Мудрик выложил видео, как у пожилого мужчины сползли шорты на тренажере. Фитнес-инфлюэнсер раскритиковал вингера «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаила Мудрика раскритиковали за публикацию с соцсетях.

Вингер «Челси» в сторис инстаграма выложил видео, на котором пожилой мужчина использует гребной тренажер. Во время занятия у него, видимо, сползли шорты. По крайней мере, Мудрик над областью шорт разместил размытый квадрат.

Фитнес-инфлюэнсер Джоуи Сволл раскритиковал Мудрика за ролик в соцсетях.

«Итак, ты видишь человека в зале, который усердно работает с тренером, пытается стать лучше. Он попал в неловкую ситуацию, в которой, да, он немного обнажен.

И ты решаешь: «Эй, давайте я сниму это на видео, чтобы выложить в соцсети и посмеяться над ним. И все ради развлечения. Правда? Простите за мой язык, но что, черт возьми, с тобой не так?

Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в Премьер-лиге! Неужели ты хочешь так представлять себя и свою команду?» – написал Сволл в твиттере.

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40 комментариев

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HK Traktor
Обычный человек обделенный интеллектом.
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kk.abb
Деревенщина обычная, который в город приехал.
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Владислав Бондарчук
Это русские хакеры
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Deathspell Omega
Ну а что вы хотели там в своём Челси, приглашая всякое рагульё, чтобы он красивое фотографировал?
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DolJun
позорное поведение, особенно учитывая мягко говоря не самый убедительный сезон, который проводит мудрик в челси.
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Konstantin Meerov
Ответ Spartakus1984
На самом деле так делают миллионы людей,снимают на виде,после чего мы смотрим в Ютубе и смеемся.Хотч равен это не очень красиво
Миллионы людей не являются публичными персонами и не играют в топ-клубах за огромные деньги. Если бы Мудрик был администратором ТГ-канала или Двача, то к нему бы не было никаких вопросов, поскольку его работа заключается в сборе лайков, хайпажорстве и заработке на рекламе. А так он просто дурачок.
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Растиньяк
Фитнес-инфлюэнсер-ЛОЛ
+7
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HK Traktor
Ответ kk.abb
Деревенщина обычная, который в город приехал.
Не надо оскорблять людей из деревни.
+7
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Сыр в масле
Ответ kk.abb
Деревенщина обычная, который в город приехал.
селюковщина
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Slavnov
он и тупой еще...
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kazbek.sultanbek
Вывезли рагуля в Европу
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AminO2
Болельщики не зря называли украинского футболиста - дурнем и обезьяной.
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Вячеслав Тотров
Мудрик оказался Дуриком. а мужик просто хотел показать ,где находится Челси после покупки этого "суперталанта"
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Колбаскер тут
Ответ HK Traktor
Обычный человек обделенный интеллектом.
Соболев?
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Evgeny Trifonov
с хутора можно уехать даже в Лондон, но хутор останется с тобой
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Клирик
Не мудрый мудрик.
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Уолтер Собчак
Редкостный идиотизм. Видимо, Мудрик по полной развлекается в спортзале, чтобы потом было не так грустно в коридоре возле раздевалки "Челси".
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Spartakus1984
На самом деле так делают миллионы людей,снимают на виде,после чего мы смотрим в Ютубе и смеемся.Хотч равен это не очень красиво
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Flavius
Поступок Мудрика прокомментировал Дракс из Стражей Галактики:
https://www.youtube.com/watch?v=abdflnrLWNE
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Озил, озю и буду озить
Ну как-то надо выделиться, когда ты всего лишь за 100 млн перешел
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Сыр в масле
Ответ Romuliq
хоспаде, моралфаги собрались))
а ты захистник селюка?
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Ann Tretiakova
))а когда фанаты снимают как футболист колупается пальцев в носу ...Это совсем другое ?)))

обычные люди только и ждут занять какой то "треш" от знаменитых людей чтобы их профиль в соц сетях привлек внимания ) Но конечно , это совсем другое...
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kitprologic
"Тупик"
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Сыр в масле
вот дypик) но это можно списать на низкий уровень культуры и селюковское образование, не будем забывать гражданином какой "страны" является эта пустышка за 100 лямов)
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SexyCow
выносите золотой мяч 😎😎
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