Сутормин о зарплатах футболистов: «Обоснованные деньги. Учителя, врачи должны получать больше, естественно, но не все видят другую сторону медали»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин деньги Футбол

Алексей Сутормин считает высокие зарплаты футболистов обоснованными.

– Считаешь ли ты, что футболисты много зарабатывают? Часть игроков говорит, что это не так.

– Я скажу, что много, но это все равно обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, медработники и так далее, естественно, должны получать больше. Понятно, что футболисты получают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят другую сторону медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Может, кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, хорошо, если дни рождения попадают на выходной. Один случай со свадьбой чего стоит! Бывают моменты, которых кто-то не замечает. Это касается и моей семьи. Те же постоянные переезды: сегодня ты можешь быть здесь, завтра – там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди всю жизнь получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего, кроме этого, нет. А где-то еще и не платят – бывает и такое. А потом в 35 лет ты заканчиваешь – а ты только в футбол играл, – сказал полузащитник «Зенита» в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

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112 комментариев

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ЦСКА1960
Ну чем обоснованные? Уровень вашей игры не соответствует выплачиваемых вам деньгам, что неоднократно демонстрировалось в матчах еврокубков и сборных.
+105
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Ярик01
Обоснованные это когда клуб получил с билетов, рекламы, трансферов, потратил эти деньги на вас.
А не сидит на шее госкомпании, региона или папочки миллиардера.
Тогда ваши зарплаты и будут обоснованы, но в раз десять ниже.
+95
-4
+91
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Burel
Обоснованные - это когда футболисты получают деньги за счёт продажи телеправ, билетов, настоящих спонсоров, а не как ты, бездарь: играя в бюджетном мешке
+58
-9
+49
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igor.igorev
Чем обоснована такая зарплата? Твоей хотелкой? Или ты прибыль приносишь какую-то?
+26
-2
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АРХАТ
Давайте представим завтра исчезнет российский футбол - что-то изменится? Найдём другие увлечения.
И давайте представим что завтра не будет врачей...
+23
-3
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Spartakus1984
Ещё один обоснованный.Ты дерево,от твоей игры люди не получают удовольствия,наблюдая,а ты миллионер,это глупо.
+15
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Ихарь Окенфэйлов
Обоснованые деньги? Да вы и на 5% от них не играете. Особенно сейчас. В то же Англии или Испании 38 туров, плюс кубки, плюс еврокубки. У наших паспортистов 30 туров спортивной ходьбы, и за это получают больше чем многие качественные игроки в Европе. А про бюджетников вообще бы молчал.
+10
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Smith09
Бедняжка
+10
-3
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atomio
Депутаты так же говорят обычно ))
+7
-1
+6
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Хызыр
Ответ АРХАТ
Давайте представим завтра исчезнет российский футбол - что-то изменится? Найдём другие увлечения. И давайте представим что завтра не будет врачей...
Я уже нашел другие увлечения. Есть куча других чемпов. Российский футбол существует только для того, что бы поугарать в комментах и видосиках на ютубе, все.
+6
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umnik3
Парни, давайте не лицемерить. Никто бы от зарплаты Сутормина не отказался бы. Везде в мире средний футболист зарабатывает больше среднего учителя или слесаря. Просто у нас эта разница приняла гипертрофированный размер. Как и все, в принципе, самый дорогой километр автострад и т.д. Предъявите ваши претензии Миллеру и ко.
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Покерный Футбол
Ответ АРХАТ
Как платят так и работают.
Извини конечно,но чудовищный комментарий. Не работай если не устраивает зарплата,а халатно работать врачом или учителем это преступление,за которое сажать нужно. А врачи кстати зарабатывают отлично если стараться,на хорошего медицинского специалиста всегда спрос и возможности,вопрос в том что многие молодые врачи бездари которые как раз и идут на врача чтобы заработать,удивляюсь когда ноют про бедных врачей,че ж тогда в медах такой ажиотаж и цены.
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Алексей Минин
Ответ Burel
у зенита огромный бюджет за счёт раздачи бесплатных билетов бюджетникам, которых пригоняют на стадион за отгул
Вы забыли добавить про кучу фарм клубов. Из столицы.
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<~Inter~>
Как раз же речь о том, что клубы премьер лиги находятся на таком же гос финансировании как и работники школ и больниц, но платят миллионы только одним. Претензий было бы сильно меньше, если футболисты РФПЛ получали столько сколько может зарабатывать клуб как это происходит в низших лигах
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Андрей Синецкий
Да тут все просто . Отключить гос. Финансы и все . Пусть рынок их регулирует , как в Европе . Это как шоу биз должен быть . Миллиард на тебя пришел , забирай , заработал . Но чем ты их соберешь без гос поддержки ? Придется расти в конкуренции . А тута и не могем
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Рома Политов
Когда уже люди поймут, что размер зарплаты никогда не зависел и не будет зависить от умозрительной "полезности обществу". Работа медсестрой очень тяжёлая и к сожалению крайне низкооплачиваемая, но стать медсестрой/медбратом может любой человек, который осилил 9 классов и 4 года училища. А что бы стать профессиональным футболистом уровня премьер лиги нужно от рождения быть одеренным, много лет тренироваться и тогда у тебя возможно будет шанс 1/100 стать футболистом хотя бы уровня Сутормина
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Рома Политов
Ответ a2wai
Чтобы стать профессиональным футболистом в России достаточно вовремя занести тренеру, чтобы он продвигал чадо. Поэтому уровень наших футболистов и такой отвратительный, что у нас оценивают футболистов по уровеню Сутормина, у которого уровень весьма посредственный.
Уровень Сутормина крайне низкий относительно топ лиг европейского футбола. Однако уровень игры Сутормина недостижим для 99% детей занимающихся футболом.
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rogimaiih@gmail.com
в целом, как тезис это высказывание верное (понятное дело, в контексте нашего футбола эти суммы чрезвычайно завышены). Большие бабки топовых футболистов обоснованы тем, что чисто технически футболист топ уровня - это специалист элитного уровня и очевидно, что такой специалист стоит дорого. Это применительно ко многих видам деятельности. Плюс футболист в современных реалиях это еще и полноценная селеба, а сам футбол с этой точки зрения, благодаря огромному зрительскому интересу, сверх популярное шоу, генерирующее огромные доходы.
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igor.igorev
Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
Попробуй по таскайся всю ночь по ночным клубам, а утром на тренировку. Тяжко ведь после того как ночь бухал.
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sievra
Рос футбол - пузырь, раздутый примерно в 5 раз. Так что обоснованная цена Сутормина - 10 000 рублей
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Andrew Chepaylo
Ответ umnik3
Парни, давайте не лицемерить. Никто бы от зарплаты Сутормина не отказался бы. Везде в мире средний футболист зарабатывает больше среднего учителя или слесаря. Просто у нас эта разница приняла гипертрофированный размер. Как и все, в принципе, самый дорогой километр автострад и т.д. Предъявите ваши претензии Миллеру и ко.
В других странах на футболе вроде как зарабатывают и с этого им платят (причем во многих странах меньше чем в рпл), а эти с бюджетных бабок все получают же🤷
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U
"у меня не было ни одного выпускного, хорошо, если дни рождения попадают на выходной."

Ужас. Не знаю, как кому, а меня пробрало.
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Raufka
да что ты чёрт возьми такое несешь? 😐
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Сергей Спартакович
дайте я покажу Сутормину без обратных сторон,как Зарабатываются 50т.р.Он в футбол убежит пока я на обеде
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Евгений Цыбулин
Ответ atomio
Депутаты так же говорят обычно ))
Упраздни думу-будет пофиг,РПЛ-чуть грустно,врачей-будем вымирать,учителей-откатимся в Средневековье!Хотя,недостаток образования,выгоден именно депутатам,послушный скот,голосующий за кого сказали-идеальный(нет) гражданин РФ)))
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