Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет с Руне, Рублев – со Штруффом, Циципас встретится с Фрицем, Синнер – с Музетти
Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Андрей Рублев встретится с Яном-Леннардом Штруффом.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
9 – 15 апреля 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 228 295 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 апреля, 12.05
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.30
https://www.sports.ru/biathlon/1115058063-ukrainskim-sportsmenam-zapretili-sorevnovatsya-s-rossiyanami.html
Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете атлетам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси.
Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.
Интересно теперь теннисистки -патриотки с Украины будут бойкотировать турниры или наплюют на своё министерство спорта??