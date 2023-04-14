Юрий Каминский: «Американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило»

Юрий Каминский высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

– Нет опасений, что лидеры сборной России могут сменить гражданство после недопуска к Олимпиаде?

– По-моему, американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило, кто бы ни критиковал, это наша страна.

Какие-то люди будут это делать, но многие не будут думать о смене гражданства.

– У вас в группе нет таких?

– У нас точно нет таких! – заявил тренер сборной России по биатлону.