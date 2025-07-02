«Фиорентина» арендовала у «Ниццы» защитника Вити с опцией выкупа
«Фиорентина» подписала Маттиа Вити.
Итальянский клуб арендовал защитника «Ниццы» на ближайший сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.
Вити отыграл в Лиге 1 сезон-2022/23, после чего отправился в аренду сперва в «Сассуоло», а затем в «Эмполи».
В минувшем розыгрыше Серии А защитник принял участие в 30 матчах и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/acffiorentina
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
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