при системе розыгрыша плей-офф

Сборные США и Германии встретятся в полуфинале ЧМ-2023.

Американская команда победила сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче турнира.

Немцы в своей четвертьфинальной игре обыграли сборную Швейцарии (3:1).

добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. вышла в 1/2 финала во 2-й раз за 3 последних турнира.

Добавим, что американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года. Немцы ни разу не побеждали на чемпионате мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей.

Кроме того, при системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введен с 1992 года, обе страны ни разу не играли в финале.