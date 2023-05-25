Мудрик выложил видео, как у пожилого мужчины сползли шорты на тренажере. Фитнес-инфлюэнсер раскритиковал вингера «Челси»
Михаила Мудрика раскритиковали за публикацию с соцсетях.
Вингер «Челси» в сторис инстаграма выложил видео, на котором пожилой мужчина использует гребной тренажер. Во время занятия у него, видимо, сползли шорты. По крайней мере, Мудрик над областью шорт разместил размытый квадрат.
Фитнес-инфлюэнсер Джоуи Сволл раскритиковал Мудрика за ролик в соцсетях.
«Итак, ты видишь человека в зале, который усердно работает с тренером, пытается стать лучше. Он попал в неловкую ситуацию, в которой, да, он немного обнажен.
И ты решаешь: «Эй, давайте я сниму это на видео, чтобы выложить в соцсети и посмеяться над ним. И все ради развлечения. Правда? Простите за мой язык, но что, черт возьми, с тобой не так?
Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в Премьер-лиге! Неужели ты хочешь так представлять себя и свою команду?» – написал Сволл в твиттере.
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https://www.youtube.com/watch?v=abdflnrLWNE
обычные люди только и ждут занять какой то "треш" от знаменитых людей чтобы их профиль в соц сетях привлек внимания ) Но конечно , это совсем другое...