«Фиорентина» арендовала у «Ниццы» защитника Вити с опцией выкупа

«Фиорентина» подписала Маттиа Вити.

Итальянский клуб арендовал защитника «Ниццы» на ближайший сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Вити отыграл в Лиге 1 сезон-2022/23, после чего отправился в аренду сперва в «Сассуоло», а затем в «Эмполи ».

В минувшем розыгрыше Серии А защитник принял участие в 30 матчах и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/acffiorentina