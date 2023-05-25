Сутормин о зарплатах футболистов: «Обоснованные деньги. Учителя, врачи должны получать больше, естественно, но не все видят другую сторону медали»

Алексей Сутормин считает высокие зарплаты футболистов обоснованными.

– Считаешь ли ты, что футболисты много зарабатывают? Часть игроков говорит, что это не так.

– Я скажу, что много, но это все равно обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, медработники и так далее, естественно, должны получать больше. Понятно, что футболисты получают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят другую сторону медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Может, кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, хорошо, если дни рождения попадают на выходной. Один случай со свадьбой чего стоит! Бывают моменты, которых кто-то не замечает. Это касается и моей семьи. Те же постоянные переезды: сегодня ты можешь быть здесь, завтра – там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди всю жизнь получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего, кроме этого, нет. А где-то еще и не платят – бывает и такое. А потом в 35 лет ты заканчиваешь – а ты только в футбол играл, – сказал полузащитник « » в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

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