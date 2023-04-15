«Вашингтон» объявил об уходе Лавиолетта с поста главного тренера

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона».

Отмечается, что клуб и специалист расстались по обоюдному согласию.

Действующий контракт Питера Лавиолетта и «Кэпиталс» был рассчитан до 30 июня.

Таким образом, «столичные» не будут продлевать соглашение с 58-летним тренером. Специалист не продолжит работу в «Вашингтоне» в следующем сезоне.

По итогам нынешнего регулярного чемпионата «Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года. Команда набрала 80 очков в 82 матчах и заняла 12-е место в таблице Восточной конференции.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в 2020 году, сменив на этой должности Тодда Рирдена.

В сезоне-2020/21 «Кэпиталс» вышли в плей-офф, но проиграли «Бостону» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» также пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, где уступил «Флориде» в первом раунде со счетом 2-4 в серии.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф впервые за 9 лет. Почему это случилось?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Ответ Алексей Кузнецов
42+33 это не командный игрок? Да ещё сколько передачей не реализовали партнёры!
Это когда на него играет вся команда в ущерб себе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Это будет седьмой или восьмой тренер, пока Ови в команде, всех уже и не вспомнить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uliss_fc
Сейчас Федоров второй подряд Кубок Гагарина выиграет и поедет в Вашингтон главным, а после следующего сезона Ларионов уедет, но в Детройт. :)))
Влажные мечты. :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Гришман
Ответ Alek88
абсолютно инертная и импотентная игра кэпиталз, за эти годы клуб планомерно деградировал, хотя приходя, Лави должен был типа выжать оставштйся максимум из старичков. Интересно, кто будет следующим, по сути вариантов на рынке немного. Будет забавно увидеть Брюса Бодрого, закольцует историю и он, и Ови.)
...завалят Великого Уэйна, поднимут чашку и забухают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alek88
абсолютно инертная и импотентная игра кэпиталз, за эти годы клуб планомерно деградировал, хотя приходя, Лави должен был типа выжать оставштйся максимум из старичков.
Интересно, кто будет следующим, по сути вариантов на рынке немного. Будет забавно увидеть Брюса Бодрого, закольцует историю и он, и Ови.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Гришман
Малыч и Ови на фазельчемп!
Ну пустите пожалуйста ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Не в тренере дело в данном случае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Кемеж
Ответ Darkhan Darkhan
тут надо выбирать либо весь Вашик работает на стату Овечкина, либо уходить в ребилд. Первый вариант лучше, во втором случае надо Кузнецова менять
Если бы весь Вашик работал на Ови...он 65-70 забивал. Так что...не надо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Гришман
Когда вернулись Бэкс и Том, было видно, что не он управляет процессами. Уход понятен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Не сработался, похоже, с генменом. Плохо, если придет тот, кто сработается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ni
Слава Богу!
Не тянул от слова «совсем».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sibiryachkoff
Лавиолетт и Салливан в ауте. Так что Саня и Женя и в плей-офф 2022/23 могут и не сыграть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psa.1207
Когда в борделе доходы падают, надо не кровати двигать, а девочек менять.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ jonnysilverhand01
Отлично ! Теперь авечкина нужно менять ! Все уже, хватит, перестройку нужно делать
Леонсис за тебя решит, что нужно ему, а что нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogent
Ответ Bulat89
Ну,по сути,ничего не смог.
Не по сути, а на самом деле ничего не смог.....нужно было его ещё в середине сезона убирать, тогда бы был хотя бы какой то шанс побороться за попадание в плей-офф.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беня_Финитас
Фиолетовый - последний цвет в радуге . Это всё ? Конец ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ Водяра
Пора и с Овцой попрощаться. Видно он не командный игрок и налёт одеяло на себя.
42+33 это не командный игрок? Да ещё сколько передачей не реализовали партнёры!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
забил на оборону
Рокировка Салли-Лави на один шаг ближе :)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Пора и с Овцой попрощаться. Видно он не командный игрок и налёт одеяло на себя.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
Ну,по сути,ничего не смог.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Америка - заложник своих рекордов и желающих их побить.
С другой стороны - нужна добротная защита и уверенный воротчик. Удачи Сане и ВК в сл.сезоне!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darkhan Darkhan
тут надо выбирать либо весь Вашик работает на стату Овечкина, либо уходить в ребилд.
Первый вариант лучше, во втором случае надо Кузнецова менять
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Всё правильно! Петя прощай, и удачи
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Нажрусь я сегодня,
Порву два баяна.
Гуляет вся Сходня,
Гуляет Гольяново.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий