Михаила Мудрика раскритиковали за публикацию с соцсетях.

Вингер «Челси» в сторис инстаграма выложил видео, на котором пожилой мужчина использует гребной тренажер. Во время занятия у него, видимо, сползли шорты. По крайней мере, над областью шорт разместил размытый квадрат.

Фитнес-инфлюэнсер Джоуи Сволл раскритиковал Мудрика за ролик в соцсетях.

«Итак, ты видишь человека в зале, который усердно работает с тренером, пытается стать лучше. Он попал в неловкую ситуацию, в которой, да, он немного обнажен.

И ты решаешь: «Эй, давайте я сниму это на видео, чтобы выложить в соцсети и посмеяться над ним. И все ради развлечения. Правда? Простите за мой язык, но что, черт возьми, с тобой не так?

Ты профессиональный футболист, играешь за « » в Премьер-лиге! Неужели ты хочешь так представлять себя и свою команду?» – написал Сволл в твиттере.

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