Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Руне, Рублев – со Штруффом, Циципас встретится с Фрицем, Синнер – с Музетти

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Андрей Рублев встретится с Яном-Леннардом Штруффом.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 228 295 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
14 апреля, 12.05
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
14 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
14 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
14 апреля, 17.30
Онлайн матча

23 комментария

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Buhmichael
Ответ Йенс Мустерманн
А если проиграет, то будешь в сегодняшнюю ночную смену возить клиентов бесплатно. Идёт? )
Ты как то неправильно условия игры понял: при победи Дани он делает что-то для тебя, а при поражении ты должен что-то сделать для него))
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Vano from Tbilisi
Ответ Надоело париться в бане
Очень тяжело будет Медведеву сегодня. Считай только в полночь закончил, а уже спустя 15 часов снова на корт выходить. Руне и помоложе, и время на отдых у него было куда больше - он почти два дня отдыхал из-за отказа Берриттини
ну и 5 турниров подряд не стоит забывать.
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N.S.A.8.5
А вот Рублёву будет очень сложно со Штруффом
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N.S.A.8.5
Руне так и не разыгрался на грунте, Медведев должен побеждать спокойно
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Welshman09
Ответ Sincere
теннисисты не относятся же к национальным командам)
Кроме того случая, когда теннисисты/теннисистки играют на Кубке Дэвиса/Кубке Билли Джин Кинг, а там команды РФ и РБ от участия отстранены.
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Ксюша Ефимова
Думаю в 15:00 матч С Руне вряд ли начнется, мужчины на глине умеют матчи затягивать
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Надоело париться в бане
Очень тяжело будет Медведеву сегодня. Считай только в полночь закончил, а уже спустя 15 часов снова на корт выходить. Руне и помоложе, и время на отдых у него было куда больше - он почти два дня отдыхал из-за отказа Берриттини
+4
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Фанат Монтаджеса
Приятно дишится на турнире без фейк инжуривоча)
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Cube Litening C:68X
Там Цверефф высказал всё что думает о Медведеве,говорит: гнилой игрочишка..😁
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Лёля Иванова
Ответ Sincere
теннисисты не относятся же к национальным командам)
РБК пишет, что бойкот относится ко всем атлетам которые состоят в спортивных федерациях Украины. Помню здесь публиковали новость, что ФТУ и теннисисты выступали против бойкота соревнований где участвуют спортсмены из России и Белоруссии.
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Лёля Иванова
Ответ Йенс Мустерманн
Уже как два часа прошло с момента публикации новости. https://www.sports.ru/biathlon/1115058063-ukrainskim-sportsmenam-zapretili-sorevnovatsya-s-rossiyanami.html
Я не смотрю биатлон вообще) и странно, что разместили в разделе, где наши спортсмены и из Белоруссии не участвуют совсем. Украинцы там могут бегать и стрелять спокойно
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Egorov Evgeniy
Руне должен быть повержен,однозначно-это факт!
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Furry
Ответ Славонычч
Штруфф помучает Рубля то ) 🏌️🙄
если хороший день будет как вчера
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Sincere
Ответ Лёля Иванова
Что-то спортс запаздывает с важной новостью, уже на чемпионате есть и в других медиа. Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??
теннисисты не относятся же к национальным командам)
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Славонычч
Штруфф помучает Рубля то ) 🏌️🙄
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Евгений Фабиянчук
Ответ Йенс Мустерманн
А если проиграет, то будешь в сегодняшнюю ночную смену возить клиентов бесплатно. Идёт? )
с Графулей тебе бесплатно пиццу завезём, не сомневайся)
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Сергей Шматов
Сегодня Синер покажет соотечественнику где его место.
+4
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Генадий Адамов
Ответ Лёля Иванова
Что-то спортс запаздывает с важной новостью, уже на чемпионате есть и в других медиа. Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??
ну вот и посмотрим, на первом ли плане бабло?
+3
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+3
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Йенс Мустерманн
Ответ Евгений Фабиянчук
если Даня сегодня победит - закажу Йенсычу на дом пиццу с морепродуктами и роллы на выбор:)
А если проиграет, то будешь в сегодняшнюю ночную смену возить клиентов бесплатно. Идёт? )
+2
-5
-3
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Евгений Фабиянчук
если Даня сегодня победит - закажу Йенсычу на дом пиццу с морепродуктами и роллы на выбор:)
+10
-1
+9
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Евгений Фабиянчук
Ответ Лёля Иванова
Что-то спортс запаздывает с важной новостью, уже на чемпионате есть и в других медиа. Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??
у меня только один вопрос - это зрада или перемога?
+5
-4
+1
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Йенс Мустерманн
Ответ Лёля Иванова
Что-то спортс запаздывает с важной новостью, уже на чемпионате есть и в других медиа. Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси. Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??
Уже как два часа прошло с момента публикации новости.
https://www.sports.ru/biathlon/1115058063-ukrainskim-sportsmenam-zapretili-sorevnovatsya-s-rossiyanami.html
+4
-2
+2
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Лёля Иванова
Что-то спортс запаздывает с важной новостью, уже на чемпионате есть и в других медиа.
Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси.
Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.
Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??
+7
-5
+2
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