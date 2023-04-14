Юрий Каминский: «Американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило»
Юрий Каминский высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.
– Нет опасений, что лидеры сборной России могут сменить гражданство после недопуска к Олимпиаде?
– По-моему, американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать, что бы ни происходило, кто бы ни критиковал, это наша страна.
Какие-то люди будут это делать, но многие не будут думать о смене гражданства.
– У вас в группе нет таких?
– У нас точно нет таких! – заявил тренер сборной России по биатлону.
Я уж не говорю о колоссальном влиянии протестных акций во время войны во Вьетнаме на общемировую культуру.
Перед выборами в Госдуму даже ФОМ не мог натянуть едру больше 38%.
Это все не говоря о растоптанной конституции и всей оппозиции сидящей в тюрьме или изгнании.
Ни единого протестного митинга или высказывания не было.
Абсолютно разные понятия, можно и нужно любить страну, а власть нет.