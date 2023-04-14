Юрий Каминский: «Американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Биатлон

Юрий Каминский высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

– Нет опасений, что лидеры сборной России могут сменить гражданство после недопуска к Олимпиаде?

– По-моему, американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило, кто бы ни критиковал, это наша страна.

Какие-то люди будут это делать, но многие не будут думать о смене гражданства.

– У вас в группе нет таких?

– У нас точно нет таких! – заявил тренер сборной России по биатлону. 

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56 комментариев

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андрей из питера
Ответ stewiegriffin2
Закройся в своём хлеву, и тихо ненавидь демократию. Вечно вспоминай госссдолг США в триллионы. Чем вам там ещё заняться горемыкам
И сразу хамить. Если у кого-то картина мира не совпадает с Вашей. Вот такой он "демократ".
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Ivan Balashov
Ответ Алексей Никитин
результаты протестов на что-то повлияли?
Как минимум, на репутацию Штатов как страны. Показали, что кроме ура-патриотических милитаристов там есть много миллионов мирно настроенных граждан, не приемлющих всякую военную дичь.

Я уж не говорю о колоссальном влиянии протестных акций во время войны во Вьетнаме на общемировую культуру.
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Парвус
Ответ Алексей Никитин
результаты протестов на что-то повлияли?
Повлияли
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Парвус
Ответ Бартоломью Робертс
Это в какой истории немцев разделили на части, а потом заставили воевать друг с другом?
Гражданка, иди проспись
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sintenced
Пускай старушка не права, но в бункере сидит она.
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Парвус
Ответ Биатлонная зима
Надо по любому тренироваться и готовиться к ОИ . Спадет пелена рано или поздно и наши спортсмены вернутся в международку. За одно мы теперь сами будем проверять норгов, амеров и всех остальных на принятие допов и …….
Мамку свою проверь, мамзер
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Алексей Никитин
Ответ Ivan Balashov
Я надеялся, что слово "ага" в начале коммента будет достаточно явным индикатором заложенного в этот коммент сарказма.
результаты протестов на что-то повлияли?
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Ivan Balashov
Ответ Парвус
Вы серьезно? Ни одного протеста во время вьетнамской кампании?
Я надеялся, что слово "ага" в начале коммента будет достаточно явным индикатором заложенного в этот коммент сарказма.
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SadButTrue
Ответ андрей из питера
Народ выбрал эту власть. Значит теперь должен с ней считаться. Я, например, не голосовал никогда, но кто мне мешал. Теперь обязательно пойду и добавлю свой голос за.
В России даже федеральные опросы общественного мнения по кандидатам в президенты не публикуются с 2020 года.

Перед выборами в Госдуму даже ФОМ не мог натянуть едру больше 38%.

Это все не говоря о растоптанной конституции и всей оппозиции сидящей в тюрьме или изгнании.
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Парвус
Ответ Ivan Balashov
Ага. То-то все американцы без исключения поддерживали все войны, которые вели власти их государства. Ни единого протестного митинга или высказывания не было.
Вы серьезно? Ни одного протеста во время вьетнамской кампании?
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Бартоломью Робертс
Ответ Крыс Пол
С такой логикой получается, что немцы тоже правильно думали, когда поддерживали нацистский режим в свое время.
Это в какой истории немцев разделили на части, а потом заставили воевать друг с другом?
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Wiley Fox
А россияне баранами повторяют скабрезность от путина про бабушку и член
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Андрей Рязанов
Ответ андрей из питера
Народ выбрал эту власть. Значит теперь должен с ней считаться. Я, например, не голосовал никогда, но кто мне мешал. Теперь обязательно пойду и добавлю свой голос за.
Власть она от Бога! Идти против власти = идти против Бога! Правильно я говорю?)))
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Биатлонная зима
Надо по любому тренироваться и готовиться к ОИ . Спадет пелена рано или поздно и наши спортсмены вернутся в международку. За одно мы теперь сами будем проверять норгов, амеров и всех остальных на принятие допов и …….
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Крыс Пол
С такой логикой получается, что немцы тоже правильно думали, когда поддерживали нацистский режим в свое время.
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Санитар-волк
Немцы в 41 тоже были "должны"? Свою голову на плечах надо иметь.
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M_Dave
Именно так говорят, по-русски
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андрей из питера
Ответ Viks
Страна - это народ, прежде всего. Если народ на референдуме принял неправильное решение, то можно сказать: народ неправ, но это мой народ.А если временная власть что-то там нарешала, то с какого все должны соглашаться?
Народ выбрал эту власть. Значит теперь должен с ней считаться. Я, например, не голосовал никогда, но кто мне мешал. Теперь обязательно пойду и добавлю свой голос за.
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stewiegriffin2
Ответ filippa
выж понимаете что вы все врете. там рай и благодать. из кранов течет стаут. кому вы пытаетесь что то рассказать ? я вас умоляю. вы почитайте коменты...этож стадо...
Закройся в своём хлеву, и тихо ненавидь демократию. Вечно вспоминай госссдолг США в триллионы. Чем вам там ещё заняться горемыкам
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Луна05
Ответ андрей из питера
Бывали в Америке? Про социалку и доходы точно знаете? Дома вымученные долгими годами ипотеки видели? Как американцы знают географию догадываетесь? Отличают ли они Украину от России.
Многие Ваши вопросы даже не поймут, главное нести свою риторику против России- это сейчас модно, пока модно...
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шампион
Карго-культ, так это называется?
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Ivan Balashov
Ага. То-то все американцы без исключения поддерживали все войны, которые вели власти их государства.

Ни единого протестного митинга или высказывания не было.
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Olga.t
В очередной раз нет понимания что такое страна, и что такое государство, власть.
Абсолютно разные понятия, можно и нужно любить страну, а власть нет.
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Виктор Войнов
Ответ Viks
Страна - это народ, прежде всего. Если народ на референдуме принял неправильное решение, то можно сказать: народ неправ, но это мой народ.А если временная власть что-то там нарешала, то с какого все должны соглашаться?
Власть потому что легитимная
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filippa
Ответ Savardus
Ну хорошо бы еще напомнить контекст, в котором родилась эта фраза. Пусть наша страна всегда будет правой в своих отношениях с другими. В любом случае это — НАША страна, права она или не права. Звучит в оригинале именно так. И имелось ввиду здесь то, что людям внутри страны решать ее будущее, а не про паспорт в кармане. У таких как Каминский вместо наша, большими буквами СТРАНА. Именно как паспорт. Имперскость иначе говоря. И люди внутри страны, если у них нет погонов, или депутатских полномочий, в России, к сожалению, давно ничего не решают.
точно точно. «Да, он сукин сын, но он наш сукин сын!!»
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