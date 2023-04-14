В Ла Лиге считают, что «Барса» уже договорилась с Месси (Жерар Ромеро)
«Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси.
Как сообщил журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.
В конце марта «Барса» направила в Ла Лигу экономический план возможного возвращения Месси. Ла Лигу он не устроил, но в скором времени каталонский клуб представит новый вариант действий.
Отмечается, что маркетинговый отдел «Барселоны» уже ведет подготовку к возможному возвращению Лео.
Статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
Лионель Месси: «Люблю фантазировать о своем будущем, но действительно не знаю, что оно принесет. Оно будет таким, каким Бог захочет видеть его»
Чемпион Лиги прошлого сезона, сейчас первое место в лиге, суперкубок.
Полный провал пишет фанат бездаря из аль насры.
Лучше бы написал что ЧМ купили шейхи, а лично Месси подкупил Коло Муани, Комана и Тчуамени.
Перепало Гризманну и Дембеле, поэтому они провалили финал.
Так хоть ты органичен в бреде и безумии, а еще боли и зависти)
хочу чтобы он закончил здесь
Отсюда и комплексы.
Затерялся😁👌🤣
Холланд 46 + 6 рвет и мечет.
Мбаппе 45 + 7 проводит топ сезон.
Вот сам поясни, как может затерятся тот кто лучший по ГОЛ+ПАС Лиге1???? Ну вот как??? Давай все по факту если ты такой правильный. Никто Месси не защищает, а просто пи###ь не надо.
будем ждать дальнейшего твоего решения. Держи нас в курсе!!!
уверен никто не согласиться отдавать часть соей зп, что бы месси больше получал. пусть месси играет за копейки, раз так хочет в барсу
Знаете почему фанаты рюналду не хотят что бы Месси вернулся в Барсу.
Они не хотят что бы мы привели в пример успехи Месси в Барсе и сравнивали с приходом рюналду в МЮ.