Гендиректор «Зенита» подтвердил проведение товарищеского турнира с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи»

В «Зените» подтвердили проведение летнего товарищеского турнира.

В соревновании примут участие три иностранных клуба.

«В июле мы ждем на турнир в Санкт-Петербурге « », « » и бакинский « », – сказал генеральный директор петербуржского клуба .

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