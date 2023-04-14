Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Руне, Рублев – со Штруффом, Циципас встретится с Фрицем, Синнер – с Музетти

Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Андрей Рублев встретится с Яном-Леннардом Штруффом.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000



Призовой фонд – 6 228 295 евро



Открытые корты, грунт

1/4 финала

