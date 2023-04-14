В Ла Лиге считают, что «Барса» уже договорилась с Месси (Жерар Ромеро)

«Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро, в считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.

В конце марта «Барса» направила в Ла Лигу экономический план возможного возвращения Месси. Ла Лигу он не устроил, но в скором времени каталонский клуб представит новый вариант действий.

Отмечается, что маркетинговый отдел «Барселоны» уже ведет подготовку к возможному возвращению Лео.

Статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

Лионель Месси: «Люблю фантазировать о своем будущем, но действительно не знаю, что оно принесет. Оно будет таким, каким Бог захочет видеть его»