Гендиректор «Зенита» подтвердил проведение товарищеского турнира с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Александр Медведев Нефтчи высшая лига Азербайджан Чемпионат.com Футбол

В «Зените» подтвердили проведение летнего товарищеского турнира.

В соревновании примут участие три иностранных клуба.

«В июле мы ждем на турнир в Санкт-Петербурге «Фенербахче», «Црвену Звезду» и бакинский «Нефтчи», – сказал генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев

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11 комментариев

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crazy_elky
Ну кстати не самый слабый состав.
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Красная стрела
Единственные нормально подготовятся?
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Дмитрий9779
Хорошие соперники.
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