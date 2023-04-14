В Ла Лиге считают, что «Барса» уже договорилась с Месси (Жерар Ромеро)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.

В конце марта «Барса» направила в Ла Лигу экономический план возможного возвращения Месси. Ла Лигу он не устроил, но в скором времени каталонский клуб представит новый вариант действий.

Отмечается, что маркетинговый отдел «Барселоны» уже ведет подготовку к возможному возвращению Лео.

Статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

Лионель Месси: «Люблю фантазировать о своем будущем, но действительно не знаю, что оно принесет. Оно будет таким, каким Бог захочет видеть его»

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41 комментарий

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Николай Викторо
Один вопрос: нафига?
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Oleg
Ответ Невыносимая Легкость-Бытия
Негоже Месси быть в тени Мбаппе, Барса - это большой вызов.
Так "тень" стала Чемпионом Мира, вырвав это из рук топаря Мбаппе)))
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leon01
Не надо ему туда, Барселона - это песня не о чём, даже Лева забухал. С этой командой л. Ч он не возьмет . Все эти Хавигави….
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Осман Данилов
Чем сильнее команда, тем выгоднее мне лично, можно увереннее делать ставку на ее победу. Если Барса усилится Месси, то кэфы конечно упадут, но есть вариант увеличения ставки и по линии олимпбет кз можно получать хороший выхлоп.
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гилберт
Будет любопытно.
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Oleg
Ответ Alex Rhea
Полный провал в ПСЖ у Леонеля вышел
35 + 23 на данный момент

Чемпион Лиги прошлого сезона, сейчас первое место в лиге, суперкубок.
Полный провал пишет фанат бездаря из аль насры.

Лучше бы написал что ЧМ купили шейхи, а лично Месси подкупил Коло Муани, Комана и Тчуамени.
Перепало Гризманну и Дембеле, поэтому они провалили финал.
Так хоть ты органичен в бреде и безумии, а еще боли и зависти)
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Невыносимая Легкость-Бытия
Ответ Greatest Of All Time
Лучший игрок по ГОЛ+ПАС не только в ПСЖ а в Лиге1 затерялся??? А кто тогда остальные??? Мёртвые??
В списке бомбардиров Лиги1 - 9 место, не сразу и отыщешь
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askhatpyn@icloud.com
Месси уже Барселоно это очевидно
хочу чтобы он закончил здесь
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Невыносимая Легкость-Бытия
Ответ Oleg
Месси 35 + 23 на данный момент. Затерялся😁👌🤣 Холланд 46 + 6 рвет и мечет. Мбаппе 45 + 7 проводит топ сезон.
Негоже Месси быть в тени Мбаппе, Барса - это большой вызов.
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
Короче ждём Короля в Барсе. Знаете почему фанаты рюналду не хотят что бы Месси вернулся в Барсу. Они не хотят что бы мы привели в пример успехи Месси в Барсе и сравнивали с приходом рюналду в МЮ.
Они не хотят по одной причине: Месси нужен в Европе, а бездаря выкинули в аль насру за ненадобностью.
Отсюда и комплексы.
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Greatest Of All Time
Ответ SLEVIN
пусть в апл приедет играть. его результативность в несколько раз упадёт))
Месси не играя в АПЛ сделал больше результативных действий против ТОП6 АПЛ чем Рюналду за 8 лет.
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Oleg
Ответ Невыносимая Легкость-Бытия
Давно пора, В ПСЖ что-то затерялся
Месси 35 + 23 на данный момент.
Затерялся😁👌🤣
Холланд 46 + 6 рвет и мечет.
Мбаппе 45 + 7 проводит топ сезон.
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Greatest Of All Time
Ответ SLEVIN
да всем похер
Мне не интересно что всем по### на тебя.
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Greatest Of All Time
Ответ SLEVIN
да что ж вы за него так рвете ? как будто он ваш родной брат. чувак это всегт лишь футболист.
А с х## ли вы бала#####е??? Напишите правду и никто вам ничего не скажет.
Вот сам поясни, как может затерятся тот кто лучший по ГОЛ+ПАС Лиге1???? Ну вот как??? Давай все по факту если ты такой правильный. Никто Месси не защищает, а просто пи###ь не надо.
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Jovid Mirzoev
Возвращение блудн@го сына 🐏
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alberto-m
Ответ Gans_hi
Будет помогать Барсе из Сегунды выбираться после суда....
Это хорошо, что ты всё уже решил за всех!!!
будем ждать дальнейшего твоего решения. Держи нас в курсе!!!
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Станислав Л
Ответ Alex Rhea
Полный провал в ПСЖ у Леонеля вышел
ахахаха, первый по гол + пас и оценкам в Лиге - хороший провал!
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SLEVIN
Ответ Greatest Of All Time
Короче ждём Короля в Барсе. Знаете почему фанаты рюналду не хотят что бы Месси вернулся в Барсу. Они не хотят что бы мы привели в пример успехи Месси в Барсе и сравнивали с приходом рюналду в МЮ.
да всем похер
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кто-то
Буду очень рад возвращению короля
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SLEVIN
Ответ Greatest Of All Time
Лучший игрок по ГОЛ+ПАС не только в ПСЖ а в Лиге1 затерялся??? А кто тогда остальные??? Мёртвые??
да что ж вы за него так рвете ? как будто он ваш родной брат. чувак это всегт лишь футболист.
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SLEVIN
Ответ Jovid Mirzoev
Это было бы очень круто...
да вообще похер
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SLEVIN
Ответ rigobersong
Месси 3 игрок мира по результативным действиям в сезоне:) Вы хотя бы статистику посмотрите, а потом пишите токсичнй комментарий:))
пусть в апл приедет играть. его результативность в несколько раз упадёт))
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SLEVIN
Ответ АРХАТ
С каждого игрока сострегут и так насобирают на зарплату Месси)
и это очень смешно) топ клуб ещё называется.
уверен никто не согласиться отдавать часть соей зп, что бы месси больше получал. пусть месси играет за копейки, раз так хочет в барсу
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Analjinn
Месси не в курсе, но его уже женили.
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Greatest Of All Time
Короче ждём Короля в Барсе.

Знаете почему фанаты рюналду не хотят что бы Месси вернулся в Барсу.
Они не хотят что бы мы привели в пример успехи Месси в Барсе и сравнивали с приходом рюналду в МЮ.
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