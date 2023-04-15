«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера
Питер Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона».
Отмечается, что клуб и специалист расстались по обоюдному согласию.
Действующий контракт Питера Лавиолетта и «Кэпиталс» был рассчитан до 30 июня.
Таким образом, «столичные» не будут продлевать соглашение с 58-летним тренером. Специалист не продолжит работу в «Вашингтоне» в следующем сезоне.
По итогам нынешнего регулярного чемпионата «Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Команда набрала 80 очков в 82 матчах и заняла 12-е место в таблице Восточной конференции.
Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в 2020 году, сменив на этой должности Тодда Рирдена.
В сезоне-2020/21 «Кэпиталс» вышли в плей-офф, но проиграли «Бостону» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.
В сезоне-2021/22 «Вашингтон» также пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, где уступил «Флориде» в первом раунде со счетом 2-4 в серии.
«Вашингтон» не вышел в плей-офф впервые за 9 лет. Почему это случилось?
Влажные мечты. :)
Интересно, кто будет следующим, по сути вариантов на рынке немного. Будет забавно увидеть Брюса Бодрого, закольцует историю и он, и Ови.)
Ну пустите пожалуйста ...
Не тянул от слова «совсем».
С другой стороны - нужна добротная защита и уверенный воротчик. Удачи Сане и ВК в сл.сезоне!
Первый вариант лучше, во втором случае надо Кузнецова менять
Порву два баяна.
Гуляет вся Сходня,
Гуляет Гольяново.