США и Германия сыграют в полуфинале ЧМ-2023. Команды не играли в финале при системе розыгрыша плей-офф

Теги Сборная США по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборные США и Германии встретятся в полуфинале ЧМ-2023.

Американская команда победила сборную Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче турнира.

Немцы в своей четвертьфинальной игре обыграли сборную Швейцарии (3:1).

Сборная США добралась до полуфинала чемпионата мира в третьей раз подряд. Сборная Германии вышла в 1/2 финала во 2-й раз за 3 последних турнира.

Добавим, что американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года. Немцы ни разу не побеждали на чемпионате мира, но дважды становились обладателями серебряных медалей.

Кроме того, при системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введен с 1992 года, обе страны ни разу не играли в финале.

11 комментариев

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Slanselap
Офигеть будет если такой по именам состав пробьется наконец-то в финал, что не удавалось многим куда более сильным составам во главе с Кейном, шансы как никогда отличные. Тем более эти американские пацаны не бесхребетные швейцарцы.
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bufyar
Ответ Slanselap
Офигеть будет если такой по именам состав пробьется наконец-то в финал, что не удавалось многим куда более сильным составам во главе с Кейном, шансы как никогда отличные. Тем более эти американские пацаны не бесхребетные швейцарцы.
Я думаю дело тут в запредельной мотивации этих молодых пацанов, которой и близко не было у Кейна, Дебринкэта, Годро и иже с ними.Что творит 19- летний Готье на этом ЧМ - просто фантастика!
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гилберт
Ответ Slanselap
Офигеть будет если такой по именам состав пробьется наконец-то в финал, что не удавалось многим куда более сильным составам во главе с Кейном, шансы как никогда отличные. Тем более эти американские пацаны не бесхребетные швейцарцы.
Кейн приезжал и тачку возил и партнеры ждали что Пэт что нибудь сделает. А сейчас ребята голодные, носятся. У такой команды больше шансов.
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Varla
США в последний раз были в финале чм в 1960, Германия, точнее ФРГ, в 1953. Огонь)
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lundian
Ответ Varla
США в последний раз были в финале чм в 1960, Германия, точнее ФРГ, в 1953. Огонь)
немцам ОИ 18 можно засчитать. По уровню и составам как ЧМ и был
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гилберт
Симпатичны обе команды.
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_Абырвалг_
Американцы конечно явный фаворит. У Немцев одна возможность, затащить игру в контактный,силовой грязноватый хоккей !
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gerr_max
*с 1960 года*

Победа на ОИ 80 года считается победой на ЧМ. Как к слову, и победу в 60 году.

Только в 1933 году была чисто на ЧМ золото.
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Andy93
Ответ гилберт
Кейн приезжал и тачку возил и партнеры ждали что Пэт что нибудь сделает. А сейчас ребята голодные, носятся. У такой команды больше шансов.
В 2018 Кейн разорвал ЧМ и лучшим игроком стал.
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Wff
Ответ RembaXXX
Немцы теперь могут и затащить турнир, самую сильную сборную уже обыграли.
Вспомнили про немецкое серебро 30ых и 50ых годов...
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