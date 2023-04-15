«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера

Питер Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона».

Отмечается, что клуб и специалист расстались по обоюдному согласию.

Действующий контракт и «Кэпиталс» был рассчитан до 30 июня.

Таким образом, «столичные» не будут продлевать соглашение с 58-летним тренером. Специалист не продолжит работу в « » в следующем сезоне.

По итогам нынешнего регулярного чемпионата «Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Команда набрала 80 очков в 82 матчах и заняла 12-е место в таблице Восточной конференции.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в 2020 году, сменив на этой должности Тодда Рирдена.

В сезоне-2020/21 «Кэпиталс» вышли в плей-офф, но проиграли «Бостону» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» также пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, где уступил «Флориде» в первом раунде со счетом 2-4 в серии.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф впервые за 9 лет. Почему это случилось?