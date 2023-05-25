Гендиректор «Зенита» подтвердил проведение товарищеского турнира с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи»
В «Зените» подтвердили проведение летнего товарищеского турнира.
В соревновании примут участие три иностранных клуба.
«В июле мы ждем на турнир в Санкт-Петербурге «Фенербахче», «Црвену Звезду» и бакинский «Нефтчи», – сказал генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев.
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